Phùng Khánh Linh: "Mối tình đầu năm 20 tuổi của tôi đã kết thúc sau 7 năm"

"Có những giai đoạn, tôi như... chạm đáy trong nghề"

Bước ra từ cuộc thi "Giọng hát Việt" lại sở hữu giọng hát nội lực, nhưng con đường nghệ thuật của Phùng Khánh Linh có vẻ vẫn khá chật vật?

- Thời điểm đó, tôi mới vừa tròn đôi mươi, vào TPHCM chỉ với niềm đam mê âm nhạc, còn lại mọi thứ như tờ giấy trắng, không hề có kế hoạch cụ thể, không biết tính toán điều gì. Vì gặp khó khăn, tôi quay về Hà Nội để hoàn thành việc học. Khi đã có tấm bằng cử nhân luật trên tay, tôi lại đứng giữa 2 con đường. Và tôi quyết định theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc.

Không phải gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận việc con cái "bỏ xó" bằng đại học để đi hát. Cha mẹ Phùng Khánh Linh phản ứng ra sao trước lựa chọn của bạn?

- Ngày xưa, có lúc tôi từng trách bố mẹ vì đã ngăn cản tôi theo đuổi nghệ thuật. Sau thời gian bố bị tai biến, tôi nhận ra rằng thực ra bố mẹ hoàn toàn ủng hộ con đường của tôi. Chỉ là bố lo tôi theo nghề này sẽ vất vả, sợ tôi bị bắt nạt, lép vế.

Phùng Khánh Linh xuất hiện tại Dân trí với phong cách trẻ trung, tươi tắn (Ảnh: Quang Ninh).

Con đường ca hát không bao giờ trải đầy hoa hồng. Một ca sĩ trẻ có xuất phát điểm chật vật như Phùng Khánh Linh lấy động lực từ đâu để theo đuổi đam mê?

- Vì tôi yêu công việc sáng tạo nghệ thuật. Mặc dù không biết trước được tương lai ra sao nhưng âm nhạc, nghệ thuật cho tôi nhiều cơ hội, bài học quý giá.

Có bao giờ Phùng Khánh Linh chạnh lòng vì có tài năng nhưng tên tuổi kém nổi hơn những người đẹp đi hát?

- Tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi tự tin khi đứng trên sân khấu vẫn thu hút được người yêu mến và lắng nghe âm nhạc của mình. Có lần đi diễn tại trường cấp 3 nơi tôi từng học, 2.000 học sinh đã đón nhận tôi rất nồng nhiệt. Tôi đang sẵn sàng cho nhiều hoạt động hơn nữa và tin năng lượng của mình sẽ chinh phục nhiều khán giả hơn.

Nhưng để nổi tiếng thì chăm chỉ hoạt động thôi vẫn chưa đủ mà còn phải có sự may mắn?

- Ai cũng có thời điểm đúng lúc để tỏa sáng. Ngọc không mài làm sao mà sáng? Thời gian sẽ trả lời tất cả điều đó.

Sau thời gian va vấp trong nghề, Phùng Khánh Linh nhìn nhận bản thân cần theo đuổi điều gì để thành công?

- Hãy sống thật và không nên biến mình thành con người khác. Thí dụ trước đây khi trả lời phỏng vấn, tôi an toàn lắm, cố gắng lấy lòng mọi người. Nhưng càng cố gắng lấy lòng bao nhiêu, thì tôi lại trở nên xa rời bản thể của mình, trở thành bản thể của ai đó.

Tôi quan niệm mình hãy chính là mình, có ghét, có yêu, đừng khoác lên lớp áo nào khác. Hãy tìm những người yêu mình và tìm mọi cách chinh phục người ghét mình.

Phùng Khánh Linh theo đuổi dòng nhạc city pop trong album mới "Citopia" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bước chân vào nghệ thuật đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều mặt trái trong nghề, bạn nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi quan niệm không chỉ nghệ thuật, mà bất cứ nghề nào cũng có cạnh tranh, cám dỗ, những góc tối. Có những giai đoạn tôi như "chạm đáy" trong nghề. Nhưng tôi nghĩ nếu không bước xuống đáy vực, thì mình không bật lên được. Đó là lý do mà tôi cảm thấy mình bắt buộc phải trải qua những khó khăn để mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

"Lần đầu biết yêu, tôi quên hết mọi thứ"

Phùng Khánh Linh trải qua khoảng thời gian "chạm đáy" như thế nào?

- Đó là giai đoạn mà nhiều thứ xảy ra cùng lúc, từ gia đình, tình cảm đến bạn bè, công việc. Tôi vốn là người thích hoạt động độc lập, khi làm quen với môi trường tập thể tại công ty cũng phải tìm cách dung hòa.

Chuyện tình cảm thì khi đó tôi tự nhận mình là người yếu đuối, mối quan hệ hợp - tan quá nhiều lần, rất mệt mỏi. Có thể gọi đó là quãng thời gian "bóng tối của tâm hồn", nhớ lại chỉ thấy thương bản thân mình.

Bây giờ thì tôi hoàn toàn khác, không khóc lóc, dằn vặt là đúng hay sai nữa. Tôi nghĩ mỗi cột mốc trôi qua là tôi đã làm việc cần phải làm. Những phút giây như thế giúp tôi biết yêu thương bản thân, yêu thương cơ thể và yêu đời hơn.

Nỗi đau mất 4 người thân trong đại dịch đã "tàn phá" thế giới tinh thần của Phùng Khánh Linh ra sao?

- Cuối năm 2020, em họ tôi đột ngột qua đời, rồi sau đó ông bà ngoại, bà nội tôi ra đi. Thật sự tôi không muốn nói sâu về nỗi đau này. Những ca khúc trong album mới do tôi viết đều hướng tới sự chữa lành, nhưng tôi không muốn bị nói rằng: "À, Phùng Khánh Linh làm album từ sự mất mát người thân".

Tôi viết nhật ký, trút nỗi lòng vào đó. Có những lúc vừa viết, vừa khóc. Tôi gửi gắm toàn bộ vào nhật ký như một cách đối thoại bản thân. Tôi nhận ra rằng họ không đi đâu cả, họ luôn ở cạnh tôi tại một chiều không gian khác. Mắt thường không nhìn thấy họ, nhưng âm nhạc sẽ giúp tôi kết nối với họ.

Điều gì giúp bạn vực dậy bản thân ở thời điểm khó khăn nhất?

- Có hôm tôi đứng ở ban công, nhìn lên màn đêm đen, cầu cứu ông trời hãy cho tôi một tín hiệu nào đó. Thì ở đâu đó xung quanh, tôi nghe thấy tiếng nhạc. Chính tiếng nhạc đó đã kéo tôi về thực tại.

Tôi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, tạo không gian tối giản nhất có thể. Đọc sách, nghe nhạc giúp tôi ngộ ra nhiều quy luật cuộc đời. Ai sống trên đời đều sẽ phải trải qua những giây phút chạm đáy của nỗi buồn. Điều quan trọng là bạn càng tiêu cực bao nhiêu, thì bạn càng thu hút những trải nghiệm tiêu cực bấy nhiêu. Nếu tâm hồn mình khỏe mạnh, chấp nhận xuôi dòng theo mọi thứ thì bên ngoài cũng sẽ phản chiếu những điều tương tự, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, bình yên.

Phùng Khánh Linh từng trải qua nhiều biến cố trong chuyện đời tư, tình cảm (Ảnh: Quang Ninh).

Mối tình kéo dài nhất của Phùng Khánh Linh đã bắt đầu và kết thúc ra sao?

- Đó là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau năm tôi 20 tuổi và chấm dứt vào năm ngoái, sau 7 năm hẹn hò. Yêu lần đầu, tôi như quên hết mọi thứ, chỉ biết đâm đầu vào mối quan hệ. Ngày Tết về nhà, tôi cầm khư khư chiếc điện thoại, chờ mong gặp người ta mà quên đi những phút giây bên gia đình. Đó là điều tôi ân hận nhất.

Có những đau khổ nhưng bây giờ nhìn lại, tôi vẫn cảm ơn mối tình đó. Cảm ơn tình yêu đầu, cảm ơn thanh xuân. Nó đã giúp tôi có rất nhiều sức mạnh ở bên trong để tìm lại tình yêu với bản thân. Giờ tôi đã khép lại chương cũ, không trách móc nữa và mong họ hạnh phúc trong cuộc sống riêng. Tôi tin trong tương lai, cả tôi và người ấy sẽ đều hạnh phúc với sự lựa chọn riêng của mỗi người.

Chia tay tình đầu 7 năm chắc hẳn là một trải nghiệm khó quên. Phùng Khánh Linh có thấy mình thiếu may mắn trong tình yêu?

- May mắn hay không là tự mình tạo ra thôi. Tự mình đau khổ, tự mình bị cuốn vào chuỗi "thao túng tâm lý" (cười). Ngày xưa yêu là ghen, là liên tục gọi điện hỏi "anh đang ở đâu" mà không hiểu cho công việc của người ta. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi dần xa nhau vì 2 người không cùng một tần số nữa. Tôi hiểu ra cần tôn trọng tự do, sự riêng tư cá nhân của mỗi người.

Nhiều ca sĩ mượn đời tư, chuyện tình cảm để hâm nóng tên tuổi mỗi lần phát hành ca khúc mới. Phùng Khánh Linh thì sao?

- Tôi gần như không công khai chuyện yêu đương lên mạng xã hội. Tình yêu chỉ nên là 2 người biết với nhau thôi, không nên có sự khoe mẽ, phô trương hay ồn ào. Nó có thể dẫn tới những tổn thương, dằn vặt khác. Tất nhiên, tôi không phán xét những người công khai chuyện tình cảm, nhưng quan điểm của tôi là không lấy đời tư để câu view, tô điểm thêm cho âm nhạc. Hai thứ này hoàn toàn tách biệt. Với tôi, nghệ thuật như ngôi đền thiêng liêng, phải được tôn trọng.

Hiện Phùng Khánh Linh có đang trong mối quan hệ nào khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?

- Có. Tôi kết hôn với chính mình (cười). Không yêu ai cũng chẳng có gì buồn đâu. Tôi nhận ra trước đây tôi không yêu người ta, mà tôi yêu cảm xúc của chính mình khi đó. Đừng nên bám chấp quá nhiều vào cảm xúc.

Giờ tôi tự tìm kiếm niềm vui, như đi vẽ tranh, làm nến, tô màu, đi hiệu sách... Tôi có một thú vui đó là thi thoảng tự mua tặng chính mình một món đồ, gói quà tặng chính mình.

Tự tạo niềm vui cho chính mình có phải là một hình thức của "sợ yêu"?

- Tôi không sợ yêu. Tôi vẫn rất mở lòng với những người đến với mình. Biết đâu một ngày nào đó, Phùng Khánh Linh bất ngờ công khai bạn trai là người trong ngành nhạc thì sao? Nhưng ngay lúc này, tôi tuyên bố đang độc thân (cười).

"Tôi... quậy lắm chứ không hiền đâu"

Hồi cuối năm 2021, Phùng Khánh Linh từng giảm tới 10kg. Vì sao vậy?

- Năm 2021, tôi cực kỳ bỏ bê bản thân, ăn uống vô tội vạ, không quan tâm sức khỏe. Thú thực ở thời điểm dịch bệnh, suốt cả năm trời album không được mang đi quảng bá cũng là giai đoạn tăm tối với tôi vì tôi đã dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm. Sau thời gian đó, tôi tìm hiểu những chế độ ăn uống lành mạnh. Tôi không ép cân, nhưng cân nặng cứ dần dần giảm xuống. Bây giờ tôi hài lòng với ngoại hình của mình.

Sau cuộc thi "Giọng hát Việt", những đàn anh đàn chị trong nghề giúp đỡ bạn như thế nào?

- Tôi nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ ai cũng có cuộc sống riêng, mình không nên quá phụ thuộc vào họ. Tôi vẫn giữ liên lạc với chị Thu Phương. Chị Mỹ Tâm cũng từng mở lời khi tôi bị loại ở vòng liveshow. Chị nói nếu em có bất cứ khó khăn nào thì hãy nói với chị. Những tấm lòng đó khiến tôi rất cảm động. Sau cuộc thi, tôi tự nhủ sẽ cố gắng đến cùng, để không làm phiền các anh chị.

Phùng Khánh Linh được biết đến là ca sĩ có cá tính rất riêng trong âm nhạc. Điều gì từ tính cách, con người bạn tạo nên sự khác biệt này?

- Tôi "quậy" lắm chứ không hiền đâu. Tôi không thích an toàn mà sẽ "quậy tới bến" trong cảm xúc. Đó là lý do tôi sáng tác những ca khúc với tất cả cung bậc cảm xúc của một cô gái.

Nghệ sĩ nữ vừa hát vừa sáng tác tại Việt Nam không quá nhiều. Cơ duyên nào đưa Phùng Khánh Linh đến lựa chọn này?

- Thực ra là vì tôi… không có tiền mua tác quyền. Tôi tập viết lời, tập sáng tác, và đã tiết kiệm một khoản lớn (cười). Bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ những nữ nghệ sĩ quốc tế như Taylor Swift, Lady Gaga... Họ tự sáng tác, tự sản xuất album. Không có lý do gì mà tôi không học hỏi từ những người tài năng như vậy.

Năm 2017, tôi đặt bút viết bài hát đầu tiên. Đến năm 2019, bài hát "Hôm nay tôi buồn" ra đời. Không ngờ ca khúc được ủng hộ nhiều như vậy và trở thành bản hit lớn nhất của tôi đến nay. Tôi đã viết rất nhiều bản demo. Âm nhạc chính là gia tài của tôi.

Phùng Khánh Linh tự nhận gia tài lớn nhất của cô là những sản phẩm âm nhạc do cô sáng tác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong album mới "Citopia" của Phùng Khánh Linh, ca khúc "Mùa hè 1994" đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Cảm hứng sáng tác của ca khúc này là gì?

- "Mùa hè 1994" là tôi viết tặng cho những người sinh năm 1994 như mình. Nội dung bài hát cũng được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ xung quanh. Họ từng trải qua mất mát trong tình yêu. Đó là cảm giác tổn thương sau chia tay, nhưng người con trai vẫn quay lại tìm mình, cho mình hy vọng nào đó. Nhưng đến cuối cùng, anh ta vẫn bỏ mặc mình trong đêm tối, chỉ còn mình ở đấy với sự trách móc.

Tham vọng của Phùng Khánh Linh trong tương lai là gì? Được ghi nhận ở khả năng sản xuất nhạc hay một giải thưởng chuyên môn nào đó?

- Tôi đã được đề cử trong 2 mùa giải âm nhạc Cống hiến. Mùa đầu tiên là Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm. Mùa 2 là Nhạc sĩ của năm và Album của năm. Mùa thứ 3, tham vọng của tôi là giành cúp (cười).

Phùng Khánh Linh có áp lực phải đi hát để kiếm tiền lo cho gia đình?

- Ngày xưa, tôi cũng nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền để đưa cho bố mẹ, cho anh hai, cho chị dâu. Nhưng dịp Tết vừa rồi, mọi người nói tôi không cần bận tâm chuyện đó, gia đình chỉ mong tôi khỏe mạnh và hạnh phúc. Mong muốn của tôi lúc này là đưa cả gia đình đi xem đêm nhạc của tôi vào năm sau.

Cảm ơn Phùng Khánh Linh vì cuộc trò chuyện này!