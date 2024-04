Tempest đến TPHCM tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp

Chương trình sẽ diễn ra vào 15/6 tới tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11). TPHCM cũng là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn toàn cầu của Tempest mang tên World premiere: The first ever live 2024 Tempest concert [T-our: Tempest voyage].

Nhóm nhạc Tempest (Ảnh: Instagram).

Thông tin Tempest đến TPHCM biểu diễn khiến khán giả Việt hào hứng. Nhiều nhóm Kpop thường tổ chức live concert đầu tiên tại quê nhà, nhưng Tempest lại lựa chọn Việt Nam, tạo nên ngoại lệ thú vị.

Đây cũng được xem là món quà bất ngờ mà nhóm dành tặng người hâm mộ Việt. Việc Tempest có sự góp mặt của thành viên người Việt - Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) - khiến người hâm mộ càng trông đợi nhóm sẽ thể hiện nhiều ca khúc tiếng Việt trong đêm diễn.

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) - thành viên người Việt trong nhóm (Ảnh: Instagram).

Phía Ban Tổ chức cho biết việc lựa chọn TPHCM là nơi tổ chức đêm nhạc đầu tiên của Tempest đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Ê-kíp hy vọng live concert tới sẽ đáp ứng được mục tiêu về doanh thu lẫn hiệu ứng cộng đồng.

Đặc biệt, vai trò nhà sản xuất live concert được ê-kíp Hàn Quốc tin tưởng trao cho nhạc sĩ Huy Tuấn.

"Ý tưởng thực hiện đêm nhạc tại TPHCM được công ty quản lý của Tempest thực hiện dựa trên những quan sát, nhận biết về nhu cầu thực tế của khán giả Việt, thông qua sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn dành cho các chàng trai nói chung, thành viên Hanbin nói riêng, tại chương trình HOZO 2023", nhạc sĩ cho hay.

Thông tin chi tiết về lịch trình hoạt động của Tempest tại Việt Nam, danh sách bài hát, sơ đồ chỗ ngồi, hạng vé, giá vé sẽ được Ban Tổ chức gửi đến khán giả trong thời gian tới. Vé sẽ được mở bán vào ngày 11/5.

Đây là lần thứ hai Tempest đến Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 12/2023, nhóm đến TPHCM tham gia Lễ hội âm nhạc Quốc tế HOZO, thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ cuồng nhiệt cổ vũ.