Rapper Tiến Đạt trải lòng về hành trình 30 năm hoạt động nghệ thuật
(Dân trí) - Rapper Tiến Đạt cho biết, từng có thời điểm, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh nhưng suốt 3 thập kỷ qua, ngọn lửa âm nhạc trong anh không hề thay đổi.
Rapper Tiến Đạt xuất phát điểm là vũ công trong Vũ đoàn Hoàng Thông, sau đó thành công với loạt hit thập niên 2000.
Đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật, rapper Đinh Tiến Đạt (Mr D) quyết định kể lại hành trình của mình trong EP (đĩa mở rộng) mang tên “Tôi: 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây”, cũng là đánh dấu chặng hành trình tiếp theo sau “Anh trai vượt ngàn chông gai”.
Dự án là câu chuyện âm nhạc gồm 6 ca khúc, cân bằng giữa chất liệu hoài niệm và hòa âm phối khí hiện đại, nhằm tri ân gia đình, khán giả, kết nối ký ức một thời với gu âm nhạc đương đại.
Các ca khúc với phong cách đa dạng, được thể hiện với các bản phối mới mẻ nhưng vẫn giữ được cốt lõi trong tinh thần của Tiến Đạt. Chẳng hạn như bài “Chí Phèo” đậm chất đường phố từng ra mắt năm 2006, giờ đây được hồi sinh trong bản phối bùng nổ, kết hợp cùng nhóm Rock Monocycle, dự kiến ra mắt vào giữa tháng 10.
Đặc biệt, MV “Bỏ bàn tay đó ra” có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” như Neko Lê (đạo diễn), Tiến Luật, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, BB Trần... thể hiện tình bạn thân thiết giữa các nghệ sĩ sau chương trình.
Ngoài ra, ca khúc “Tự hào được làm con” cũng là sáng tác mang nhiều cảm xúc, được Tiến Đạt dành để tri ân cha mẹ, những người đã âm thầm hy sinh, đồng hành cùng anh trong cuộc đời lẫn sự nghiệp.
Bài hát mang giai điệu ballad nhẹ nhàng, ca từ gần gũi, gợi nhắc ký ức tuổi thơ qua hình ảnh bàn tay của cha, lời ru của mẹ, hay những vất vả mà đấng sinh thành đã trải qua. Đây cũng là món quà mà anh muốn dành tặng cho 2 con của mình.
Tiến Đạt cho biết muốn thông qua ca khúc này, anh muốn nhấn mạnh tình cảm gia đình là gia tài quý giá nhất mà anh có được sau 3 thập kỷ theo đuổi nghệ thuật. Ca khúc sẽ được ra mắt vào dịp sinh nhật của Tiến Đạt (tháng 1/2026).
Đinh Tiến Đạt (Mr. Dee) là một trong những rapper tiên phong đưa rap từ underground (thế giới ngầm) ra đại chúng. Anh bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 1995 với vai trò vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông và là biên đạo cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời ấy.
Sau đó, anh kết hợp cùng ca sĩ Thanh Thảo cho ra mắt nhiều bản hit như Đêm Không Sao; Chàng và Nàng; Ok! Mình chia tay… Năm 2003, Tiến Đạt chính thức hoạt động solo với vai trò rapper.
Song song các hoạt động âm nhạc, Tiến Đạt cũng tham gia vào nhiều bộ phim, các chương trình giải trí. Năm 2016, anh đoạt giải Quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú.
Năm 2017, anh tạm dừng nghệ thuật để tập trung vào công việc kinh doanh. Năm 2024, anh nhận lời tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh Nhà Trẻ cùng các thành viên trong đội mang đến nhiều tiết mục ấn tượng như: Trái đất ôm mặt trời, Thu hoài, Đào liễu...