Quỳnh Nga: "Tôi tự nhắn nhủ mình phải bớt khó tính kẻo ế đến già"

Sau loạt vai "tiểu tam", "má mì" gợi cảm nhưng đầy bi kịch ở "Về nhà đi con" và "Sinh tử", Quỳnh Nga tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn Minh Minh của phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

Vào vai cô nhân viên trẻ trung, cá tính nhưng đầy gợi cảm, Quỳnh Nga nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Bản thân nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng đây là một nhân vật khác biệt, khiến cô rất thích thú.

Tạo hình cá tính của Quỳnh Nga trong phim mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" chị làm việc với toàn những "gương mặt thân quen", hẳn là một cảm giác thú vị?

- Đúng là tôi cũng bất ngờ khi đi quay lại gặp toàn anh em, bạn bè thân thiết trong đoàn. Làm việc với nhiều người quen thì có lợi thế là anh em đã hiểu nhau nên tương tác dễ hơn, không khí trong đoàn cũng vui hơn.

Nhưng cũng có điểm khó là phải diễn như thế nào để khán giả không thấy sự kết hợp này là quen thuộc, nhàm chán.

Thực tế thì tôi và anh Chí Nhân, Việt Anh đã hợp tác vài lần còn với chị Lã Thanh Huyền thì dù thân thiết nhưng đây mới là lần đầu đóng phim chung với nhau.

Dàn cast của phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đều là bạn thân của Quỳnh Nga (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thường xuyên xuất hiện với tạo hình nhân vật gợi cảm, chị không sợ mình bị "đóng khung" hoặc nhàm chán trong mắt khán giả ư?

- Tôi tin là nhân vật Minh Minh của "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" sẽ hoàn toàn khác biệt so với Nhã trong "Về nhà đi con" hay Quỳnh Trinh của "Sinh tử". Minh Minh vẫn có sự gợi cảm nhất định, nhưng cô ấy cá tính, mạnh mẽ và trẻ trung.

Minh Minh có gợi cảm, nhưng thời trang của cô ấy hoàn toàn khác những nhân vật trước đó của tôi. Gần như cả bộ phim, Minh Minh sẽ không mặc váy. Sự quyến rũ của Minh Minh cũng sẽ hoàn toàn khác biệt nên tôi không lo lắng việc mình bị nhàm chán hay "đóng đinh".

Chị Lã Thanh Huyền chia sẻ rằng đã đầu tư mạnh tay tới mức không mặc trùng trang phục trong suốt 50 tập phim, Quỳnh Nga thì sao?

- Tôi nghĩ bất cứ diễn viên nào cũng sẽ đầu tư hết mình vì vai diễn chứ không chỉ riêng chị Huyền đâu. Bản thân tôi cũng thế, mỗi phân đoạn tôi đều đầu tư kỹ lưỡng từ phục trang, phụ kiện…

Quỳnh Nga và Lã Thanh Huyền mạnh tay đầu tư cho trang phục trên phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong phim này cũng rất hiếm khi tôi mặc trùng trang phục. Vì tôi tin rằng bất cứ diễn viên nào cũng không muốn bị khán giả nhận ra là họ đã mặc đi mặc lại một bộ trang phục nhiều lần.

Ở phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", thời gian đầu nhân vật của tôi mặc đồ da khá là nhiều. Tôi đã phải tìm kiếm ở rất nhiều shop ở cả trong nước lẫn quốc tế để có đủ áo khoác da cho nhân vật của mình.

Cũng vì phục trang cầu kỳ như vậy nên tôi gặp tình huống khá hài hước khi quay phim. Ví dụ cảnh quay mặc nguyên set đồ da đang quay dở ở mùa đông, đến mùa hè mới tiếp tục quay, thế nhưng tôi vẫn phải diện đúng bộ đồ đó, rất là nóng!

Liệu có sự "ganh đua ngầm" giữa các anh chị em diễn viên trong đoàn không?

Tôi làm việc với nhiều đoàn phim ở miền Bắc và tôi thấy mọi người đều yêu thương nhau, không hề có ý nghĩ hơn thua nào cả. Chính vì vậy không khí trên trường quay của chúng tôi thường khá vui vẻ, thân mật như một gia đình vậy.

"Mọi người đều yêu thương nhau, không hề có ý nghĩ hơn thua nào cả", Quỳnh Nga chia sẻ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thậm chí, chúng tôi còn tổ chức ăn mừng khi thấy các anh chị em khác có được những thành công của họ. Mới đây khi Huyền Lizzie nhận được phản hồi tích cực ở phim "Thương ngày nắng về", cả nhóm chúng tôi cũng tổ chức ăn mừng vì chúng tôi được lên sóng trong cùng một thời gian, hi vọng cả 2 bộ phim đều được khán giả yêu mến.

Chúng tôi còn có những group chat riêng với nhau để cùng nhận xét, động viên nhau về những phân cảnh thú vị trong phim.

Nhiều khán giả ngạc nhiên vì trong phim này Quỳnh Nga không đóng cặp với Việt Anh, cũng chẳng tình cảm cùng Chí Nhân như ở những phim trước đó?

- Bản thân tôi thì không bất ngờ đâu! Tôi nghĩ rằng hãy để những sự thay đổi khiến cho bộ phim và nhân vật trở nên thú vị hơn. Tôi không muốn bị gò bó mãi trong một kiểu nhân vật hoặc chỉ đóng cặp cùng với một vài người bạn diễn.

Ngay khi được giới thiệu về bộ phim, tôi cũng đã nói với đạo diễn và tổ chức sản xuất rằng tôi không muốn lặp lại hình ảnh các nhân vật trước đó. Khi đạo diễn và tổ chức sản xuất khẳng định đây là nhân vật khác hoàn toàn, rất cá tính và thú vị, tôi mới "gật đầu".

"Tôi không muốn lặp lại hình ảnh các nhân vật trước đó" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những tin đồn về chuyện tình cảm giữa chị và Việt Anh có ảnh hưởng đến quyết định nhận vai hay việc tương tác của hai người trên trường quay?

- Tôi nghĩ chả có vấn đề gì đâu. Đã là tin đồn thì có nghĩa nó không phải là thật rồi, nên việc của tôi chỉ là giữ tinh thần thoải mái, tập trung vào công việc để hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình.

Bị đồn thổi, gán ghép nhiều như vậy, chị không khó chịu ư?

- Tôi có khó chịu chứ. Vì dù sao thì tin đồn cũng ảnh hưởng một chút tới cuộc sống của tôi mà. Nhưng dù tôi có không vui, không thích bị đồn thổi thì tin đồn cũng không vì thế mà biến mất. Thế nên tôi cứ mặc kệ thôi.

Ở những phim trước chị vào vai "tiểu tam", "má mì" còn trong phim này lại thành một "chị đại" gợi cảm và còn có cả "sugar baby" nữa. Chắc sẽ rất thú vị?

- Đúng là nhân vật Minh Minh cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu trước đây các vai diễn của tôi thường đem đến sự ức chế tâm lý cho khán giả thì ở "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" tôi có rất nhiều cảnh quay hài hước, dí dỏm với "bé đường" Minh Hào.

"Nhân vật Minh Minh cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đóng cặp cùng tôi trong phim này là Hoàng - một diễn viên trẻ mà tôi lần đầu hợp tác chung. Trước mỗi cảnh quay có sự tương tác đặc biệt, Hoàng thường bàn bạc trước với tôi kèm theo câu "xin phép": "Chị ơi em sẽ làm như này, như này, nếu có va chạm hay sự cố gì chị đừng giận em nhé".

Ví dụ như có những cảnh bạn ấy phải bế, vác tôi lên vai, vì sợ sẽ khiến tôi bị va chạm vào đâu đó nên trước cảnh quay bạn ấy đã ái ngại xin lỗi trước. Và đúng là lúc quay, bạn ấy đã vô tình khiến đầu tôi va mạnh vào tường.

Vào vai cô gái cá tính như Minh Minh, Quỳnh Nga sẽ có nhiều cảnh say xỉn và gây rối. Chị có ngại việc những phân đoạn này sẽ bị so sánh với những cảnh say "kinh điển" trước đó của Hồng Diễm hay Lan Phương?

- Cảnh say ở mỗi phim sẽ đều khác nhau, vì nhân vật ở cảnh quay đó có bối cảnh khác nhau. Ví dụ một người phụ nữ đã có chồng khi say sẽ khác với một cô gái trẻ, 2 người yêu nhau khi say sẽ khác với 2 người ghét nhau.

Chính vì vậy tôi không ngại bị so sánh. Thú thực, tôi cảm thấy những cảnh say xỉn của Minh Minh rất thú vị. Vì khi quay những cảnh này bản thân tôi cũng sử dụng một chút đồ uống có cồn để có thể thuyết phục khán giả và diễn xuất tự nhiên nhất có thể.

"Khi quay những cảnh này bản thân tôi cũng sử dụng một chút đồ uống có cồn" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết tới với 2 vai trò ca sĩ và diễn viên, nhưng hiện tại Quỳnh Nga đường như đang chỉ tập trung cho diễn xuất?

- Tôi nghĩ đến một giai đoạn nào đó chúng ta cần có sự lựa chọn để tập trung làm tốt nhất một công việc mà thôi. Với âm nhạc, tôi vẫn đang bỏ ngỏ, hiện tại bên cạnh việc diễn xuất tôi còn làm kinh doanh nữa.

Trong danh sách tập trung của Quỳnh Nga không có "tình yêu" mà chỉ toàn công việc ư? Chị có hình mẫu lý tưởng nào cho người đàn ông của mình?

- Không hiểu sao mỗi lần tôi chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng thì những người đang "nhăm nhe" tìm hiểu tôi bỗng dưng lại biến mất. Thế là tôi phát hiện ra có lẽ mình không nên đặt ra tiêu chuẩn để tránh... dọa mọi người chạy mất.

Nói vui vậy thôi, chứ tôi nghĩ bản thân mình đã ngoài 30 rồi, cũng không còn nhiều cơ hội lựa chọn nữa nên không thể "kén cá chọn canh" như thời mới 18, đôi mươi được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến tuổi này rồi, nếu tìm được người thực sự phù hợp thì tôi sẽ kết đôi với họ thôi. Chứ tôi không đặt ra tiêu chí, tiêu chuẩn hay "deadline" cho chuyện tình cảm, hôn nhân của mình nữa.

Bây giờ tôi thường nhắn nhủ bản thân: "Thôi, mình bớt khó tính đi kẻo ế đến già đấy!"

Cảm ơn Quỳnh Nga về những chia sẻ này!