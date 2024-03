Nhan sắc nữ diễn viên Hàn Quốc khiến cầu thủ Mỹ "đứng ngồi không yên"

Trận đấu giao hữu giữa đội Los Angeles Dodgers (Mỹ) và đội Kiwoom Heroes (Hàn Quốc) vừa diễn ra tại sân bóng chày Gocheok Sky Dome ở Seoul, Hàn Quốc, ngày chủ nhật vừa qua. Khoảnh khắc thú vị xuất hiện ở ngay đầu trận đấu, khi nữ diễn viên người Hàn Quốc Jeon Jong-seo được mời thực hiện một cú ném bóng trên sân.

Sự xuất hiện của Jeon Jong-seo đã khiến các cầu thủ của đội Los Angeles Dodgers "đứng ngồi không yên". Khoảnh khắc này đã lọt vào ống kính máy quay và bất ngờ gây sốt đối với truyền thông và công chúng Mỹ. Nhiều tờ tin tức đã đề cập tới khoảnh khắc hài hước thú vị này.

Nữ diễn viên Jeon Jong-seo đã xuất hiện trong phim Ballerina (Điệu ba-lê tử thần - 2023) chiếu trên nền tảng Netflix. Cô cũng đang xuất hiện trong bộ phim truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc có tên Wedding Impossible (Hôn lễ bất khả thi).

Sau khi Jeon Jong-seo thực hiện xong cú ném bóng, cầu thủ của đội Los Angeles Dodgers còn chạy ra để xin chụp hình kỷ niệm với cô.

Nữ diễn viên Jeon Jong-seo (Ảnh: Daily Mail).

Nữ diễn viên người Hàn Quốc Jeon Jong-seo (SN 1994). Cô bắt đầu hoạt động trong giới làm phim xứ kim chi từ năm 2018. Jeon Jong-seo bắt đầu được biết tới với vai diễn trong phim tâm lý giật gân Burning (Thiêu đốt - 2018).

Vai diễn trong phim tâm lý The Call (Cuộc gọi - 2020) đã đem về cho cô giải thưởng dành cho Nữ chính xuất sắc tại giải Baeksang. Jeon Jong-seo đã xuất hiện trong phim điện ảnh Mỹ Mona Lisa and the Blood Moon (2021) và trong loạt phim nhiều tập chiếu trên nền tảng Netflix có tên Money Heist: Korea - Joint Economic Area (Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc - 2022).