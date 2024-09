HIEUTHUHAI đăng quang "Anh trai say hi", quyên góp 200 triệu tiền thưởng

Tối 14/9, đêm chung kết và trao giải Anh trai say hi diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Kết quả, HIEUTHUHAI đăng quang Quán quân, Quang Anh Rhyder đăng quang Á quân Anh trai say hi. Nhóm chiến thắng gồm 5 thành viên là: HIEUTHUHAI, Quang Anh Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Isaac.

HIEUTHUHAI đăng quang Quán quân "Anh trai say hi" (Ảnh: Hải Long).

Quang Anh Rhyder là Á quân chương trình (Ảnh: Hải Long).

"Khi 5 người đứng tại đây, ai là quán quân đều xứng đáng. Tôi nghĩ chương trình không nên có quán quân. Giải thưởng này tôi dành tặng cho 30 anh trai. Tôi cảm ơn mọi người, ê-kíp, MC Trấn Thành đã tạo ra chương trình này", HIEUTHUHAI chia sẻ.

Trong màn trao giải, HIEUTHUHAI và Quang Anh Rhyder cũng cho biết sẽ quyên góp toàn bộ tiền thưởng (quán quân 200 triệu đồng, á quân 100 triệu đồng) để ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại sau bão Yagi.

Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng vị trí quán quân và á quân của HIEUTHUHAI, Quang Anh Rhyder đều tương đối thuyết phục, xứng đáng.

Nhóm chiến thắng "Best five" gồm HIEUTHUHAI, Quang Anh Rhyder, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc và Isaac (Ảnh: Hải Long).

Đêm chung kết bắt đầu lúc 20h, mở màn với tiết mục của khách mời quốc tế: DJ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới Alan Walker. DJ Alan Walker cùng 16 thí sinh chiêu đãi khán giả bằng liên khúc The spectre, Who I am, Alone, Fire.

Chủ nhân hit Faded bày tỏ hạnh phúc khi lần đầu tiên được biểu diễn tại Việt Nam. Nam DJ thức nhiều đêm để thực hiện bản phối liên khúc cho 4 đội tại chung kết. Các "anh trai" như Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Negav, Dương Domic... cũng chia sẻ cảm xúc hãnh diện khi được kết hợp cùng DJ tầm cỡ quốc tế.

16 thí sinh tại vòng chung kết (Ảnh: Hải Long).

16 thí sinh chia làm 4 đội, bước vào tiết mục đấu nhóm để chọn ra quán quân và đội hình 5 ca sĩ chiến thắng cuối cùng. Khác những vòng đấu trước đó, kết quả vòng chung kết được quyết định hoàn toàn bởi khán giả toàn quốc bình chọn online.

Ở vòng đấu nhóm, đội của Quang Hùng MasterD biểu diễn Tình đầu quá chén - một ca khúc do Quang Hùng sáng tác. Tiết mục nhận được phản ứng tích cực nhờ giai điệu bắt tai, dễ thuộc.

Trong khi đó, đội Đức Phúc, đội Anh Tú Atus trình diễn các ca khúc sôi động là Anh em gọi là có mặt ngay và Ngạo nghễ. Đội của HIEUTHUHAI là đội biểu diễn cuối cùng, mang đến cho khán giả ca khúc Sao hạng A.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI trở thành Quán quân "Anh trai say hi" (Video: Bích Phương).

Trước khi bắt đầu phần trao giải, chương trình dành một phút để cầu nguyện cho đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi.

MC Trấn Thành cũng chia sẻ vào ngày 13/9, các thí sinh của chương trình đã tham gia biểu diễn tại sự kiện do Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM tổ chức, qua đó đóng góp 1 tỷ đồng để hỗ trợ miền Bắc.

Khán giả cổ vũ cho các "anh trai" (Ảnh: Hải Long).

MC Trấn Thành dẫn dắt chương trình (Ảnh: Hải Long).

Nhiều người hâm mộ mang logo, gậy ánh sáng đến phim trường để cổ vũ các "anh trai" trong đêm công bố kết quả và trao giải. Các fan gọi tên những thần tượng được yêu thích, hát theo các bản hit của chương trình.

Bên cạnh giải thưởng chính, chương trình trao một số giải phụ. Các nghệ sĩ như Hoàng Hải, Vũ Thảo My, NSND Hồng Vân, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm... tham gia chung kết với vai trò người công bố giải thưởng.

Giải thưởng "Ca khúc xuất sắc nhất" thuộc về Catch me if you can - bài hát gây sốt khi chương trình lên sóng và có 2 tỷ lượt nghe trên các nền tảng.

Giải thưởng "Anh trai thay đổi ấn tượng nhất" thuộc về Dương Domic.

Giải thưởng "Nhóm trưởng được yêu thích nhất" thuộc về HIEUTHUHAI. Nam rapper nhận được 20/30 phiếu bình chọn do chính các thí sinh trong chương trình bỏ phiếu.

Giải thưởng "Nhóm trình diễn sáng tạo nhất" thuộc về nhóm Ngáo ngơ (HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, JSOL, Erik).

Giải thưởng "Anh trai trình diễn ấn tượng nhất" gọi tên Erik.

Các nghệ sĩ cũng quyên góp tiền thưởng gửi đến miền Bắc trong thời điểm khó khăn hiện tại.