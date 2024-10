Quế Anh bất ngờ dẫn đầu bình chọn từ khán giả trước đêm chung kết

Được biết, người chiến thắng ở hạng mục này sẽ vào thẳng top 10 chung cuộc. Từ đầu cuộc thi, dẫn đầu phần bình chọn Miss Popular Vote là đại diện của Myanmar, Indonesia.

Quế Anh lần đầu lọt vào top 10 Miss Popular Vote và vào thẳng vào vị trí đầu bảng.

Đại diện Việt Nam - Quế Anh - bất ngờ dẫn đầu bình chọn khán giả Miss Popular Vote, ngày 24/10 (Ảnh: MGI).

Đại diện Indonesia và Myanmar theo sát Quế Anh với 27% bình chọn. Các vị trí tiếp theo là đại diện Pháp, Đức, Guatemala, Nicaragua, Thụy Sỹ. Kết quả phần bình chọn Miss Popular Vote sẽ được công bố vào tối chung kết.

Đến ngày 24/10, nhiều hạng mục phụ của Hoa hậu Hòa bình 2024 đã được hé lộ. Theo đó, top 10 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc do khán giả và ban giám khảo bình chọn gồm: Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Guatemala, Brazil, Anh, Honduras, Ecuador, Malaysia.

Top 2 bình chọn Country's of the Year (Sức mạnh quốc gia) là cuộc chạy đua căng thẳng của đại diện Myanmar và Thái Lan. Người chiến thắng ở hạng mục này sẽ vào thẳng top 20 chung cuộc.

Một ngày trước chung kết Hoa hậu Hòa bình 2024, đại diện Việt Nam - Quế Anh - đã có một số thành tích nhất định tại cuộc thi như: Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do khán giả bình chọn, top 5 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc do khán giả bình chọn, top 14 thí sinh tài năng, top 14 bình chọn Country's power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Ở phần thi bán kết vào ngày 22/10, Quế Anh cũng có sự thể hiện tích cực. Trong phần thi trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội, đại diện Việt Nam nhận được lời khen từ các khán giả trong nước nhờ sự tự tin, cố gắng thể hiện.

Quế Anh lọt top 5 trình diễn trang phục dân tộc do khán giả bình chọn (Ảnh: MGI).

Võ Lê Quế Anh đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vào tháng 8. Người đẹp sinh năm 2001 từng là Á khôi Đại học Huế 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022. Cô tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hòa bình là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang ngôi vị hoa hậu trong mùa giải năm 2021.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2024 khởi tranh từ đầu tháng 3 và sắp đi tới hồi kết. Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Bangkok (Thái Lan). Thời gian qua, cuộc thi này trải qua nhiều ồn ào như: Thay đổi địa điểm tổ chức từ Campuchia sang Thái Lan, 3 người đẹp thông báo rút khỏi cuộc thi.