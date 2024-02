Những mẫu túi xách nổi tiếng nhất của Chanel

Giống như cách đặt tên cho mẫu túi 2.55, túi Chanel 19 có tên gọi dựa trên năm ra mắt - năm 2019. Tương tự phiên bản tiền nhiệm cổ điển, túi 19 sử dụng kỹ thuật may chần bông. Phần nắp được cố định bởi khóa hình logo chữ C kép. So với túi 2.55 hay Classic Flap, đường khâu chần bông trên túi 19 tạo hoa văn hình học lớn hơn. Dây đeo đan xen kẽ giữa da và mắt xích kim loại gồm hai màu vàng và bạc, kết hợp miếng đệm da nhỏ (Ảnh: Getty).