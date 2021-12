Song Hye Kyo bị phản ứng khi nhận đề cử điện ảnh: Khi đẹp là chưa đủ!

Dân trí Với vai nữ chính trong "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo nhận được đề cử giải Daesang, giải thưởng điện ảnh uy tín, của đài SBS. Song, nhiều khán giả cho rằng, cô không xứng đáng với đề cử này.

Ngày 28/12 vừa qua, đài SBS đã công bố danh sách đề cử chính thức cho giải Daesang của SBS Drama Awards năm 2021. Danh sách quy tụ dàn diễn viên có thành tích và điểm nhấn trong sự nghiệp điện ảnh của năm 2021.

Song Hye Kyo bị phản ứng khi nhận đề cử Daesang

Nhân vật đầu tiên gây chú ý trong danh sách đề cử chính là Song Hye Kyo. Sau gần 3 năm tạm ngưng diễn xuất, cuối năm 2021, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính, một trưởng phòng thiết kế tài giỏi, lạnh lùng, tốt bụng nhưng tình duyên lận đận tên là Ha Young Eun trong bộ phim Now, We Are Breaking Up (Bây giờ, chúng ta đang chia tay).

Song Hye Kyo được đề cử giải Daesang của SBS Drama Awards năm 2021 cho vai diễn trong "Now, We Are Breaking Up".

Đối đầu với Song Hye Kyo trong hạng mục Daesang của SBS Drama Awards 2021 là ba tên tuổi đáng gờm khác gồm Kim So Yeon với vai diễn Cheon Seo Jin trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Lee Je Hoon với vai diễn Kim Do Ki trong Tài xế taxi và Honey Lee với vai diễn Jo Yeon Joo/Kang Mi Na trong Nữ thanh tra tài ba.

Danh sách ứng cử viên cho giải Daesang năm nay nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ người hâm mộ. Phần lớn khán giả đều đánh giá cao ba cái tên Kim So Yeon, Lee Je Hoon, Honey Lee trong khi Song Hye Kyo lại không nhận được sự đồng tình. "Ác nữ" Kim So Yeon được dự đoán là ứng viên nặng ký nhất của giải Daesang năm nay.

Một khán giả thậm chí còn bình luận ngay dưới bài đăng giới thiệu danh sách đề cử giải Daesang: "Ai thắng cũng được ngoại trừ Song Hye Kyo. Tôi không ghét cô ấy nhưng bộ phim truyền hình mới nhất của Song Hye Kyo và lối diễn xuất cũng như nhân vật của cô ấy không có gì ấn tượng. Có lẽ, đài SBS đưa Song Hye Kyo vào danh sách đề cử vì cô ấy đã đóng phim lâu năm".

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong của "Now, We Are Breaking Up" còn được đề cử giải thưởng Cặp đôi xuất sắc nhất của giải thưởng SBS Drama Awards 2021.

Ngoài ra, cặp đôi Song Hye Kyo và Jang Ki Yong của Now, We Are Breaking Up còn được đề cử giải thưởng Cặp đôi xuất sắc nhất của giải thưởng SBS Drama Awards 2021. Lễ trao giải SBS Drama Awards 2021 sẽ diễn ra vào ngày mai 31/12.

"Now, We Are Breaking Up" mang đến sự thất vọng cho khán giả

Bộ phim Now, We Are Breaking Up vẫn được phát sóng nhưng không nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Phần lớn ý kiến cho rằng, diễn xuất của Song Hye Kyo trong phim chưa có sự đột phá, không khác biệt so với những vai diễn trong quá khứ của cô. Suốt 13 tập phim, người đẹp họ Song chưa thật sự có phân đoạn nào đáng chú ý.

Ngoài ra, câu chuyện tình cảm chồng chéo nhưng thiếu bất ngờ trong Now, We Are Breaking Up cũng khiến khán giả theo dõi bộ phim cảm thấy mệt mỏi. Ngày 25/12, tập 13 của Now, We Are Breaking Up lên sóng và chỉ đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 4,9% - mức rating thấp nhất của tác phẩm từ trước tới nay.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong "Now, We Are Breaking Up".

Một số khán giả cho rằng, rating của Now, We Are Breaking Up giảm sút là tập phim lên sóng đúng dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, không ít ý kiến khẳng định chính nội dung lê thê, thiếu điểm nhấn của Now, We Are Breaking Up cùng diễn xuất thiếu sức sống của dàn diễn viên trong phim khiến sức hút của phim ngày càng tụt giảm.

"Diễn biến chậm của Now, We Are Breaking Up không phải kiểu nhịp độ được thực hiện nhằm giúp khán giả có thời gian tìm hiểu chi tiết hoặc nắm bắt ý đồ. Tiết tấu lề mề của bộ phim khiến tôi nghĩ biên kịch không có nhiều ý tưởng để diễn tả", một khán giả bình luận về phim.

Một số khán giả cho biết, họ vẫn tiếp tục theo dõi Now, We Are Breaking Up vì đây là một dự án được truyền thông lăng xê ngay từ những ngày bắt đầu bấm máy và sự xuất hiện của "chị đẹp" Song Hye Kyo. Tuy nhiên, khán giả đang dần mất kiên nhẫn với nội dung dài dòng, cũ kỹ của một bộ phim ngôn tình dễ đoán kéo dài tới 16 tập phim.

"Now, We Are Breaking Up" ngày càng giảm sút tỉ suất vì nội dung lê thê, thiếu kịch tính.

Năm nay, Song Hye Kyo đã tròn 40 tuổi nhưng phần lớn các vai diễn của "chị đẹp" đều là nhân vật có số phận bi thương trong chuyện tình cảm, phải vượt qua nghịch cảnh để tranh đấu cho tình yêu. Sự "một màu" trong cách diễn cũng như lựa chọn nhân vật khiến Song Hye Kyo có phần "lép vế" so với các đồng nghiệp cùng lứa như Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun…

Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng, Song Hye Kyo không còn trẻ để mãi trung thành với những tác phẩm truyền hình tình cảm lãng mạn hay đóng cặp cùng các bạn diễn kém tuổi. Từ Hậu duệ mặt trời, Gặp gỡ đến Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo đều lựa chọn kết đôi với các bạn diễn kém tuổi.

Tháng 12/2021, có thông tin Song Hye Kyo là một trong hai nữ diễn viên Hàn Quốc nhận cát sê đóng phim truyền hình cao nhất với 200 triệu won (gần 4 tỷ đồng) cho một tập Now, We Are Breaking Up. Nhiều ý kiến cho rằng, Song Hye Kyo không xứng đáng với mức lương hậu hĩnh này.

Song Hye Kyo và Jang Ki Young vẫn tích cực lăng xê cho bộ phim "Now, We Are Breaking Up" bằng những hình ảnh hậu trường.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Song Hye Kyo và Jang Ki Young (Video: Kdrama).

Mi Vân

Theo SBS/Pop/Naver