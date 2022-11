Mỹ Anh: "Hát chung với mẹ Mỹ Linh cũng không có gì nặng nề!"

(Dân trí) - Là con gái của ca sĩ Mỹ Linh và hiện là ca sĩ nổi bật trong thế hệ gen Z, Mỹ Anh lần đầu chia sẻ về áp lực "con nhà nòi", phản hồi về những danh xưng, lời khen ngợi và cả những ý kiến chê bai, tranh cãi về mình.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Mỹ Anh gây ấn tượng với hình ảnh đậm chất gen Z. Tóc xoăn, hai má ửng hồng, nụ cười tươi tắn, cô gái sinh năm 2002 có vẻ ngoài cá tính nhưng không đánh mất sự đáng yêu đúng lứa tuổi.

Và đằng sau cái tôi nổi bật trong âm nhạc cùng đôi chút "nổi loạn" về hướng đi sự nghiệp, Mỹ Anh thực chất lại là người nhút nhát, hướng nội, luôn cần "năng lượng gia đình".

Là "con nhà nòi", nổi tiếng sớm và được xem là đại diện nổi bật của thế hệ nghệ sĩ mới, mọi thứ với Mỹ Anh có vẻ như khá thuận lợi, suôn sẻ?

- Nhiều người nói Mỹ Anh có "cuộc sống màu hồng". Tuy nhiên, người ta thường đưa những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất lên mạng xã hội thôi. Còn trong cuộc sống, ngay cả những nghệ sĩ lớn, tài giỏi, cũng sẽ có những lúc vấp ngã.

Tuổi mới lớn, tôi cũng như mọi người, có những "nốt trầm" trong chuyện bạn bè, tình yêu hay những vấp ngã. Hoặc có những lúc tôi tự ti với bản thân. May mắn là tôi có âm nhạc để "xả" hết những suy nghĩ đó.

Mỹ Anh nghĩ sao về danh xưng "nữ hoàng nhạc R&B tại Việt Nam" mà một số người dành tặng cho mình?

- Nghe như vậy cũng áp lực phết (cười). Nhưng tôi không tự nhận mình là người dẫn đầu đâu. Tôi không đặt nặng danh xưng, chỉ mong muốn mọi người biết đến tôi, biết đến âm nhạc Mỹ Anh và nhận ra màu sắc Mỹ Anh.

Nhiều người nói bạn là ca sĩ gen Z nổi bật, tương lai còn tỏa sáng hơn nữa. Mỹ Anh đón nhận những lời khen đó như thế nào?

- Nói không quan tâm là sai. Chỉ là tôi cố gắng không để những lời khen ngợi khiến mình quá tự tin, hoặc những lời chê bai khiến tôi trở nên tự ti. Tôi nhìn nhận mọi thứ theo hướng khách quan và cố gắng hoàn thiện mình.

Trong talkshow với Dân trí, Hồ Ngọc Hà hay Mỹ Tâm đều khen ngợi bạn. Hồ Ngọc Hà có nhận xét Mỹ Anh đang còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và khuyên bạn nên chọn bài hát phù hợp hơn với bản thân và công chúng. Bạn nghĩ sao?

- Rất cảm ơn chị Hồ Ngọc Hà và chị Mỹ Tâm vì đã nhắc đến tên tôi, đó là vinh dự rất lớn (cười). Tôi đồng ý với những gì chị Hà Hồ nói, kinh nghiệm rất quan trọng. Còn câu chuyện lựa chọn bài hát, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều.

Giữ màu sắc riêng rất quan trọng, nhưng nghệ thuật sẽ không có giá trị cao nếu mình không kết nối được với người nghe nhạc. Tôi mới bước vào nghề thôi, vẫn cần học hỏi nhiều và vẫn đang trong hành trình tự tìm kiếm màu sắc âm nhạc cũng như tìm cách kết nối với mọi người.

Có bình luận nói rằng Mỹ Anh được ca tụng là nhà sản xuất, là nhạc sĩ triển vọng, nhưng bản hit duy nhất lại là "Real love" - một bài hát không phải do bạn sáng tác?

- Tôi không hề chạnh lòng. Tôi biết ơn vì bài hát này đã giúp tôi đến được với nhiều người nghe hơn.

Những ý kiến nhận xét Mỹ Anh có giọng hát "lơ lớ như Tây hát tiếng Việt", bạn phản hồi như thế nào?

- Tôi rất cảm ơn những góp ý đó. Những gì cần khắc phục thì tôi vẫn đang tập luyện. Ngay cả việc phát âm tiếng Anh, hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác cũng đều quan trọng.

Không chỉ riêng Mỹ Anh, nhiều ca sĩ Gen Z cũng bị đánh giá là hát không tròn vành, rõ chữ. Quan điểm của bạn thế nào?

- Tất nhiên, tôi không ủng hộ việc hát mờ chữ, không rõ lời và làm mất vẻ đẹp ngôn ngữ. Nhưng tôi cho rằng mỗi thế hệ có một kiểu hát khác nhau, dù quan điểm của tôi có thể không hợp với mọi người. Các bạn gen Z cũng có nhiều ca khúc hát rõ lời đấy chứ, chỉ là cách phát âm hơi khác thôi.

Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ thoáng hơn, làm sao để cân bằng được giữa những điều đổi mới với giá trị truyền thống, mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của tiếng Việt. Bản thân tôi cũng đang trong quá trình luyện hát tiếng Việt một cách đẹp nhất (cười).

Trong quá trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ, bố mẹ đồng hành với Mỹ Anh như thế nào?

- Bố mẹ cho tôi học nhạc từ bé, nhưng không bắt ép tôi phải theo đuổi âm nhạc. Tôi từng nghĩ mình sẽ làm nghề khác bố mẹ để đặc biệt hơn (cười). Nhưng cuối cùng những gì tôi thích thì vẫn đến với tôi một cách tự nhiên.

Tôi tin vào những gì mình đang làm, tin vào con đường mình muốn đi. Rất may là bố mẹ cũng tin vào âm nhạc của tôi. Họ luôn cổ vũ tôi một cách thầm lặng.

Mẹ thường giúp tôi luyện thanh, động viên tôi tiếp tục học hỏi. Mẹ là tấm gương sáng để tôi nhìn vào và cố gắng. Nếu có gì sai, có gì cần cải thiện thì mẹ sẽ thẳng thắn nói với tôi. "Trộm vía" trong những buổi luyện thanh, tôi chưa bị mẹ mắng lần nào (cười).

Tôi còn nhớ ca sĩ Mỹ Linh từng kể về một lần Mỹ Anh (khi đó mới 2 tuổi) theo mẹ đi diễn, đã cướp micro của ca sĩ nhí Xuân Mai. Bạn có ấn tượng gì về câu chuyện này?

- Từ bé, tôi thường theo bố mẹ đi đến phòng thu, đi diễn. Nghe bố mẹ kể lại là khi tôi chưa biết nói, đã bập bẹ tập hát rồi. Như khi mẹ thu âm bài "Để tình yêu hát", tôi cũng thường ngân nga theo mẹ.

Còn câu chuyện giật micro của chị Xuân Mai thì tôi không nhớ gì cả, chỉ nghe mẹ kể lại thôi (cười). Mong có ai đó quay lại khoảnh khắc này thì cho tôi xem lại. Có lẽ hồi đó tôi còn "máu" hơn bây giờ. Giờ tôi vẫn còn nhát lắm (cười).

Tự nhận nhút nhát nhưng Mỹ Anh vẫn đứng biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn, kể cả ở nước ngoài đấy thôi?

- Nhiều lúc tôi phải giả vờ tự tin. Cũng có lúc can đảm lắm, nhưng cũng có lúc tôi sợ hãi, chỉ muốn bước xuống sân khấu ngay. Thời thi "The Heroes", tôi từng ngồi trong cánh gà khóc nhè vì không thể nói trơn tru câu "mọi người hãy theo dõi vào chủ nhật hằng tuần", cứ bị vấp hoài (cười).

Mỹ Linh từng nhận xét bạn đã "tự tin đặt được gánh nặng xuống và đi xa hơn mẹ, sẽ còn hơn mẹ nhiều". Bạn nghĩ sao về sự kỳ vọng của mẹ mình?

- Tôi không chắc mình có đồng ý với mẹ không. "Đi xa hơn" có thể hiểu theo nhiều cách. Vì mỗi người có một hướng đi riêng, nên rất khó so sánh. Có nhiều fan, nhiều show cũng đâu có nghĩa là tôi đã thành công hơn người khác? Dù sao, tôi cũng vui vì mẹ đã tự hào và ủng hộ tôi như vậy.

Người khen cũng nhiều, nhưng người chê cũng có. Người ta nhận xét Mỹ Anh nổi tiếng là nhờ gia đình, còn năng lực cũng… thường thường thôi?

- Những người tin tưởng, yêu quý tôi sẽ nhìn nhận theo cách khác. Tôi biết rõ cần cải thiện ở đâu và mình đang làm tốt điều gì. Những điều tôi đã làm, đang làm và sẽ làm, thì sẽ được nhìn thấy bởi những người muốn nhìn thấy nó. Tôi cố gắng đơn giản hóa mọi điều. Mình là con người mà, ai cũng đang cố gắng cả.

Năm ngoái, sự kết hợp của Mỹ Anh và mẹ Mỹ Linh trong một chương trình âm nhạc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Đứng chung sân khấu cùng một diva, bạn có thấy… "khớp"?

- Mọi người có bình luận vui là mẹ "nhai đầu" tôi phải không ạ (cười)? Hát chung với mẹ cũng không có gì nặng nề. Mẹ là ca sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, tôi không thể so sánh được. Còn tôi cũng có cái "chất" khác, cách hát cũng rất riêng mà. Tôi thoải mái với việc mọi người đặt lên bàn cân so sánh, nhưng có thể nó không cần thiết, vì 2 người hát 2 dòng nhạc khác nhau.

Tiết mục của Mỹ Anh tại một chương trình truyền hình trực tiếp hồi tháng 9 cũng từng tạo tranh cãi. Có ý kiến nhận xét Mỹ Anh còn "non" khi đứng hát với dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp?

- Hôm đó thực sự tôi rất run và áp lực. Tất nhiên khi đọc những ý kiến tiêu cực, tôi cũng buồn chứ. Đó lại là chương trình lớn tầm cỡ quốc gia đầu tiên mà tôi được tham gia. Diễn xong, tôi cứ xem đi xem lại video, phân tích những đoạn mà mình có thể làm tốt hơn.

Sau một thời gian suy nghĩ hơi tiêu cực, tôi nhìn nhận theo hướng rằng mình còn trẻ, mình cũng cố gắng tự tin đứng cùng dàn nhạc chuyên nghiệp, đó là điều mình nên tự hào về bản thân. Nếu không tiến bộ hơn từ sự kiện đó, thì đó mới là thứ đáng để tôi đánh giá lại mình. Nhưng tôi thấy tôi đã tốt hơn, tiến bộ hơn rồi.

Người ta nói Mỹ Anh nhờ vào vị trí, gia thế của bố mẹ mới được mời chương trình lớn như vậy?

- Tôi nghe điều này nhiều rồi. Ngay cả khi tham gia lễ hội "Head in the clouds" bên Mỹ, người ta cũng nói tôi nhờ vào chị Anna (Anna Trương - con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân) mới được đi diễn. Những ý kiến, bình luận của mọi người thì tôi không kiểm soát được. Bố mẹ luôn nhắc tôi phải nhớ mình đang làm gì, đã cố gắng như thế nào. Những điều đó, tôi và những người thân xung quanh biết là đủ.

Khi Mỹ Anh cover nhạc Trịnh Công Sơn, một số khen ngợi, một số nhận xét bạn hát "trôi tuồn tuột", thiếu chiều sâu và chất trữ tình mộc mạc như ca sĩ Khánh Ly hay những ca sĩ đi trước từng thể hiện. Bạn nghĩ sao?

- Một lần nữa, tôi không khẳng định quan điểm của tôi là đúng hay sai. Tôi cũng rất trân trọng những ý kiến khen chê của mọi người. Có thể với nhiều người như vậy là không đủ. Nhưng với tôi, khi hát nhạc Trịnh, tôi đã đưa vào tất cả những gì mà bản thân cảm nhận, trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, mỗi ca sĩ có cách hát khác nhau. Đó cũng là điều đặc biệt làm nên màu sắc riêng của mỗi người.

Âm nhạc của Mỹ Anh không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn nói về bản thân, hành trình tìm kiếm chính mình. Vì sao có sự khác biệt này?

- Tôi không cố ý khác biệt mà chỉ đang sống thật với nghệ thuật của mình. Tôi viết những bài hát phản chiếu cảm xúc thật nhất của mình vào thời điểm đó. Đó là những lúc bối rối, cần tìm kiếm điểm tựa. Còn những lúc ngập tràn trong yêu thương, thì sẽ viết về tình yêu mà (cười).

Nếu nói về vẻ đẹp riêng của Mỹ Anh, bạn sẽ miêu tả như thế nào?

- Đó là vẻ đẹp rất… Mỹ Anh. Thực ra, tôi cũng bị ảnh hưởng một chút bởi những tiêu chuẩn thẩm mỹ như đẹp là khuôn mặt phải thon thả, mũi phải cao, da phải trắng… Nhưng tôi cố gắng hướng đến vẻ đẹp của riêng mình. Tất nhiên, cũng có lúc tôi tự ti, nhưng so với hồi trước, bây giờ tôi đã tự tin hơn về chính mình rồi (cười).

"Mỗi khi anh nhìn em" được giới thiệu là bài hát kể lại rung động của Mỹ Anh khi mới yêu. Bạn đã đưa những cảm xúc đời thực nào vào ca khúc?

- Tôi lấy những kỷ niệm, cảm xúc của chính mình để viết lên bài hát. Cái cảm giác mới yêu, mới gặp ai đó, rồi họ mang lại cho mình sự mới mẻ, an toàn thì mọi người cũng biết mà, nó rất… thú vị (cười).

Mọi người đồn thổi vũ công Quốc Tít - bạn diễn trong MV "Mỗi khi anh nhìn em" - là bạn trai của Mỹ Anh ngoài đời. Bạn có thể xác nhận thông tin này?

- Đúng ạ. Quốc Tít là người bạn mà tôi đã quen một thời gian rồi (cười). Rất vui vì hai đứa có cơ hội được làm nghệ thuật cùng nhau. Lúc quay MV cũng có nhiều chuyện hài hước lắm. Có cảnh tôi và anh Quốc Tít đứng trên con lắc và múa, nhưng khi tập thì ngã nhiều lắm. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Trong âm nhạc, Mỹ Anh rất có gu và cá tính. Còn trong tình yêu, bạn là người như thế nào?

- Tôi xin được giữ điều này cho riêng mình. Nếu mọi người muốn biết, thì mọi thứ đều đã có trong âm nhạc của tôi rồi (cười).

Muốn giữ kín chuyện yêu đương, nhưng trước đây Mỹ Anh vẫn đăng ảnh cùng Quốc Tít lên mạng xã hội. Điều này có mâu thuẫn?

- Trước khi đăng ảnh, tôi xác định rõ ràng với bạn trai là sẽ không để mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Thực ra, tôi chỉ muốn cho mọi người biết về nghệ thuật của chúng tôi. Anh ấy cũng là người rất tài năng (cười).

Ca sĩ Mỹ Linh từng nói không can thiệp vào chuyện yêu đương của Mỹ Anh và yên tâm về khả năng tự lập của con gái. Vì sao?

- Tôi nghĩ là vì sự tin tưởng. Tôi được bố mẹ dạy về kiến thức, cách hành xử, và có lẽ bố mẹ thấy đã… xong việc rồi (cười). Đó là lý do họ để tôi có không gian tự trải nghiệm cuộc sống của bản thân. Tất nhiên cũng có những lúc bố mẹ góp ý cho tôi, nhưng đều là những buổi trò chuyện nhẹ nhàng.

Khi không hát, không làm nhạc, nhịp sống tuổi đôi mươi của Mỹ Anh diễn ra như thế nào?

- Thực ra tôi là người nhút nhát, hướng nội, ngại gặp gỡ người mới. Khá hài hước khi một người hướng nội lại làm nghệ sĩ, lại đứng trên sân khấu trước nhiều người.

Trên sân khấu, tôi rất tận hưởng. Nhưng khi kết thúc quãng thời gian quảng bá sản phẩm, tôi chỉ muốn… về nhà. Lúc đó tôi sẽ dành thời gian trong phòng ngủ, không nói chuyện với ai trong 24h để cân bằng lại. Đó là lý do tôi vẫn sống ở Hà Nội. Tôi rất muốn được gần gia đình, rất cần năng lượng gia đình. Khi về nhà, tôi như được "sạc pin" và những năng lượng tiêu cực sẽ biến mất.

Cảm ơn Mỹ Anh về cuộc trò chuyện này!

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Từ bé, Mỹ Anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô đồng hành trong nhiều sân khấu âm nhạc của mẹ và hoạt động độc lập từ năm 2020.

Ở tuổi 19, Mỹ Anh đoạt giải Á quân chương trình "The Heroes". Tháng 11/2021, cô biểu diễn tại lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm 2022, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh.