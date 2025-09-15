Nữ diễn viên viên “Tân dòng sông ly biệt” qua đời

Theo Sina, nữ diễn viên Trần Kỳ qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Được biết, bà mất đúng 8 ngày trước khi đón sinh nhật lần thứ 96. Sự ra đi của bà khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả xót xa.

Trần Kỳ được mệnh danh là "bà nội quốc dân" trên màn ảnh Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Bà Trần Kỳ cống hiến cho nghệ thuật từ khi bước vào tuổi 20. Bà được xem là một trong những cây đại thụ của làng điện ảnh Trung Quốc.

Bà Trần Kỳ từng được trao giải Cống hiến đặc biệt tại Giải nghệ thuật biểu diễn kịch Bạch Ngọc Lan, một giải thưởng cao quý vinh danh những đóng góp trọn đời của bà cho nghệ thuật.

Bà Trần Kỳ khởi đầu sự nghiệp là một phát thanh viên với giọng nói truyền cảm. Sau đó, bà bén duyên với sân khấu kịch và trở thành một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh.

Nhờ nét diễn tự nhiên và nhân hậu, Trần Kỳ trở thành hình ảnh "bà nội quốc dân" trong lòng khán giả. Trong bộ phim truyền hình Tân dòng sông ly biệt, bà cũng gây ấn tượng với vai người bà quyền lực.

Năm 2001, tác phẩm văn học đẫm nước mắt của Quỳnh Dao chính thức được phát sóng trên màn ảnh nhỏ với tên Tân dòng sông ly biệt. Bộ phim nhanh chóng gây được tiếng vang lớn ở Trung Quốc cũng như Việt Nam.

Đặc biệt, dàn diễn viên trẻ thời ấy như Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ, Cao Hâm, Lý Ngọc khẳng định tên tuổi và vị thế trong làng giải trí nhờ thành công của phim.

Khi bước vào tuổi xế chiều, bà Trần Kỳ vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật, tích cực chỉ dạy cho các thế hệ sau.