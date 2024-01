Những mẫu túi Hermès Kelly đắt nhất thế giới, có chiếc giá hơn 10 tỷ đồng

Túi Kelly 32 Feather So Black có giá bán 264.000 USD (6,5 tỷ đồng) vào năm ngoái. Bộ sưu tập Hermès So Black do nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier thực hiện khi ông còn là giám đốc sáng tạo, ra mắt năm 2010. Túi Kelly 32 Sellier So Black sử dụng chất liệu da bê hộp, lông vũ tự nhiên và phần cứng PVD màu đen tuyệt đẹp. Nghệ nhân lựa chọn cẩn thận từng chiếc lông vũ tốt nhất để gắn lên túi Kelly, khiến nó thật sự hiếm và đáng sưu tầm (Ảnh: Sotheby's).