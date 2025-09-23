Khánh Phương: Sống khép kín, gặp thị phi kinh doanh, lùm xùm web cá độ

Gần đây, ca sĩ Khánh Phương góp mặt trong MV Anh em trước sau như một - video ca nhạc của nhóm Ngũ Hổ Tướng, hiện vướng nghi vấn quảng cáo website cá độ.

Ngày 23/9, Công an TPHCM mời làm việc đối với nhóm sản xuất, diễn viên tham gia MV Anh em trước sau như một.

Thông tin này gây tranh cãi đối với nhiều khán giả. Trước đó, ca sĩ Khánh Phương từng là giọng ca quen thuộc gắn với ký ức khán giả thế hệ 8X, 9X.

Ca sĩ Khánh Phương trong MV "Anh em trước sau như một" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự nghiệp mờ nhạt sau thời đỉnh cao

Ca sĩ Khánh Phương sinh năm 1981 tại TPHCM trong một gia đình khá giả. Năm 2001, anh lập nhóm nhạc MP5 cùng các thành viên là Trương Thế Vinh, Trần Tuyên và Phương Tài.

Sau khi nhóm MP5 tan rã, Khánh Phương bắt đầu sự nghiệp hát solo năm 2006. Năm 2008, tên tuổi Khánh Phương được đông đảo khán giả biết đến nhờ ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Sau đó, anh có nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh, Đành thôi quên lãng...

Khánh Phương từng là giọng ca được yêu thích giai đoạn 2007-2010 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau thời đỉnh cao, sự nghiệp âm nhạc của Khánh Phương không có nhiều dấu ấn. So với những giọng ca cùng thời, nam ca sĩ tuột dốc về danh tiếng, hoạt động lặng lẽ, chủ yếu diễn show nhỏ.

Những năm gần đây anh vẫn ca hát, thực hiện các video cover, nhưng không chạy show ồ ạt. Ngoài ra, Khánh Phương còn lấn sân kinh doanh.

Nam ca sĩ biểu diễn trong một sự kiện hồi tháng 3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khánh Phương từng thừa nhận anh có thời gian tụt hậu, không bắt kịp xu hướng âm nhạc Việt Nam. Sau giai đoạn trầm lắng vì dịch Covid-19, Khánh Phương nỗ lực đổi mới, phát hành một số sản phẩm.

Cuối năm 2024, Khánh Phương tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 15 năm ca hát tại Nhật Bản. Hồi tháng 2, ca sĩ Khánh Phương ra mắt MV Nơi hoàng hôn tắt. Trên trang cá nhân, anh viết: "Bằng tâm huyết và sự kỳ vọng, mong cả nhà thưởng thức và chia sẻ thật nhiều".

Thời điểm này, Khánh Phương tiết lộ rằng, anh mong muốn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc, mang đến cho khán giả các ca khúc mới.

Cuộc sống ảnh hưởng vì ồn ào kinh doanh

Khoảng vài năm trở lại đây, tên tuổi Khánh Phương thường xuất hiện trên truyền thông bởi những ồn ào về đời tư, công việc kinh doanh.

Trong giai đoạn ít hoạt động nghệ thuật, Khánh Phương tham gia đầu tư chứng khoán. Hồi tháng 6/2023, ca sĩ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 245 triệu đồng vì mua bán "chui" cổ phiếu.

Những năm gần đây, Khánh Phương vẫn đi hát nhưng hoạt động lặng lẽ hơn, không đặt nặng việc chạy show (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tháng 10/2023, vợ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của một công ty bất động sản - bị bắt giữ về tội lừa đảo tài sản. Sau đó, Khánh Phương và 11 người khác bị dừng các giao dịch tài sản tại Lâm Đồng để phục vụ cho việc điều tra hành vi lừa đảo tại công ty của vợ Khánh Phương.

Thời điểm đó, Khánh Phương nói rằng ai sai thì người đó chịu, nếu bản thân sai phạm thì sẽ có pháp luật xử lý.

Tại kết luận điều tra lần một, cơ quan tố tụng cho biết Khánh Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.

Ồn ào về công việc kinh doanh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống Khánh Phương. Giọng ca 8X từng dự định tổ chức liveshow trong năm 2023 nhưng vì gặp biến cố và trục trặc nên kế hoạch của anh phải dời lại.

Khánh Phương trong chuyến lưu diễn Nhật Bản hồi tháng 12/2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông năm ngoái, Khánh Phương cho biết năm 2023 là giai đoạn khó khăn với anh. Tuy nhiên, anh khẳng định cuộc sống đang dần ổn định. Từ năm 2024, ca sĩ trở lại hoạt động nghệ thuật, thi thoảng đi nước ngoài biểu diễn.

"Mỗi khi tôi đi diễn, mọi người vẫn hỏi thăm rằng, tôi có ổn không, mọi thứ đang như thế nào? Tôi cũng chia sẻ rằng, mình đang xử lý những việc còn tồn đọng, dù vậy mọi thứ vẫn ổn", nam ca sĩ cho biết.

Về đời tư, Khánh Phương sống kín tiếng, ít cập nhật trên trang cá nhân.

Anh chưa từng giải thích rõ mối quan hệ với vợ doanh nhân. Trước đó, nam ca sĩ nhiều lần khẳng định anh sống độc thân vì ưu tiên phát triển sự nghiệp, dành thời gian chăm sóc cha mẹ.

Trước những tin đồn cho rằng Khánh Phương là "đại gia", sở hữu khối tài sản lớn, nam ca sĩ cho biết anh không dám nhận mình "thành đạt, giàu có" mà chỉ là người bình thường, đời sống không thiếu thốn vật chất.