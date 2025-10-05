SOOBIN tiếc nuối, thừa nhận đã quá tự tin khi để đội nhà thua nhóm Hàn Quốc

Tập 1 của Tân binh toàn năng 2025 vừa chính thức lên sóng, mở màn với không khí cạnh tranh gay gắt giữa đội hình Tân binh thăng cấp do SOOBIN dẫn dắt và nhóm nhạc 8TURN đến từ Hàn Quốc.

Các tân binh Việt Nam mang đến tiết mục Đã đến lúc được phối mới theo phong cách trẻ trung, hiện đại, tiếp đó là phần thi Exposure do Giám đốc đào tạo & phát triển Hyuk Shin trực tiếp chỉ đạo sản xuất.

Tiết mục "Walk it out" của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc (Ảnh: Ban tổ chức).

Phía 8TURN gây bùng nổ với màn chào sân Leggo và tiết mục thi đấu Walk it out, thể hiện kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

8TURN là nhóm nhạc 8 thành viên ra mắt vào tháng 1/2023, thuộc thế hệ thứ 5 của Kpop. Dù mới hoạt động chưa đầy 2 năm, nhóm đã tạo ra những cột mốc ấn tượng về doanh số và chất lượng trình diễn. 8TURN từng tham gia cuộc thi Road to Kingdom và giành hạng 3.

Ở vòng công diễn đầu tiên, 8TURN ghi 630 điểm với màn trình diễn Walk it out, trở thành thử thách lớn với tân binh Việt.

Màn trình diễn "Exposure" của nhóm tân binh Việt (Ảnh: Ban tổ chức).

Màn thi Exposure của đội Việt Nam được đánh giá bùng nổ, nhưng vẫn phải nhận thất bại trước 8TURN. SOOBIN bày tỏ sự tiếc nuối, thừa nhận bản thân đã quá tự tin. Các tân binh dù khá hụt hẫng nhưng quyết tâm hơn cho chặng đường tiếp theo.

"Tôi muốn các bạn phải nghiêm túc biết rằng chúng ta đang bước vào một cuộc chiến sống còn, một cuộc chiến để dành vị trí ra mắt trong một nhóm nhạc, phải học cách làm quen với sức ép của khán giả, sân khấu, ánh sáng, âm thanh và cả với luật chơi", SOOBIN chia sẻ.

Dù thất bại ở vòng đầu, Tân binh toàn năng 2025 vẫn ghi dấu với sân khấu chỉn chu, chuyên nghiệp, hé lộ tiềm năng đáng kỳ vọng của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.