Phong cách mặc nóng bỏng, hở bạo của Tóc Tiên hậu ly hôn

Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều quan tâm. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là sự thay đổi trong hình ảnh của nữ ca sĩ mỗi lần xuất hiện.

Vốn gắn liền với phong cách thời trang gợi cảm và hiện đại, Tóc Tiên gần đây được nhận xét táo bạo và phóng khoáng hơn trong cách ăn mặc. Dù xuất hiện trên sân khấu hay tại sự kiện, cô đều lựa chọn những thiết kế tôn dáng, khai thác tối đa lợi thế hình thể.

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, nữ ca sĩ gây chú ý với màn thay trang phục trực tiếp trên sân khấu. Ban đầu, cô diện váy trắng dáng sơ mi, thắt cà vạt theo phong cách thanh lịch.

Ở đoạn cao trào, Tóc Tiên cởi bỏ lớp váy ngoài, để lộ bodysuit cúp ngực, kết hợp boots cao. Màn chuyển đổi giúp hình ảnh của cô trở nên nổi bật và quyến rũ hơn tại lễ trao giải.

Trong buổi tổng duyệt chương trình, Tóc Tiên tiếp tục ghi điểm với phong cách năng động. Cô chọn áo sơ mi phối quần ngắn, kết hợp boots cao, khéo léo khoe vòng eo săn chắc. Tổng thể trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên cá tính.

Xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Thỏ ơi để ủng hộ Trấn Thành, nữ ca sĩ diện áo ren đỏ với điểm nhấn ở phần ngực, phối cùng chân váy ngắn. Thiết kế ôm sát giúp tôn đường cong, tạo nên hình ảnh gợi cảm nhưng cũng khiến nữ ca sĩ liên tục điều chỉnh để tránh xảy ra sự cố.

Dịp Giáng sinh 2025, Tóc Tiên từng thực hiện bộ ảnh với mẫu đầm lưới phối áo choàng đỏ. Thiết kế xuyên thấu mang đến hình ảnh táo bạo nhưng vẫn có sự tiết chế nhờ lớp áo choàng bên ngoài.

Trên sân khấu, Tóc Tiên thường lựa chọn croptop (áo ngắn trên rốn) kết hợp chân váy ngắn hoặc các thiết kế ôm sát cơ thể.

Những mẫu đầm bodycon (đầm ôm sát bằng chất liệu co giãn), corset (áo ôm sát phần thân trên) hay bodysuit cũng là kiểu trang phục được nữ ca sĩ ưu ái trong nhiều lần biểu diễn, giúp khoe vòng eo và đôi chân dài.

Áo lông hoặc áo choàng lông thường được cô phối cùng một số trang phục, giúp tổng thể thêm nổi bật và sang trọng.

Đời thường, Tóc Tiên tiết chế hơn nhưng vẫn giữ nét cá tính. Trong một số hình ảnh đi chơi cùng bạn bè, cô diện áo cổ đổ, khoe lưng trần gợi cảm.

Đầm hai dây ôm sát vốn là thiết kế khá kén người mặc vẫn được nữ ca sĩ tự tin lựa chọn, khoe đường cong một cách tinh tế. Trong các sự kiện, cô hiếm khi chọn trang phục dáng rộng. Thay vào đó là những thiết kế ôm sát, giúp tôn dáng.

Thỉnh thoảng, Tóc Tiên thử nghiệm phong cách mang hơi hướng thập niên 2000, pha trộn với xu hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự cân đối và phù hợp với hình ảnh cá nhân.

Ảnh: Facebook nhân vật