LHP Cannes 2025: Hollywood áp đảo, Robert De Niro nhận giải danh dự

LHP Cannes 2025 sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 14/5 đến ngày 25/5 (giờ Việt Nam), quy tụ nhiều nhà làm phim, diễn viên cũng như các tác phẩm đặc sắc.

Tại Liên hoan phim năm nay, nữ diễn viên huyền thoại người Pháp Juliette Binoche tiếp quản vị trí Chủ tịch Ban giám khảo từ Greta Gerwig. Sau 60 năm, Cannes mới có 2 người phụ nữ giữ vai trò này liên tiếp trong 2 mùa.

Tài tử Pháp Laurent Lafitte đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ khai mạc và bế mạc. Bộ phim hài - chính kịch Leave One Day của đạo diễn Amelie Bonnin được chọn mở màn sự kiện LHP Cannes 2025. Dự án có sự tham gia của ca sĩ Juliette Armanet và tài tử Bastien Bouillon.

Juliette Binoche làm Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes 2025 (Ảnh: AFP).

LHP Cannes 2025 hứa hẹn nhiều tác phẩm đặc sắc của Hollywood

Giới chuyên môn đánh giá, LHP Cannes 2025 sẽ kịch tính với những bộ phim từ các đạo diễn kỳ cựu và cả những gương mặt mới. Các diễn viên Harris Dickinson, Kristen Stewart và Scarlett Johansson đều lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn tại sự kiện năm nay.

Bom tấn Mission Impossible: The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi) của Tom Cruise và dàn đạo diễn giàu kinh nghiệm như Spike Lee, Lynne Ramsay, Joachim Trier, Ari Aster, Ethan Coen và Wes Anderson đều được chờ đón tại mùa giải năm nay.

Mission Impossible: The Final Reckoning là tác phẩm thứ 8 của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi. Phim có sự tham gia của Hannah Waddingham, Henry Czerny, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff và Vanessa Kirby.

Bộ phim "Mission Impossible: The Final Reckoning" được ra mắt tại LHP Cannes 2025 (Ảnh: Variety).

Một trong những tác phẩm được đánh giá cao tại Liên hoan phim năm nay là The Phoenician Scheme của đạo diễn Wes Anderson. Đây là tác phẩm thứ 3 của Anderson được chiếu tại LHP Cannes.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood như: Benicio del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Charlotte Gainsbourg, Riz Ahmed, Richard Ayoade, Jeffrey Wright... The Phoenician Scheme được kỳ vọng là ứng viên sáng giá tranh giải Cành cọ vàng.

Bộ phim kinh dị hài hước Die, My Love của Lynne Ramsay có sự tham gia của Jennifer Lawrence và Robert Pattinson cũng là một ứng cử viên nặng ký trong hạng mục Phim hay nhất tại mùa giải năm nay.

Các nghệ sĩ nổi tiếng của Hollywood quy tụ tại lễ khai mạc LHP Cannes 2025 (Ảnh: Getty Images).

Reichardt, Ramsay, Simón và Schilinski là 4 nữ đạo diễn được đề cử giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2025. Nữ đạo diễn Julia Ducournau - người từng giành Cành cọ vàng vào năm 2021 với bộ phim kinh dị Titane - trở lại LHP Cannes 2025 với một tác phẩm kinh dị khác, lấy bối cảnh về đại dịch AIDS - Alpha.

Trong hạng mục Un Certain Regard dành cho các nhà làm phim mới nổi, Kristen Stewart - ngôi sao của loạt phim Chạng vạng, cũng góp mặt với tác phẩm đầu tay trong vai trò đạo diễn - The Chronology of Water. Phim được chuyển thể từ hồi ký của Lidia Yuknavitch.

Kristen Stewart trở lại LHP Cannes 2025 với vai trò đạo diễn (Ảnh: Getty Images).

Minh tinh nóng bỏng Scarlett Johansson cũng gửi tới Cannes 2025 tác phẩm đầu tay do cô làm đạo diễn, Eleanor The Great.

Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Cannes - Thierry Fremaux - tiết lộ, Ban tổ chức nhận được 2.909 tác phẩm đăng ký dự thi trong mùa giải năm nay. Trong đó, 68% tác phẩm do nam đạo diễn thực hiện và 32% do nữ chỉ đạo. Trong 19 phim tranh giải, có 6 phim của các đạo diễn nữ.

Thierry Fremaux cho hay, nhiều phim tại LHP Cannes 2025 phản ánh khía cạnh bạo lực của cuộc sống, đồng thời lồng ghép thông điệp nhân văn, tích cực. Ông nói: "Điện ảnh vẫn sống động, tiếp tục khơi dậy những khát vọng mãnh liệt của con người".

Năm ngoái, bộ phim Anora của đạo diễn Sean Baker giành giải Cành cọ vàng và sau đó chiến thắng tại hầu hết các giải thưởng điện ảnh lớn như Oscar, Quả cầu vàng…

Robert De Niro nhận Cành cọ vàng danh dự

Trong lễ khai mạc LHP Cannes 2025, tài tử kỳ cựu Robert De Niro đã nhận giải Cành cọ vàng danh dự cho cống hiến của ông trong lĩnh vực điện ảnh.

Nói về quyết định trao giải Cành cọ vàng danh dự cho Robert De Niro, Ban tổ chức cho hay: "Có nhiều gương mặt đại diện cho nghệ thuật thứ bảy, những câu thoại để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng khán giả mê phim. Với phong cách nội tâm, thể hiện qua nụ cười dịu dàng hay ánh mắt nghiêm khắc, Robert De Niro đã trở thành một huyền thoại điện ảnh".

Robert De Niro nhận Cành cọ vàng danh dự tại lễ khai mạc LHP Cannes 2025 (Ảnh: Getty Images).

Robert De Niro đã có gần 15 năm gắn bó với hội đồng giám khảo LHP Cannes. Khi nhận giải Cành cọ vàng danh dự, tài tử hạnh phúc nói: "Tôi có nhiều cảm xúc sâu sắc đối với LHP Cannes. Trong thời điểm hiện tại, khi có quá nhiều điều trên thế giới chia rẽ chúng ta, Cannes mang mọi người lại gần nhau. Đó là những người kể chuyện, nhà làm phim, người hâm mộ và bạn bè. Nó mang lại cảm giác thân thuộc, giống như trở về nhà".

Robert De Niro được xem là ngôi sao tài năng của điện ảnh thế giới. Trong sự nghiệp diễn xuất, ông biến hóa khôn lường trong nhiều vai diễn, khi là ông trùm khét tiếng lúc lại là diễn viên hài.

Nhân vật Vito Corleone trong The Godfather II, do Francis Ford Coppola đạo diễn, đã mang về cho tài tử tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Năm 1976, ông đến LHP Cannes với 2 dự án: 1900 của Bernardo Bertolucci và Taxi Driver của Martin Scorsese - tác phẩm giành giải Cành cọ vàng năm đó.

Robert De Niro cũng tham gia sản xuất và đạo diễn. Ông thành lập công ty Tribeca Productions cùng Jane Rosenthal vào năm 1989. Bộ phim đầu tay do ông đạo diễn - A Bronx Tale - ra mắt trong năm 1993.

Từ năm 2000 trở đi, ông góp mặt trong nhiều bộ phim thương mại lẫn nghệ thuật.

Năm 2002, Robert De Niro sáng lập LHP Tribeca, nhằm gắn kết cộng đồng thông qua điện ảnh, xoa dịu nỗi đau sau vụ khủng bố 11/9, đồng thời hỗ trợ phục hồi kinh tế cho thành phố New York (Mỹ).

Gần đây, ở tuổi 82, ông vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, đóng chính trong Zero Day và Alto Knights. Cả 2 tác phẩm đều ra mắt đầu năm nay.