Han So Hee tăng 10 kg để thành "đả nữ" táo bạo trong "My Name"

Han So Hee - nữ diễn viên đang lên của làng giải trí Hàn Quốc đã có màn "lột xác" vô cùng ấn tượng trong "My Name", một bộ phim lấy chủ đề báo thù, hành động mới do Netflix phát hành.

Từ bỏ hình tượng nữ tính trong hai tác phẩm làm nên tên tuổi cô trước đó là The World of The Married (Thế giới hôn nhân) và Nevertheless (Dẫu biết), Han So Hee cắt phăng mái tóc dài, chấp nhận tăng thêm 10 kg cho phù hợp với nhân vật trong My Name.

Bộ phim "My Name" với sự góp mặt của Han So Hee, Ahn Bo Huyn và Park Hee Soon đang thu hút khán giả.

My Name được dán nhãn 18+ và kể về hành trình báo thù của Ji Woo (Han So Hee đóng) cho cái chết thương tâm của cha mình. Để truy sát kẻ giết cha, Ji Woo gia nhập tổ chức xã hội đen Dongcheon của ông trùm ma túy Choi Mu Jin (Park Hee Soon thủ vai) và rèn luyện để trở thành một sát thủ.

Khi được Choi Mu Jin tiết lộ kẻ giết hại cha là cảnh sát, Ji Woo thay đổi danh tính thành Oh Hye Jin và hoạt động "nằm vùng" trong lực lượng cảnh sát chống tội phạm ma túy. Từ đây, tấm màn bí mật trong quá khứ của cha cô dần được vén lên, đưa Ji Woo vào hành trình báo thù đẫm máu và không thể quay đầu.

Xuyên suốt 8 tập phim, nhân vật Ji Woo của Han So Hee phải liên tục lăn xả vào các trận đánh. Ngay từ đầu phim, Ji Woo đã có màn đối đầu với các nữ sinh tại trường học.

Tạo hình lạ mắt và ấn tượng của Han So Hee trong vai đả nữ ở "My Name" khiến nhiều người bất ngờ.

Phim có hơn chục cảnh hỗn chiến bằng dao và kiếm vô cùng đẫm máu nên My Name được Netflix gắn mác 18+, hạn chế người xem. Một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất phim là cảnh hỗn chiến trong hang ổ của băng nhóm Dongcheon và người tham gia phải đánh nhau điên cuồng để tìm ra kẻ chiến thắng cuối cùng.

Thuộc thể loại hành động điều tra nhưng My Name lại khiến khán giả thấy chưa thuyết phục khi lộ các lỗ hổng trong logic vì để hai phe chính và tà của phim có những nước đi hành động ngờ nghệch. Mọi kế hoạch đều được đặt trong thế đã rồi, thiếu sự kích thích sự tò mò của khán giả.

Tuy nhiên, phần thể hiện đột phá của Han So Hee và cách xây dựng khá cảm động về tình phụ tử giữa nhân vật Ji Woo và cha khiến khán giả cảm động. Những phân cảnh tái hiện ký ức của cô về cha tạo được cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.

Ngoài những pha diễn hành động "nặng đô", Han So Hee còn thể hiện sự tiến bộ về diễn xuất trong những phân đoạn cảm xúc.

Han So Hee, sinh năm 1994, được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu và diễn viên trong các MV ca nhạc.

Tuy nhiên, đến vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân, Han So Hee bất ngờ trở nên nổi tiếng. Nhờ diễn xuất thuyết phục trong phim, cô thậm chí còn bị khán giả ghét bỏ và "khủng bố" trên trang cá nhân.

Sở hữu nhan sắc ấn tượng, Han So Hee được nhiều nhãn hiệu danh tiếng ngỏ lời hợp tác. Năm 2020, cô đã qua mặt hai "đàn chị" tên tuổi là Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun để trở thành "Nữ hoàng quảng cáo" mới của xứ sở kim chi.

Han So Hee nổi tiếng từ vai diễn tiểu tam trong "Thế giới hôn nhân".

Tháng 6/2021, Han So Hee tiếp tục nhận vai diễn sinh viên mỹ thuật Yoo Na Bi trong bộ phim tâm lý tình cảm được gắn mác 18+ mang tên Dẫu biết. Tới My Name, Han So Hee khiến khán giả bất ngờ khi chấp nhận bước ra khỏi vùng "an toàn" của chính mình, chấp nhận lột xác, lăn xả cho vai diễn Ji Woo.

Được biết, để vào vai đả nữ, Han So Hee đã phải luyện tập ngày đêm để tăng 10 kg cơ và luyện tập để thực hiện các pha hành động thành thục. Han So Hee cũng chấp nhận làm xấu bản thân cho vai diễn.

Trong My Name, cô thường xuyên ở trong tình trạng bị thương nặng sau những trận ẩu đả, khi thì bầm tím mặt, lúc thì sưng vù mắt, môi luôn khô và nứt nẻ. Nữ diễn viên cũng gây ấn tượng với tạo hình tóc ngắn mạnh mẽ, diện đồ da và lái xe phân khối lớn điêu luyện.

Để vào vai đả nữ trong "My Name", Han So Hee chấp nhận tăng 10 kg cơ.

Trong phim My Name, Han So Hee cũng gây sốt với cảnh nóng với bạn diễn Ahn Bo Hyun. Nữ diễn viên ngày càng bạo dạn hơn trong việc khoe hình thể và diễn cảnh nhạy cảm.

Trên các mạng xã hội Hàn Quốc, khán giả đang dành lời khen ngợi cho diễn xuất vượt trội và sự thay đổi tạo hình của Han So Hee trong My Name. Nữ diễn viên không chỉ thể hiện những cảnh quay hành động khá tốt mà còn thể hiện nội tâm của nhân vật một cách thuyết phục.

Một số lời khen mà cộng đồng mạng dành cho Han So Hee trong My Name: "Lúc đầu, tôi không có hứng thú với Han So Hee nhưng sau My Name, tôi phải công nhận cô ấy thực sự tài năng", "Han So Hee giống như một viên ngọc đang tỏa sáng", "Han So Hee ngày càng tiến bộ"…

Nữ diễn viên sinh năm 1994 được xem là nữ hoàng cảnh "nóng" mới của màn ảnh Hàn Quốc.

Trong năm 2021, cô góp mặt trong hai phim truyền hình là Nevertheless (Dẫu Biết) và My Name.

Han So Hee hiện là "nữ hoàng quảng cáo" mới của làng giải trí Hàn Quốc nhờ nhan sắc xinh đẹp và độ nổi tiếng.

Mi Vân

Theo SP/Netflix