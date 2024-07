NSƯT Hồng Quân "Người phán xử": "Nhìn thấy mặt tôi, có người mắng xối xả"

NSƯT Hồng Quân đang là diễn viên của Nhà hát kịch Công an nhân dân. Với gần 30 năm làm sân khấu, anh cùng nhiều nghệ sĩ góp phần xây dựng thành công những vở diễn tạo nên thương hiệu Đoàn kịch nói Công an nhân dân (tên cũ của Nhà hát Kịch Công an nhân dân) như: Đám cưới trong đêm mưa, Phía sau vụ án, Vòng xoáy, Quyết định sinh tử...

NSƯT Hồng Quân (trái) và diễn viên Bảo Thanh trong một vở diễn của Nhà hát kịch Công an nhân dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Hồng Quân cho biết, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh về đầu quân cho Đoàn kịch nói Công an nhân dân. Ngày ấy, Đoàn ít diễn viên nên chỉ sau vài ba tháng là anh và những nghệ sĩ cùng trang lứa như Hoàng Lan, Hồ Phong được giao vai ngay.

Người vai chính, người vai thứ. Tuy nhiên, vai chính diện thường thuộc về các đồng nghiệp điển trai, vóc dáng cao to.

"Vì người bé nhỏ nên tôi hay được giao những vai diễn cá tính, giang hồ, nhiều âm mưu. Các vai diễn đều xăm trổ đầy mình, đeo vuốt nanh hổ hay ăn nói bặm trợn... Nhưng tôi không buồn, tôi cho rằng, mỗi người hợp với một kiểu vai diễn. Mình cứ làm tốt việc của mình là được", NSƯT Hồng Quân nói.

Nam diễn viên chia sẻ thêm rằng, không chỉ ở sân khấu mà trong phim truyền hình anh cũng thường đóng những vai phản diện, giang hồ như: Lâm "voi" trong phim Khi đàn chim trở về, Phúc "hô" trong phim Người phán xử...

"Sau khi đóng Phúc "hô" trong phim Người phán xử, đi ra đường, có người nhìn thấy tôi là mắng xối xả :"Sao anh vào vai ác thế?", "Trong phim mưu hèn kế bẩn thế, ngoài đời có vậy không?", "Nhìn thấy cái mặt là ghét"... Nhưng tôi hiểu rằng, khán giả đang mắng yêu mình thôi. Họ yêu nhân vật nên mới nói mình như vậy", nam diễn viên kể lại.

Mới đây, NSƯT Hồng Quân tham gia phim Phận gái - Chuyện của Trang của đạo diễn Hoàng Thành Long. Trong phim, anh vào vai ông bố - một ông trùm - có nhiều cửa hàng, nhưng bị người con phá phách...

NSƯT Hồng Quân tiết lộ rằng, anh không gặp khó khăn khi vào vai ông trùm vì lâu nay thường diễn dạng vai này. "Tôi được đào tạo chuyên nghiệp nên vào được các dạng vai, dù chính diện hay phản diện tôi đều cố gắng tạo cho nhân vật của mình những "màu sắc" khác biệt", anh nói.

NSƯT Hồng Quân vào vai ông trùm trong "Phận gái - Chuyện của Trang" (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nói về lý do mời NSƯT Hồng Quân vào phim của mình, đạo diễn Hoàng Thành Long chia sẻ: "Tôi hâm mộ anh Hồng Quân từ lâu. Anh có thể đảm nhiệm tất cả các vai với màu sắc khác nhau.

Xuất hiện trong phim, anh Hồng Quân không những mang lại chiều sâu cho nhân vật, thậm chí còn gồng gánh cả bộ phim, là chỗ dựa tinh thần cho lớp trẻ chúng tôi học hỏi".

Ngoài NSƯT Hồng Quân, phim Phận gái - Chuyện của Trang còn có sự tham gia của: Jimmii Khánh, Hoàng Thành Long, Ngọc Thủy, Linh Miu, Lã Tất Đông... Nghệ sĩ Đức Thịnh đảm nhiệm vai trò đạo diễn hình ảnh.