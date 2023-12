Taylor Swift diện váy áo như nàng công chúa tại chuyến lưu diễn "Eras Tour"

Giọng ca "Look what you made me do" hóa "nữ thần rắn" gợi cảm với bộ catsuit (áo liền quần bó sát) của Roberto Cavalli. Thiết kế có kiểu dáng bất đối xứng hở một bên chân, đính sequin (hạt trang trí gắn trên vải) màu đỏ tạo hình những chú rắn trườn dọc cơ thể (Ảnh: Getty).