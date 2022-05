Giám đốc sáng tạo của MV "gây tranh cãi" bất ngờ rời công ty Sơn Tùng M-TP

Tối 27/5, trên Facebook cá nhân, giám đốc sáng tạo Ben Phạm bất ngờ thông báo rời công ty của Sơn Tùng M-TP sau 2 năm gắn bó. Anh cho biết dù đã học hỏi được rất nhiều thứ, trải nghiệm được nhiều điều thú vị tại đây nhưng bản thân vẫn muốn học hỏi thêm ở bên ngoài.

Ben Phạm và Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ben Phạm bộc bạch: "Ben dự định sẽ dùng thời gian sắp tới này để trau dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức, khám phá nhiều khía cạnh mà bản thân mình lúc trước chưa dám thử để có thể thử thách bản thân, để có thể nâng cao thêm kỹ năng của mình và sau này, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật.

Vì vậy, Ben đã chia sẻ điều này đến M-TP Entertainment với mục đích xin phép được dừng lại để tiếp tục đi học và cải thiện hơn nữa khả năng của mình".

Ben Phạm xin rời công ty để phát triển bản thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giám đốc sáng tạo 9X cũng không quên dành lời cảm ơn đến các thành viên trong công ty và ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ben Phạm viết: "M-TP Entertainment sẽ luôn là gia đình đối với Ben. Cảm ơn các anh chị đã luôn quan tâm và yêu thương em. Đặc biệt là Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng, cảm ơn anh đã luôn lắng nghe, quan tâm em và xem em như một người em trai".

Cuối bài đăng, Ben Phạm bày tỏ mong muốn sẽ có thể tiếp tục hợp tác với công ty của Sơn Tùng M-TP ở một dịp khác: "Ben hy vọng tương lai sau này, Ben sẽ lại có cơ hội được đồng hành cùng các anh, các chị ở hành trình mới để một lần nữa, Ben có thể lại cùng M-TP Entertainment chinh phục những đỉnh cao mới".

Anh cho biết vẫn sẵn sàng hợp tác với M-TP trong tương lai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ cũng gửi lời chúc đến Ben Phạm: "Tạm thời dừng lại ở đây để đi học, tiếp tục cải thiện bản thân mình, nâng mình lên một tầm cao mới là một quyết định rất tuyệt vời, ý nghĩa và dũng cảm. Đây sẽ luôn là một quyết định rất đẹp, không chỉ của Ben mà của tất cả chúng ta… Đi đi, đi thật xa, học thật nhiều để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật Ben nhé".

Sơn Tùng M-TP cho biết: "M-TP Entertainment không có lý do gì để không ủng hộ Ben với quyết định này!" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ben Phạm tên thật là Phạm Bá Trường Quang, sinh năm 1998, là gương mặt trẻ tài năng được khán giả biết đến với vai trò giám đốc sáng tạo, giám đốc nghệ thuật của nhiều MV đình đám như: "Có chắc yêu là đây" (Sơn Tùng M-TP), "Muộn rồi mà sao còn" (Sơn Tùng M-TP), "Lười yêu" (Bảo Anh), "Đốt" (Văn Mai Hương)... và gần đây nhất là "There's no one at all" - MV gây tranh cãi, bị buộc phải tiêu hủy của Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, CEO Châu Lê, nhà sản xuất âm nhạc Onionn cũng rời công ty M-TP Entertainment. Như vậy, chỉ trong nửa đầu năm 2022, công ty của Sơn Tùng đã mất đi 3 nhân tài, khiến nhiều fan không khỏi lo lắng.