Tóc Tiên "làm xiếc", Huyền Baby, Diệp Lâm Anh múa cột trên sân khấu

Một trong những tiết mục gây chú ý nhất tại Y concert (hòa nhạc Y), Tóc Tiên xuất hiện với bộ trang phục ôm sát màu xanh - đỏ, treo ngược người trên đạo cụ sân khấu và thể hiện ca khúc Chân ái cùng 2 “chị đẹp” Đồng Ánh Quỳnh và Vũ Ngọc Anh.

Màn trình diễn đòi hỏi thể lực, kỹ thuật và sự kiểm soát cơ thể cao, khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước tinh thần dám làm mới và sự liều lĩnh có tính toán của nữ ca sĩ.

Tóc Tiên treo ngược người, lộn nhào như làm xiếc ở Y concert (Video: Mai Châm).

Không kém phần táo bạo, nhóm LUNAS gồm Huyền Baby, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh mang đến tiết mục múa cột kết hợp trình diễn ca khúc Liều.

Những động tác xoay, treo người trên cột được dàn dựng công phu, đẩy cao yếu tố gợi cảm nhưng vẫn giữ tính trình diễn nghệ thuật.

Không khí đại nhạc hội tiếp tục được khuấy động khi dàn “anh trai - chị đẹp” cùng nhau Đi đu đưa đi.

Sân khấu quy tụ hàng loạt gương mặt quen thuộc như Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Duy Khánh, BinZ, Rhymastic, Tiến Đạt, Kiên Ứng, HuyR, Cường Seven, Thanh Duy, SOOBIN, Tự Long, Jun Phạm. Sự kết hợp đông đảo tạo nên không khí lễ hội đúng nghĩa, nơi các thế hệ nghệ sĩ cùng nhau tạo nên cảm xúc cho khán giả.

Ở tiết mục khác, SOOBIN, Tự Long, Cường Seven, Jun Phạm, Thanh Duy mang đến Đường xa ướt mưa với màu sắc trẻ trung.

Nhóm nghệ sĩ trẻ bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng liên tiếp xuất hiện qua các ca khúc Úmbala và Gương vỡ, thể hiện nguồn năng lượng mới mẻ, giàu nhiệt huyết.

Một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều là màn catwalk theo phong cách sàn diễn thời trang Victoria’s Secret của các nghệ sĩ ngay trên sân khấu đại nhạc hội. Để làm nóng thêm bầu không khí vốn đã "rực lửa", Jun Phạm xé áo trên sân khấu và tạo hiệu ứng bùng nổ cùng "chị đẹp" Minh Tuyết.

Sân khấu Y concert cũng dành nhiều đất diễn cho các màn kết hợp mang đậm màu sắc văn hóa.

SOOBIN, Tự Long và Cường Seven tái hiện bản hit Trống cơm lên sân khấu với bản phối hiện đại, mới mẻ hơn.

Đêm 20/12 cũng là đêm diễn bùng nổ của SOOBIN khi anh liên tục có những màn trình diễn chất lượng cùng các nghệ sĩ khác. "Hoàng tử V-pop" cùng các tân binh toàn năng truyền tải nguồn năng lượng bùng nổ qua bản mashup Người Việt - Đã đến lúc.

Trong khi Đỗ Hoàng Hiệp, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng và Ái Phương hòa giọng trong liên khúc Dạ cổ hoài lang - Đất rừng phương Nam.

Nhiều tiết mục khác tiếp tục nối dài không khí lễ hội, Mie, Trang Pháp, Huyền Baby, Hậu Hoàng với bản remix Giận mà thương - Mưa trên phố Huế.

Tiếp đó đến BinZ, Duy Khánh, Tiến Đạt, HuyR hoài cổ với ca khúc Đào liễu.

Ca nương Kiều Anh mang màu sắc tâm linh với Cô đôi thượng ngàn - Phong nữ.

Trong khi các nghệ sĩ Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Mai Tinh Vi... cùng nhau lên chiếc xe của chương trình, vừa di chuyển giữa đám đông khán giả, vừa thể hiện Một vòng Việt Nam như một lời chào khép lại phần âm nhạc mang âm hưởng dân gian.

Tiếp đó, các nghệ sĩ lại cùng nhau bước vào chương của những bản nhạc ballad trữ tình, sâu lắng. BinZ cùng hai "chị đẹp" Minh Tuyết, Tumi mang đến cảm xúc lạ với màn kết hợp trình diễn Nếu anh là em.

Bùi Công Nam, Thiên Minh, Duy Khánh, BinZ, Thanh Duy cùng nhau tạo nên bản phối mới mẻ Dẫu có lỗi lầm - Gọi anh.

Với mật độ tiết mục dày đặc, quy mô hàng chục nghìn khán giả và sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ, Y concert đã trở thành một trong những đại nhạc hội tham vọng nhất cuối năm.

Không chỉ là nơi trình diễn các bản hit, chương trình còn trở thành “phòng thí nghiệm” để nghệ sĩ thử nghiệm những hình thức biểu diễn táo bạo, từ làm xiếc, múa cột đến các màn kết hợp liên thế hệ, mang đến cho khán giả một đêm nhạc đa tầng cảm xúc và giàu tính trải nghiệm.

Y concert diễn ra vào ngày 20/12. Chương trình kéo dài hơn 10 giờ liên tục, quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từng tham gia các chương trình như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng.

Ban tổ chức cho biết sự kiện được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư mạnh về âm thanh, ánh sáng, sân khấu LED và công nghệ trình diễn.

Theo sơ đồ chỗ ngồi được Ban tổ chức công bố, Y concert gồm 3 nhóm vé chính là vé đứng, vé ngồi và vé VIP Lounge, cùng một khu vực riêng dành cho khán giả sử dụng xe lăn. Giá vé của chương trình dao động từ 800.000 đồng tới 10 triệu đồng.