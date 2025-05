Phim ngập cảnh nóng nhận tràng pháo tay 9 phút tại LHP Cannes

Die, My Love vừa ra mắt khán giả tại LHP Cannes 2025 vào ngày 17/5. Tác phẩm nhận được tràng pháo tay kéo dài 9 phút cùng nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Die, My Love thuộc thể loại tâm lý, giật gân và chính kịch. Phim do nữ đạo diễn Lynne Ramsay nhào nặn và có sự tham gia diễn xuất của 2 ngôi sao Hollywood gồm: Jennifer Lawrence và Robert Pattinson.

"Die, My Love" nằm trong hạng mục tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2025 (Ảnh: IMDb).

Lynne Ramsay là gương mặt quen thuộc qua các mùa LHP Cannes. Bà có đến 5 tác phẩm được công chiếu tại sự kiện điện ảnh đình đám này. Năm 2017, bộ phim You Were Never Really Here của Lynne từng giành giải Kịch bản hay nhất và Nam chính xuất sắc dành cho Joaquin Phoenix tại LHP Cannes.

Sau 8 năm kể từ You Were Never Really Here, nữ đạo diễn Lynne Ramsay trở lại với dự án mới mang tên Die, My Love. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Matate, amor của nhà văn Argentina - Ariana Harwicz.

Câu chuyện trong phim có bối cảnh tại một vùng quê hẻo lánh, kể về người mẹ (Jennifer Lawrence đóng) đấu tranh giữ vững lý trí khi đối mặt với chứng rối loạn tâm thần.

Phim được khen là sự kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt, không khí ngột ngạt và những biểu hiện tâm lý cực đoan, mang đến một trải nghiệm điện ảnh dữ dội.

Sau buổi công chiếu tại LHP Cannes 2025, Die, My Love nhận loạt đánh giá tích cực từ những tờ báo hàng đầu Âu - Mỹ.

Tờ Deadline khen ngợi đây là "bộ phim đầy mê hoặc" của nữ đạo diễn Lynne Ramsay. Tờ này đánh giá câu chuyện trong phim tàn bạo nhưng đẹp đẽ và Jennifer Lawrence thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất.

"Die, My Love" có sự tham gia diễn xuất của Jennifer Lawrence, Robert Pattinson (Ảnh: News).

Tờ The Guardian chấm cho bộ phim 4/5 sao, cùng những lời có cánh dành cho nữ chính của phim: "Jennifer Lawrence thể hiện xuất sắc vai một người phụ nữ mắc chứng rối loạn lưỡng cực ngày càng trầm trọng do sự không giữ được lòng chung thủy với chồng".

Trang Variety mô tả vai diễn của Jennifer Lawrence là "một biểu hiện thuần túy của cơn thịnh nộ và nỗi tuyệt vọng bị dồn nén đến tột cùng".

Trong phim, nữ diễn viên 35 tuổi thể hiện thuyết phục diễn biến tâm lý của một người mẹ rơi vào trạng thái loạn thần hậu sản khi bị cô lập hoàn toàn với cộng đồng. Tại buổi họp báo giới thiệu phim, người đẹp tóc vàng tiết lộ, phim được bấm máy khi cô đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 5.

Với diễn xuất được xem như "lên đồng" của Jennifer Lawrence khi màn hóa thân thành con người đầy hoang dã trong cơn cuồng loạn tình dục sau sinh, nữ diễn viên sinh năm 1990 được xem là gương mặt sáng giá cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của LHP Cannes 2025 và giải Oscar năm sau.

Tại buổi họp báo ra mắt phim ở Pháp, Jennifer Lawrence đã chia sẻ sự đồng cảm với nhân vật: "Làm mẹ là trải nghiệm thay đổi mọi thứ. Thời kỳ sau sinh thực sự là một thế giới rất khác. Tôi vừa sinh con đầu lòng. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn, dù ở bất kỳ đâu. Bạn cảm thấy như một người ngoài hành tinh".

Jennifer Lawrence và Robert Pattinson tại LHP Cannes 2025 (Ảnh: Getty Images).

Nam diễn viên chính Robert Pattinson cũng tâm sự về trải nghiệm anh đã có khi tham gia Die, My Love: "Cố gắng tìm ra vai trò của mình sau khi có con là điều vô cùng khó khăn. Bạn không biết mình nên làm gì và không có ngôn ngữ để diễn đạt điều đó".

Hiện, Die, My Love chưa ấn định ngày phát hành chính thức. Phim cũng chưa phân loại độ tuổi người xem. Tuy nhiên, trang IMDb nhận định, yếu tố cảnh nóng của phim đáng được xếp vào tình trạng đáng báo động.

Các cảnh 18+ xuất hiện nhiều trong phim và ngay cả trong video quảng cáo phim. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, cảnh nóng trong Die, My Love được quay theo chiều hướng nghệ thuật, phục vụ mục đích khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật chứ không nhằm câu kéo khán giả.

LHP Cannes đang diễn ra tại Paris (Pháp) và sẽ kết thúc vào ngày 24/5 tới.