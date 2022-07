Sơn Tùng kiếm được bao nhiêu tiền từ kênh YouTube vừa đạt nút kim cương?

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã trở thành nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi nhận được nút kim cương của YouTube với 10 triệu lượt theo dõi.

Đây là kênh video được nam ca sĩ đăng tải các MV. Dù tần suất cập nhật không nhiều nhưng các sản phẩm âm nhạc của giọng ca "Chúng ta của hiện tại" đều nhận sự quan tâm của người hâm mộ với lượt xem "khủng".

Tính đến thời điểm này, kênh YouTube của nam ca sĩ gốc Thái Bình đã nhận được gần 2,3 tỷ lượt xem cho tổng cộng 159 video đăng tải.

Kênh YouTube của Sơn Tùng đăng tải 159 video, đạt gần 2,3 tỷ lượt xem (Ảnh: Social Blade).

Theo số liệu của Social Blade (chuyên trang thống kê độc lập), sau khi phát hành MV "There's no one at all" và chạm mốc 10 triệu người đăng ký, chỉ trong 2 ngày 5/7 và 6/7, kênh YouTube đã mang về cho Sơn Tùng khoản thu nhập cao nhất có thể lên đến 20.000 USD (khoảng 467 triệu đồng).

Cũng theo Social Blade, ước tính mỗi tháng kênh YouTube của nam ca sĩ có doanh thu từ 4.500 USD đến 71.900 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, một chuyên gia về mạng xã hội trao đổi với PV Dân trí rằng những số liệu trên Social Blade chỉ là tham khảo. Doanh thu từ YouTube dựa vào nhiều yếu tố liên quan đến lượt xem, lượt bật quảng cáo, thời điểm bật quảng cáo, người dùng từng quốc gia...

Trên thực tế, khoản thu nhập mà Sơn Tùng nhận được từ kênh YouTube 10 triệu người đăng ký có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức mà Social Blade công bố.

Sơn Tùng có thể đạt doanh thu "khủng" hàng tháng từ kênh YouTube 10 triệu người đăng ký (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, giọng ca "Chúng ta không thuộc về nhau" đã chia sẻ niềm vui với người hâm mộ trên Facebook bằng dòng trạng thái tiếng Anh: "Không thể tin được! Có 10 triệu người đăng ký trên kênh YouTube của tôi. Thêm một thành tích khó quên trong sự nghiệp".

Nhân dịp này, nam ca sĩ cũng phát hành phiên bản mới cho ca khúc "There's no one at all" như một món quà dành tặng các fan. Sau hơn 3 ngày công chiếu, MV đã đạt 4,3 triệu lượt xem, giữ vị trí top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP "khoe" kênh YouTube vừa nhận nút kim cương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi đạt nút kim cương, Sơn Tùng M-TP cũng đã sở hữu loạt thành tích đáng nể trên YouTube. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 9 MV đạt trên 100 triệu lượt xem, 8 MV đạt trên 1 triệu lượt thích.

Danh tiếng cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ là những yếu tố giúp nam ca sĩ luôn giữ được sức nóng "không phải dạng vừa" mỗi lần ra sản phẩm.