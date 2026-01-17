Rapper Đinh Tiến Đạt nhìn lại hành trình làm cha ở tuổi 45

Tiến Đạt (SN 1981) kết hôn với Thụy Vy (SN 1991) vào cuối năm 2018. Cả hai đón con trai đầu lòng - bé Finn - hồi tháng 10/2019. Đến tháng 8/2023, gia đình nhỏ lại có thêm con gái Sonij.

Nam rapper chia sẻ, hành trình làm cha mang đến cho anh nhiều trải nghiệm bởi chính quá trình đó giúp anh thấu hiểu hơn tấm lòng của bậc sinh thành và phận làm con.

Tổ ấm hạnh phúc của rapper Đinh Tiến Đạt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dịp sinh nhật tuổi 45, Tiến Đạt ra mắt MV Tự hào được làm con - một bản ballad mang màu sắc gia đình, nhẹ nhàng và gần gũi. Bài hát nằm trong dự án Tôi: 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây, như một khoảng lặng để anh nhìn lại hành trình làm con và làm cha.

Đây là ca khúc thứ tư nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác riêng cho Đinh Tiến Đạt với giai điệu chậm rãi, dễ nghe, ca từ mộc mạc, xoay quanh những hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình.

Đây cũng là ca khúc Đinh Tiến Đạt dành tặng cho hai con của mình. Với anh, ca khúc không chỉ là lời tri ân gửi đến cha mẹ, mà còn là cách nhìn lại vai trò của chính mình trong gia đình - từ một người con đến khi trở thành người cha.

Rapper Đinh Tiến Đạt ở tuổi 45 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam rapper cho biết, sau hành trình âm nhạc kéo dài suốt năm 2025, anh muốn chọn một bài hát mang tinh thần gia đình - dễ nghe, dễ lan tỏa và phù hợp với nhiều không gian thưởng thức khác nhau. Đây cũng là lần hiếm hoi anh trực tiếp bày tỏ tình cảm với gia đình qua một bản ballad giàu cảm xúc.

Bước sang năm mới, Đinh Tiến Đạt muốn tập trung hơn vào những thế mạnh âm nhạc đã làm nên dấu ấn của mình. Nam rapper dự kiến ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới với màu sắc đa dạng, kết hợp rap cùng các thể loại hiện đại như pop, R&B và rock, đồng thời khai thác câu chuyện cá nhân, góc nhìn xã hội và những trải nghiệm rất “đời”.