Nhóm Tempest đến TPHCM: Đi chợ, ăn món vỉa hè, học hát tiếng Việt

Tối 13/6, nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest có buổi gặp gỡ với báo chí tại TPHCM trước thềm tổ chức đêm nhạc World premiere: The first ever live 2024 Tempest concert [T-our: Tempest voyage].

6 thành viên Hanbin, Eunchan, Hyuk, Taerae, Lew, Hyungseop (Hwarang vắng mặt vì đang trong thời gian tạm ngưng hoạt động) xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thân thiện. Thành viên Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) gây chú ý khi đeo khẩu trang đen che kín khuôn mặt vì lý do sức khỏe.

Nhóm nhạc Tempest tại buổi giao lưu với truyền thông (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ với báo chí, Tempest bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại TPHCM sau 4 tháng kể từ Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM 2023.

Về lý do chọn TPHCM làm địa điểm tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp, các thành viên cho biết họ mong chờ một đêm nhạc diễn ra ở quê hương của Hanbin. Việt Nam cũng là đất nước mà nhóm vô cùng yêu mến, nơi có con người gần gũi, ẩm thực và văn hóa thú vị.

"Lần thứ 2 trở lại Việt Nam, cảm xúc của chúng tôi vẫn rất hào hứng, hồi hộp. Ở lần đầu tiên, nhóm được mời tham dự một liên hoan âm nhạc, được các fan gửi tặng nhiều món quà quý giá.

Lần này, chúng tôi mong được đền đáp lại tình cảm của khán giả, trình diễn những tiết mục mới mẻ, ấn tượng, tạo nên những món quà đặc biệt nhất gửi tặng người hâm mộ", trưởng nhóm Lew cho biết.

Tempest cho biết thông qua live concert, nhóm muốn thể hiện hình ảnh sôi động, trẻ trung của những chàng trai gen Z năng động.

Thời gian qua, bên cạnh việc tập luyện cho các tiết mục, 5 thành viên còn chăm chỉ học thêm tiếng Việt từ sự hướng dẫn của Hanbin, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.

"Chúng tôi đang luyện tập cover một bản hit Vpop để làm món quà bất ngờ tặng các iE (tên cộng đồng fan của nhóm)", Hanbin hé lộ.

Hyungseop, Hanbin và Lew (Ảnh: Bích Phương).

Trong buổi trò chuyện, Hanbin cũng chia sẻ về hành trình anh nỗ lực đạt được ước mơ, vượt qua nhiều khó khăn để trở thành thần tượng Kpop.

Trước ý kiến cho rằng Hanbin là người Việt Nam thành công nhất ở thị trường nhạc Hàn Quốc, ca sĩ phủ nhận: "Tôi vốn là người yêu Kpop, mong ước được làm thần tượng Hàn Quốc và nỗ lực hết sức mình cho mục tiêu đó. Tuy nhiên, khi đã làm được điều đó, tôi không cho rằng mình là người thành công nhất hay so sánh với ai.

Tôi nghĩ dù gặp những khó khăn, thử thách, thì cũng chỉ sống một lần trên đời. Tại sao không nỗ lực hết sức? Khi nghĩ đến sự yêu thương của khán giả Việt Nam, tôi rất biết ơn và hạnh phúc. Đó là động lực để tôi hoàn thiện bản thân tốt hơn nữa.

Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và mong cống hiến nhiều hơn cho mọi người".

Nhóm nhạc Tempest gửi lời chào fan Việt, chia sẻ trước live concert đầu tiên của sự nghiệp (Video: Bích Phương).

Lần trở lại Việt Nam này, nhóm có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi đêm nhạc diễn ra vào 15/6 tới. Tempest hé lộ các thành viên sẽ dành thời gian khám phá ẩm thực bình dân, ăn đồ ăn ở chợ địa phương tại TPHCM.

"Trong tương lai, nếu có những chuyến du lịch nghỉ ngơi ở Việt Nam, Tempest sẽ khám phá nhiều vùng đất hơn nữa. Đặc biệt, chúng tôi muốn về quê của Hanbin (tỉnh Yên Bái - PV) để xem nơi Hanbin từng học tập, trưởng thành", Tempest chia sẻ.

Hanbin và các thành viên được fan vây kín khi hạ cánh đến TPHCM (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước đó, vào lúc 14h ngày 13/6, Tempest hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhận sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng trăm người hâm mộ. Khi xuất hiện, Hanbin và Hyeongseop khiến khán giả bất ngờ với bộ áo tấc truyền thống (trang phục thời xưa của Việt Nam).

Hanbin cho biết bộ trang phục này là món quà do cộng đồng fan Việt gửi tặng anh từ khoảng 3 năm trước, mãi đến nay mới có dịp được trưng dụng trong dịp đặc biệt.

Đêm nhạc World premiere: The first ever live 2024 Tempest concert [T-our: Tempest voyage] sẽ diễn ra vào 15/6 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11).