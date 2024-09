Rapper HIEUTHUHAI: Ngủ gật cũng gây sốt, vẫn được bố xem là "bé bỏng"

Vốn được xem là rapper trẻ hàng đầu hiện nay, danh hiệu quán quân của HIEUTHUHAI sẽ được xem là bệ phóng vững chắc để HIEUTHUHAI tiếp tục khẳng định và duy trì vị thế sao hàng đầu lứa nghệ sĩ gen Z. Thời gian tới, khán giả cũng chờ mong những hoạt động, dự án của anh cùng các thành viên nhóm "Best five" (5 ca sĩ chiến thắng cuối cùng của "Anh trai say hi") gồm: Quang Anh Rhyder, Đức Phúc, Isaac và Quang Hùng MasterD (Ảnh: Hải Long).