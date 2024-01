Phương Oanh mang song thai, lần đầu trình diễn áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết: "Ý tưởng ngồi xe kéo do tôi nghĩ ra. Tôi muốn tái hiện lại hình ảnh thời xưa và nét đẹp Phương Oanh lại rất phù hợp với ý tưởng này. Cô ấy đang mang thai hai bé tuổi Rồng. Do đó, tôi đã chọn họa tiết rồng và phượng, tượng trưng cho sự may mắn. Tôi mong Phương Oanh cũng có kỷ niệm đẹp trong thời gian mang thai. Khi nghe về niềm cảm hứng của bộ sưu tập, cô ấy đã rất hào hứng vì cho rằng, những thiết kế mang nhiều ý nghĩa đặc biệt" (Ảnh: NH).