Sau khi Lisa đăng tải video thể hiện lại ca khúc My Only Wish của Britney Spears, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra cô diện một thiết kế đến từ local brand (thương hiệu nội địa) Việt.

Chiếc váy này hiện được bán với giá 380 USD (9,2 triệu đồng), có tên "MELROSE", nằm trong bộ sưu tập Thu - Đông 2023 của thương hiệu.

Lisa diện chiếc váy mang kiểu dáng sơ mi trong nửa đầu của video. Cô kết hợp với áo khoác lông tông vàng chanh, khiến vẻ ngoài trông thời thượng hơn. Ban đầu, người hâm mộ không nhận ra thiết kế của thương hiệu Việt, dù họ đã thấy điểm giống ở phần ve áo dài và chất liệu. Sau đó, thông tin được kiểm chứng là chính xác thông qua một tài khoản uy tín chuyên "bóc" đồ của sao Hàn (Ảnh: Lilifilm Official).

Thiết kế có điểm nhấn ở chi tiết váy bèo nhún, hạ eo thấp mang đến vẻ cổ điển hơn. So với phiên bản người mẫu mặc, Lisa đã tiết chế hơn qua việc cài kín cúc áo (Ảnh: DATT).

Trước đó, thiết kế này được ưa chuộng bởi nhiều mỹ nhân Việt. Hoa hậu Thùy Tiên từng diện phiên bản màu đen trong đám cưới của Á hậu Phương Anh. Cô để hở cúc áo, phối cùng giày cao gót đồng điệu, tiết chế phụ kiện (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một buổi ra mắt phim hồi tháng 10, hot girl Xoài Non trông nổi bật trong chiếc váy tông trắng. Cô cho thấy nét sang trọng khi phối cùng vòng cổ lấp lánh dáng dài cùng kiểu tóc búi gọn gàng. Cô được cộng đồng mạng bình chọn là mỹ nhân Việt diện mẫu váy này đẹp nhất (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong 3 phiên bản màu, váy tông trắng nhận được sự ưu ái của dàn người đẹp Việt. Chloe Nguyễn thể hiện nét đẹp chuẩn tiểu thư khi để kiểu tóc buộc nửa đầu, xoăn nhẹ (Ảnh: IGNV).

Midu đã chọn chiếc váy tông xám cho buổi tham dự tiệc khai trương của Sĩ Thanh. Cô toát lên vẻ quý phái khi kết hợp cùng túi Hermès Birkin và giày cao gót đồng điệu. Thậm chí, cô còn sơn móng tay màu xám. Vẻ ngoài của Midu nhận được nhiều lời khen. Không ít người bình luận vào bức ảnh của cô để xin thông tin váy (Ảnh: IGNV).