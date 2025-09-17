Rapper Tiến Đạt trải lòng về hành trình 30 năm hoạt động nghệ thuật

Rapper Tiến Đạt xuất phát điểm là vũ công trong Vũ đoàn Hoàng Thông, sau đó thành công với loạt hit thập niên 2000.

Đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật, rapper Đinh Tiến Đạt (Mr D) quyết định kể lại hành trình của mình trong EP (đĩa mở rộng) mang tên “Tôi: 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây”, cũng là đánh dấu chặng hành trình tiếp theo sau “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Ca sĩ Ngọc Sơn đến chúc mừng rapper Tiến Đạt (Ảnh: Ban tổ chức).

Dự án là câu chuyện âm nhạc gồm 6 ca khúc, cân bằng giữa chất liệu hoài niệm và hòa âm phối khí hiện đại, nhằm tri ân gia đình, khán giả, kết nối ký ức một thời với gu âm nhạc đương đại.

Các ca khúc với phong cách đa dạng, được thể hiện với các bản phối mới mẻ nhưng vẫn giữ được cốt lõi trong tinh thần của Tiến Đạt. Chẳng hạn như bài “Chí Phèo” đậm chất đường phố từng ra mắt năm 2006, giờ đây được hồi sinh trong bản phối bùng nổ, kết hợp cùng nhóm Rock Monocycle, dự kiến ra mắt vào giữa tháng 10.

Đặc biệt, MV “Bỏ bàn tay đó ra” có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” như Neko Lê (đạo diễn), Tiến Luật, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, BB Trần... thể hiện tình bạn thân thiết giữa các nghệ sĩ sau chương trình.

Rapper Tiến Đạt trình diễn ca khúc "Bỏ bàn tay đó ra" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài ra, ca khúc “Tự hào được làm con” cũng là sáng tác mang nhiều cảm xúc, được Tiến Đạt dành để tri ân cha mẹ, những người đã âm thầm hy sinh, đồng hành cùng anh trong cuộc đời lẫn sự nghiệp.

Bài hát mang giai điệu ballad nhẹ nhàng, ca từ gần gũi, gợi nhắc ký ức tuổi thơ qua hình ảnh bàn tay của cha, lời ru của mẹ, hay những vất vả mà đấng sinh thành đã trải qua. Đây cũng là món quà mà anh muốn dành tặng cho 2 con của mình.

Tiến Đạt cho biết muốn thông qua ca khúc này, anh muốn nhấn mạnh tình cảm gia đình là gia tài quý giá nhất mà anh có được sau 3 thập kỷ theo đuổi nghệ thuật. Ca khúc sẽ được ra mắt vào dịp sinh nhật của Tiến Đạt (tháng 1/2026).