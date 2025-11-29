Rapper Tiến Đạt: “Trưởng thành là biết mỉm cười với những dại khờ của mình”

Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, rapper Đinh Tiến Đạt trở lại với âm nhạc một cách mạnh mẽ. Đáng chú ý, nam rapper cũng thay đổi hình ảnh, phong cách theo hướng chiêm nghiệm, trưởng thành hơn.

Hồi tháng 10, khi làm mới bản hit Chí Phèo, Đinh Tiến Đạt chia sẻ: "Hai mươi năm trước, tôi dồn hết bức bối vào từng lời rap, còn hôm nay, với chặng đường đã qua, phiên bản mới là lời tự sự từ một người đàn ông trưởng thành - vẫn giữ ngọn lửa khát khao nhưng đã học được cách biến tổn thương thành sức mạnh để sống trọn vẹn hơn”.

Có thể nói Anh trai vượt ngàn chông gai đánh dấu sự "hồi sinh" của nam rapper sau thời gian dài rời xa sân khấu và trở lại với âm nhạc bằng tâm thế sâu sắc, chín muồi hơn. Tiến Đạt khẳng định, anh đang viết lại hành trình của mình bằng âm nhạc, bằng sự thấu hiểu sau 30 năm làm nghề.

Rapper Tiến Đạt với hình ảnh trưởng thành, đầy trải nghiệm khi trở lại với âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất phát điểm là vũ công trong Vũ đoàn Hoàng Thông, sau đó thành công với loạt hit thập niên 2000, Tiến Đạt cho biết, từng có thời điểm, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh nhưng suốt 3 thập kỷ qua, ngọn lửa âm nhạc trong anh không hề thay đổi.

Đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật, nam rapper quyết định kể lại hành trình của mình trong EP (đĩa mở rộng) mang tên Tôi: 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây. Mới đây, anh tiếp tục gây chú ý khi ra mắt ca khúc Ta còn dại khờ, một bản ballad mộc mạc, đậm chất tự sự, nhìn lại tuổi trẻ, thừa nhận những dại khờ và mỉm cười với những gì đã trải qua.

Rapper sinh năm 1981 cho biết, hiện tại, anh thấy bình yên hơn bao giờ hết bởi: “Trưởng thành là biết mỉm cười với những dại khờ của mình”. Với anh, âm nhạc không chỉ là “ngôi nhà” của cảm xúc mà còn thể hiện niềm tin và lòng biết ơn.

Mỗi ca khúc trong Tôi: 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây phản chiếu một lát cắt khác nhau trong hành trình 30 năm nghệ thuật của Đinh Tiến Đạt. Anh gọi đó là "trang nhật ký được viết lại bằng âm nhạc".

Nam rapper cũng bày tỏ lòng biết ơn dành cho vợ - Thụy Vy (SN 1991) - đã luôn đồng hành, ủng hộ anh theo đuổi âm nhạc. Bà xã kém Tiến Đạt 10 tuổi, từng làm việc trong ngành truyền thông nên hỗ trợ nam rapper rất nhiều trong công việc.

Thụy Vy từng tiết lộ, cuộc sống hôn nhân của cô được gói gọn trong 2 từ "bình ổn". Cô dành lời khen cho ông xã là người rất tinh tế, thấu hiểu.