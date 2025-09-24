Ngũ Hổ Tướng nói "sơ suất không biết web cá độ", có được miễn trừ pháp lý?

Thông tin liên quan đến nhóm Ngũ Hổ Tướng và MV Anh em trước sau như một nghi gắn logo trang web cá độ đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 23/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các thành viên trong nhóm như Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy... đã lần lượt có mặt tại trụ sở Công an TPHCM để làm việc.

Nhóm "Ngũ Hổ Tướng" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cùng thời điểm, ca sĩ Khánh Phương - thành viên của nhóm - đăng bài viết trên trang cá nhân, thừa nhận nhóm có nhận lời mời tài trợ từ một công ty với điều kiện cho logo xuất hiện trong vài cảnh quay của MV. Ê-kíp kỹ thuật đã thực hiện việc ghép hình ảnh này theo chỉ đạo.

"Khánh Phương và nhóm không hề biết là logo đó có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Nhóm không bao giờ có ý định quảng bá cho hoạt động này.

Nhưng vì sự sơ suất đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo này, đã khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc thất vọng cho khán giả đã yêu mến nhóm. Thật sự Khánh Phương cảm thấy quá sơ suất và chủ quan", nam ca sĩ viết.

Khánh Phương thừa nhận đây là sai lầm lớn của nhóm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả và cho biết các thành viên đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình.

Lâm Chấn Huy đến trụ sở Công an TPHCM làm việc hôm 23/9 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu dư luận mà còn vấp phải nhiều chỉ trích. Khán giả cho rằng việc nghệ sĩ khẳng định "không biết nhà tài trợ liên quan đến trang cá độ" là thiếu thuyết phục, thậm chí bị xem là sự lấp liếm.

Trước thắc mắc liệu việc cho rằng logo chỉ "xuất hiện vô tình" có thể giúp nghệ sĩ miễn trừ trách nhiệm hay không, luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TPHCM - chia sẻ với phóng viên Dân trí, theo khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh thì cũng đồng thời bị cấm quảng cáo.

Đối chiếu với quy định hiện hành, việc tổ chức đánh bạc, cá cược qua mạng là hành vi nghiêm cấm. Do đó, hình ảnh hay logo của website cá độ xuất hiện trong MV, dù chỉ gián tiếp, vẫn có thể bị xem là hành vi quảng cáo cho dịch vụ bị cấm.

Luật sư Trương Văn Tuấn phân tích thêm: Theo Điều 2 Luật Quảng cáo, "người phát hành quảng cáo" là cá nhân, tổ chức dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình để đưa sản phẩm quảng cáo ra công chúng.

Với MV phát hành trên kênh YouTube của nghệ sĩ, ê-kíp và nghệ sĩ có thể bị xem là người phát hành quảng cáo, do đó phải chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin pháp lý của đối tác trước khi phát hành. Dù cho rằng logo chỉ là đạo cụ hay xuất hiện do sơ suất, trách nhiệm pháp lý vẫn không được miễn trừ.

Khánh Phương (Trái) gây tranh cãi khi nói việc để logo liên quan đến web cá độ chỉ do sơ suất (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về chế tài, theo điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng đối với cá nhân. Nếu vi phạm do tổ chức, mức phạt gấp đôi. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo vi phạm.

Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM (PA05) cũng cảnh báo về hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình.

Theo Phòng PA05, các thủ đoạn quảng cáo đánh bạc hiện nay như: Tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc; sử dụng sự ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng để quảng cáo; khuyến khích tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn...

Công an TPHCM lưu ý quảng cáo cá cược là hoạt động bị cấm tại Việt Nam. Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lớn, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn cờ bạc trên mạng. Đồng thời, người dân cần lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật và chủ động thông báo thủ đoạn này đến với người thân, bạn bè, gia đình để nắm thông tin và phòng ngừa.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, xử lý.