Song Luân: "Anh trai" cao 1,8m, kín tiếng hậu chia tay bạn gái bí mật

Song Luân tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991, quê ở Đồng Nai, hoạt động trong vai trò ca sĩ, diễn viên. Gần đây anh được khán giả quan tâm tại chương trình "Anh trai say hi". Khi nhận lời tham gia chương trình, nam ca sĩ chia sẻ: "Mình muốn sau mỗi lần trình diễn sẽ để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả, là mảnh ghép mang năng lượng riêng biệt hoàn toàn khác so với trước đây".