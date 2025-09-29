Phương Thanh xúc động khi rapper Đinh Tiến Đạt tái xuất mạnh mẽ

Ngày 28/9 tại Nhà hát Quân đội (TPHCM), rapper Đinh Tiến Đạt tổ chức buổi giao lưu cùng hàng trăm người hâm mộ, với sự tham gia của các đồng nghiệp thân thiết là các “anh tài” đến từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai như Cường Seven, Đăng Khôi, Hà Lê, Kiên Ứng, Tiến Luật...

Ban nhạc Monocycle, bạn đồng hành với Tiến Đạt từ MV “Chí Phèo” (2006), cũng góp mặt. Đặc biệt, không thể thiếu người bạn thân thiết Phương Thanh.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Chúng tôi mong Đạt trở lại không phải để chứng minh mình là một ngôi sao, mà mong Đạt trở lại sân khấu để sống lại cuộc đời của một nghệ sĩ".

Ca sĩ Phương Thanh xúc động khi chứng kiến Tiến Đạt trở lại mạnh mẽ trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Phương Thanh cho rằng, nghệ sĩ sau khi bước vào cuộc sống gia đình thường mất thời gian dài để ổn định, một số người không thể trở lại sân khấu gây nhiều tiếc nuối. Do đó, cô hạnh phúc khi rapper Đinh Tiến Đạt đã có sự tái xuất mạnh mẽ.

Về phía Đinh Tiến Đạt, nam rapper cho biết, anh biết ơn ca sĩ Phương Thanh khi cô luôn có mặt trong những cột mốc quan trọng, thậm chí là những thời điểm "khủng khiếp" trong đời anh.

Nam rapper cũng dành lời cảm ơn đặc biệt cho vợ - Thụy Vy - đã ủng hộ anh theo đuổi âm nhạc. Tiến Đạt cho biết, bà xã không xuất hiện trên sân khấu vì phải lo liệu mọi việc trong hậu trường. Cô là người điều phối, sắp xếp để chương trình diễn ra tốt đẹp, còn Tiến Đạt chỉ việc luyện thanh, tập nhảy và trình diễn thật tốt.

Các "anh tài" cùng hòa giọng, giao lưu với Tiến Đạt (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, Đinh Tiến Đạt mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc sôi động với những ca khúc được làm mới như “Vui cùng Mr. D”, “Khiến nó ngầu”, “Sóng tình”...

Dịp này, anh cũng trình làng MV Chia tay rồi mới biết. Đây là ca khúc thứ hai trong E.P (đĩa mở rộng) “Tôi 30”. Bài hát được hòa âm đơn giản, nhấn mạnh cảm xúc và đoạn rap thiên về tự sự, mang đến hình ảnh người đàn ông ở tuổi U50 đối diện với những biến động một cách nhẹ nhàng, bình thản hơn so với thời trẻ sôi nổi, bốc đồng.