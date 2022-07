Sơn Tùng M-TP bất ngờ phát hành lại MV sau khi bị phạt 70 triệu đồng

Đúng 0h ngày 5/7, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu tuổi 28 của mình.

Đáng chú ý, đây không phải là một ca khúc mới mà là phiên bản khác của There's no one at all - ca khúc có MV từng bị gỡ bỏ trước đó do có những phân cảnh nhiều tranh cãi. Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Sơn Tùng M-TP phát hành phiên bản mới vào đúng ngày sinh nhật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Song song việc phát hành MV trên kênh YouTube, Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ video trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Another version. There's no one at all. Just enjoy it!" (Tạm dịch: Một phiên bản khác. Không có ai cả. Cứ tận hưởng đi!)

Phiên bản mới của There's no one at all không có nhiều bối cảnh. Xuyên suốt MV là hình ảnh nam ca sĩ vừa đàn piano vừa hát trên bãi biển.

Ngoài ra, thay vì bản cũ được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh thì ở bản mới này, Sơn Tùng M-TP đã chèn một câu tiếng Việt: "Anh không cần em đâu".

Cảnh trong MV mới của Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh sự đổi mới trong bài hát, nhiều người còn nhận ra diện mạo của giọng ca gốc Thái Bình cũng có nhiều thay đổi với việc xỏ khuyên mũi và những hình xăm phủ kín cả phần tay, cổ.

Chỉ sau vài giờ ra mắt, phiên bản mới của There's no one at all đã đạt gần 1 triệu lượt xem và vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam.

Trước đó, khi phát hành MV There's no one at all hồi tháng 4 vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã gây nhiều tranh cãi khi vào vai một chàng trai không gia đình, bị bạn bè xa lánh và cuối cùng chọn cách gieo mình từ trên cao để kết thúc mọi chuyện.

Chi tiết này đã gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng việc chọn cái kết tiêu cực như vậy có thể cổ xúy cho việc tự kết liễu mạng sống, nhất là tại thời điểm các vụ tự tử ở lứa tuổi học sinh, sinh viên đang gây nhức nhối trong xã hội.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ khán giả và truyền thông, Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng xin lỗi và quyết định ngưng phát hành MV trên YouTube Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, anh vẫn bị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phạt 70 triệu đồng đồng thời tiêu hủy, gỡ bỏ hoàn toàn MV này trên môi trường số chứ không chỉ hạn chế người xem ở Việt Nam như nam ca sĩ đã làm.