Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn hướng đến âm nhạc chữa lành

Sau lần đột quỵ năm 2021, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trải qua 3 lần mổ não. Có lúc, gia đình, bạn bè thân thiết với nam nghệ sĩ đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của ông nhưng phép màu đã xuất hiện.

Gần 2 năm phải nằm viện, ông dần hồi phục, trở lại với cuộc sống và âm nhạc. Gần đây, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đi diễn trở lại. Trong đêm nhạc Sound healing concert 2025 diễn ra tại TPHCM tối 6/9, sự xuất hiện của nam nhạc sĩ xuất hiện khiến nhiều người xúc động.

Dù giọng nói có phần hơi khó nghe, bước ra sân khấu vẫn cần có gậy và người khác hỗ trợ nhưng khi đặt chiếc kèn saxophone lên môi, Trần Mạnh Tuấn như xua tan hết những lo lắng của khán giả về sức khỏe của ông.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trong đêm nhạc 6/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chương trình, ông mang đến sáng tác mới của mình mang tên Sen kết hợp cùng các nghệ sĩ đàn tranh, guitar, piano... Bản nhạc mang đậm tinh thần Việt Nam với những âm thanh trầm bổng da diết xen lẫn những khúc giao lưu độc đáo giữa nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, khiến khán giả thích thú.

Trong tiết mục, ông cũng không quên giới thiệu tên từng nghệ sĩ đồng hành cùng mình bằng chất giọng khàn khàn và xúc động đáp lại những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

Các tiết mục mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Nam nghệ sĩ còn gửi gắm thông điệp về sự vô thường và hữu hạn của kiếp người khi trình diễn bài Cát bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có mối lương duyên đặc biệt với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chia sẻ trong đêm nhạc, nghệ sĩ saxophone nói ông từng chứng kiến khoảnh khắc trái tim người nhạc sĩ tài hoa từ từ ngừng đập. Cũng chính vì lẽ đó, ông thấm thía sự vô thường, nhắc nhở bản thân trân quý cuộc sống và những người thân yêu bên cạnh.

Trải qua nhiều biến cố, giờ đây âm nhạc của Trần Mạnh Tuấn hướng đến sự an lành, yên bình. Sắp tới, ông dự định ra mắt nhiều ca khúc chủ đề chữa lành. Ở tuổi 55, nghệ sĩ dành toàn bộ thời gian cho gia đình và âm nhạc, hướng đến những việc làm ý nghĩa, góp sức cho cộng đồng.

Nghệ sĩ thiền ca Ani Choying Drolma (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài sự xuất hiện của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, đêm nhạc còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của bà Ani Choying Drolma, nghệ sĩ thiền ca nổi tiếng đến từ Nepal.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng được trực tiếp thưởng thức tiếng hát của người được mệnh danh là "giọng hát chạm đến trái tim", "giọng ca chữa lành", đồng thời là biểu tượng của dòng nhạc thiền ca.

Suốt hơn 3 thập kỷ, âm nhạc của bà đã để lại dấu ấn tại nhiều quốc gia, đồng thời truyền cảm hứng về sự nhân ái và tinh thần tích cực. Khép lại buổi diễn, khán giả đã đồng loạt đứng lên, dành những tràng pháo tay kéo dài để tri ân Ani Choying Drolma và các nghệ sĩ.