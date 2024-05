Tempest chào fan Việt, trở lại TPHCM với đội hình 6 thành viên?

Trong video, Tempest bày tỏ sự háo hức về đêm nhạc World premiere: The first ever live 2024 Tempest concert [T-our: Tempest voyage] tại TPHCM. Các thành viên chào bằng tiếng Việt, sau đó Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) chia sẻ bằng tiếng mẹ đẻ.

Nhóm nhạc Hàn Tempest quay video chào fan Việt (Video: Ban Tổ chức).

"Các bạn iE (tên cộng đồng của Tempest - PV) của chúng mình ơi! Các bạn đã chờ đợi rất lâu rồi đúng không?

Đây là lần đầu tiên chúng mình được tổ chức concert riêng tại Việt Nam, cùng tận hưởng bầu không khí âm nhạc tuyệt vời cùng các bạn iE. Mình và các thành viên Tempest đang vô cùng háo hức, không thể đợi đến ngày được gặp mọi người", Hanbin nói.

Sau đó, thành viên Hyuk gửi lời chào bằng tiếng Anh: "Trên sân khấu đêm nhạc lần này, chúng mình sẽ mang đến những màn trình diễn độc đáo, năng động, cùng với câu chuyện âm nhạc mới. Các bạn iE hãy sẵn sàng để hòa mình trong buổi tiệc âm nhạc bùng nổ nhất".

Nhóm trưởng Lew hào hứng: "Hãy cùng nhau mang sức nóng của mùa hè Việt Nam lên cao nhất với một đêm concert đáng nhớ nào!".

Nhóm nhạc Tempest (Ảnh: Instagram).

Đoạn video nhận được lượt tương tác lớn từ người hâm mộ Tempest. Dưới phần bình luận, cộng đồng iE Việt Nam bày tỏ niềm vui sướng, hạnh phúc khi Tempest phát âm tiếng Việt đáng yêu, gần gũi. Nhiều fan sẵn sàng bước vào "cuộc chiến" mua vé khi sắp tới ngày mở bán vé.

Ngoài ra, một số fan đặt nghi vấn khi chỉ có 6 thành viên xuất hiện trong video, không có sự tham gia của Hwarang. Trong tấm áp phích quảng bá về đêm nhạc tại Việt Nam, Tempest cũng lộ diện với đội hình 6 thành viên. Sự vắng mặt của Hwarang trong các hoạt động quảng bá chuyến lưu diễn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Trước đó vào đầu tháng 3, công ty chủ quản của Tempest thông báo Hwarang tạm ngưng hoạt động khi thành viên này vướng lùm xùm đi club trong thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương. Một số khán giả vẫn hy vọng Hwarang trở lại biểu diễn trong live concert đầu tiên của sự nghiệp.

Tempest từng biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM hồi tháng 12/2023 (Ảnh: Bích Phương).

Gần đây, thông tin Tempest đến TPHCM biểu diễn khiến khán giả Việt hào hứng. Nhiều nhóm Kpop thường tổ chức live concert đầu tiên tại quê nhà, nhưng Tempest lại lựa chọn Việt Nam, tạo nên ngoại lệ thú vị.

Vé đêm nhạc World premiere: The first ever live 2024 Tempest concert [T-our: Tempest voyage] sẽ được mở bán vào ngày 11/5.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, các hạng vé gồm 4 mức giá là: 1,8 triệu đồng, 2,2 triệu đồng, 2,8 triệu đồng và cao nhất là 3,8 triệu đồng. Mức giá vé của concert được đánh giá vừa phải so với mặt bằng giá vé đêm nhạc nhiều sao Hàn thời gian qua.

Chương trình dự kiến diễn ra vào 15/6 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11).