Rapper Hà Lê: Cưa đổ học trò kém 13 tuổi, thành "trai ngoan" sau khi lấy vợ

Hôn nhân "vợ chồng son" của Hà Lê và Gia Linh được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên khi Gia Linh mới 15 tuổi tại chương trình "So you think you can dance" năm 2013. Lúc đó, Gia Linh cùng cô em gái song sinh Song Linh tham gia dự thi, còn Hà Lê đảm nhận vai trò giám khảo và biên đạo dựng bài nhảy cho các thí sinh trong chương trình.