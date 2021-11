Sau "My Name", Han So Hee hợp tác cùng mỹ nam "Trò chơi con mực"

Dân trí Nữ diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc - Han So Hee sẽ hợp tác cùng ngôi sao của "Tầng lớp Itaewon" Park Seo Joon và mỹ nam của "Trò chơi con mực" Wi Ha Joon trong dự án "khủng" sắp tới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên sẽ tham gia bộ phim truyền hình mang tên K Project có sự tham gia diễn xuất của Han So Hee trong vai nữ chính.

K Project là một bộ phim giật gân có đề tài sinh tồn, kể câu chuyện về những người trẻ phải sống trong một xã hội bất công, bị tước đoạt những quyền lợi cơ bản nhất. Vì vậy, họ phải liều mạng để đánh đổi lấy hạnh phúc.

Theo Naver, K Project là sản phẩm sáng tạo của đạo diễn Jung Dong Yoon và biên kịch Kang Eun Kyung. K Project được lên kế hoạch thực hiện từ đầu hè 2021 với việc lựa chọn Park Seo Joon và Han So Hee làm nam và nữ chính.

Dự án K Project sẽ quy tụ ba ngôi sao trẻ đang lên của Hàn Quốc là Park Seo Joon, Han So Hee và Wi Ha Joon.

Về phía Wi Ha Joon, anh được chọn cho vai nam thứ Kwon Joon Teak, bạn thân của nam chính Jang Tae Sang (Park Seo Joon đóng). Nhân vật này sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng nhiều mâu thuẫn.

Với sự góp mặt của 3 ngôi sao trẻ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay là Park Seo Joon, Han So Hee và Wi Ha Joon, dự án K Project đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Theo kế hoạch, phim sẽ bắt đầu khởi quay vào tháng 1/2022.

Park Seo Joon là cái tên rất nổi tiếng tại Hàn Quốc khi tham gia nhiều dự án truyền hình ăn khách như Was Pretty (2015), What's Wrong with Secretary Kim (2018) và năm ngoái là Tầng lớp Itaewon…

Bên cạnh công việc diễn viên, Park Seo Joon còn là một người mẫu quảng cáo. Ước tính với mỗi bộ phim, Park Seo Joon có thể kiếm được khoảng 1 tỷ won. Gần đây, mỹ nam xứ Hàn đã tới Anh để ghi hình cho bộ phim The Marvels, phần tiếp theo của Captain Marvel.

Nam diễn viên Park Seo Joon.

Han So Hee, sinh năm 1994, được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Năm 2020, vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân đã giúp Han So Hee bất ngờ trở nên nổi tiếng. Sở hữu nhan sắc ấn tượng, Han So Hee được nhiều nhãn hiệu danh tiếng ngỏ lời hợp tác và trở thành "nữ hoàng quảng cáo mới của Hàn Quốc".

Nữ diễn viên Han So Hee có hai tác phẩm ra mắt trong năm 2021 và đều đạt hiệu ứng tốt là My Name và Nevertheless (Dẫu biết). Đặc biệt, dự án phim hành động báo thù My Name giúp Han So Hee nổi tiếng khắp toàn cầu và trở thành đả nữ mới của màn ảnh xứ Hàn.

Nữ diễn viên Han So Hee.

Wi Ha Joon, sinh năm 1991 xuất thân là người mẫu Hàn Quốc và góp mặt trong một số bộ phim truyền hình. Trước Trò chơi con mực, anh từng tham gia các phim như Gonjiam: Bệnh viện ma ám, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Phụ lục tình yêu, Trở lại tuổi 18 và Nửa đêm.

Nhờ hiệu ứng của Trò chơi con mực, Wi Ha Joon đã nhận được những lời mời hợp tác mới. Ngay sau khi hoàn tất dự án K Project, Wi Ha Joon sẽ tham gia bộ phim truyền hình mới mang tên Little Women.

Tháng 11/2021, tạp chí danh tiếng People đã công bố danh sách 25 người đàn ông quyến rũ nhất thế giới của năm 2021 và Wi Ha Joon vinh dự có mặt trong danh sách này.

Nam diễn viên Wi Ha Joon.

Mi Vân

Theo Naver