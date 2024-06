"Quý ông hoàn hảo" Jang Dong Gun tái xuất sau 4 năm ở ẩn vì bê bối mua dâm

Ngày 31/5, Jang Dong Gun gây chú ý khi tham dự sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt phim Cờ Thái cực giương cao ở Gwangjin-gu, Seoul (Hàn Quốc). Đây là bộ phim làm nên tên tuổi của anh và tài tử Won Bin.

Jang Dong Gun tham dự sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ phim "Cờ Thái cực giương cao" (Ảnh: News1).

Tham dự buổi kỷ niệm có nam chính Jang Dong Gun và đạo diễn Kang Je Gyu. Tài tử Won Bin không có mặt tại buổi kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ phim. Đạo diễn Kang Je Gyu thừa nhận, đây là một điều tiếc nuối. Nhiều năm qua, Won Bin duy trì lối sống kín tiếng, tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Màn tái hợp sau 20 năm của Jang Dong Gun và đạo diễn Kang Je Gyu, hai ngôi sao trong lĩnh vực điện ảnh Hàn Quốc, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả xứ kim chi.

Tại sự kiện, Jang Dong Gun diện vest đen, sơ mi trắng. Ngoại hình của tài tử 52 tuổi được khen phong độ. Chia sẻ tại sự kiện, Jang Dong Gun nói: "Việc chiếu lại bộ phim này rất ý nghĩa. Trong số các phim tôi đóng, ít có tác phẩm để tôi xem cùng con. Nhưng lần này, tôi có thể đưa con trai ra rạp xem bộ phim tôi đóng từ 20 năm trước".

Jang Dong Gun cũng hạnh phúc khi thấy khán giả vẫn tới rạp xem lại bộ phim và dành nhiều tình cảm cho bộ phim của anh và đạo diễn Kang Je Gyu.

Jang Dong Gun hội ngộ đạo diễn Kang Je Gyu tại sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ phim "Cờ Thái cực giương cao" (Ảnh: Osen).

Cờ Thái cực giương cao lấy bối cảnh bi kịch chiến tranh, ra mắt vào năm 2004 và là một trong những phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất tại Hàn Quốc. Bộ phim cũng tạo cơn sốt tại các rạp chiếu ở châu Á và hút hơn 10 triệu khán giả tới rạp.

Jang Dong Gun (SN 1972) là một trong những biểu tượng nhan sắc và là biểu tượng của màn ảnh xứ Hàn một thời.

Anh gia nhập giới giải trí thông qua bộ phim truyền hình Our Paradise của đài MBC (Hàn Quốc) vào năm 1992. Dù chỉ đảm nhận tuyến vai phụ nhưng Jang Dong Gun sớm nổi danh nhờ gương mặt điển trai và diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Sau đó, nam tài tử tiếp tục được nhiều đạo diễn tin tưởng, mời hợp tác. Gia tài phim ảnh của anh có nhiều bộ phim nổi tiếng như Anh em nhà bác sĩ, Cú nhảy cuối cùng, Tình yêu trong sáng, Phẩm chất quý ông, Biên niên sử Arthdal…

Anh nhận về rất nhiều giải thưởng phim ảnh lớn nhỏ. Trong số đó có đến 5 giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, một giải Daesang tại Asia Artist Awards và 2 giải thưởng Baeksang.

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, Jang Dong Gun cũng từng được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân như mơ với nữ diễn viên xinh đẹp Go So Young. Cả hai kết hôn vào năm 2010 sau thời gian dài hẹn hò bí mật và có 2 con chung.

Jang Dong Gun được mệnh danh là "quý ông hoàn hảo của làng giải trí xứ Hàn" (Ảnh: Naver).

Suốt thời gian dài, Jang Dong Gun được truyền thông và người hâm mộ gọi là "quý ông hoàn hảo của làng giải trí xứ Hàn". Tuy nhiên, vào năm 2020, gia đình Go So Young và Jang Dong Gun đối mặt với sóng gió hôn nhân đầu tiên. Những tin nhắn giữa Jang Dong Gun và người đồng nghiệp Jo Ji Moo bị hacker phát tán tiết lộ một cuộc sống khác của các tài tử xứ Hàn.

Theo đó, Jang Dong Gun bị tố tìm gái gọi trong thời gian vợ mang thai đứa con thứ hai. Hình ảnh "ông chồng quốc dân" yêu vợ, thương con của Jang Dong Gun hoàn toàn sụp đổ trong lòng công chúng.

Go So Young không lên tiếng bình luận về vụ việc, lặng lẽ khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân vì sự "tấn công" ồ ạt của cộng đồng mạng.

Sau cú sốc ồn ào, Go So Young không còn đăng tải hình ảnh về gia đình cô trên trang cá nhân. Sự vắng bóng của Jang Dong Gun trên trang cá nhân của Go So Young khiến fan lo lắng cho tình trạng hôn nhân của cặp đôi.

Jang Dong Gun và người bạn đời, nữ diễn viên Go So Young, đã vượt qua sóng gió hôn nhân (Ảnh: Segye).

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, Jang Dong Gun bị công chúng quay lưng, chỉ trích và gần như rút khỏi làng giải trí xứ Hàn. Cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiết lộ, trước áp lực dư luận, tài tử Jang Dong Gun phải dùng thuốc ngủ, trong khi vợ anh - nữ diễn viên Go So Young - chịu nhiều tổn thương.

Theo một số nguồn tin thân cận, sau sóng gió hôn nhân, cặp đôi lựa chọn hàn gắn hôn nhân thay vì chia tay. Quãng thời gian 4 năm thử thách khiến họ nhận ra giá trị lớn của gia đình. Từ năm 2023, nữ diễn viên Go So Young liên tục cập nhật hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân.

Được sự động viên của bà xã, Jang Dong Gun cũng dần trở lại các hoạt động của làng giải trí. Năm 2023, anh góp mặt trong dự án Biên niên sử Arthdal 2 của đài tvN (Hàn Quốc). Phim có sự tham gia của Lee Joon Gi, Shin Se Kyung, Jang Dong Gun và Kim Ok Bin.