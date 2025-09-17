Nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ lý do suýt mời Thanh Lam khỏi phòng thu

Trong buổi giới thiệu Live concert Cửa sổ âm nhạc No.5 - Bài hát thu về mới đây tại Hà Nội, nhạc sĩ Dương Thụ nhắc lại mối duyên âm nhạc kéo dài hơn 3 thập kỷ với NSND Thanh Lam.

Ông và nữ ca sĩ từng song hành trong nhiều album, góp phần tạo nên những bản hit gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau sự ăn ý tưởng chừng hoàn hảo ấy lại có không ít lần tranh luận căng thẳng, thậm chí có lúc mối quan hệ hợp tác đứng trước nguy cơ rạn nứt.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Dương Thụ (bên trái) chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong hành trình gắn bó với ca sĩ Thanh Lam (bên trái) (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ một kỷ niệm khó quên với Thanh Lam, xảy ra vào những ngày đầu chị mới vào TPHCM lập nghiệp. Khi đó, ông đưa nữ ca sĩ vào phòng thu để thể hiện ca khúc Em đi qua tôi.

Nhưng thay vì sự tinh tế, tiết chế mà tác giả mong muốn, Thanh Lam - người vốn quen với nhạc rock - lại mang vào bản nhạc một cách hát đầy bùng nổ, khác hẳn tinh thần ca khúc.

“Thanh Lam khi đó quen hát rock, tôi viết nhạc thì có tiết tấu”, Dương Thụ nhớ lại.

Sự khác biệt khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Ông giận đến mức bỏ ra ngoài, thậm chí thoáng nghĩ đến việc mời cô ca sĩ cá tính rời khỏi phòng thu.

Đó là khoảnh khắc có thể đã khiến sự nghiệp của cả hai rẽ sang một hướng khác. Nhưng thay vì tan vỡ, chính va chạm ấy lại trở thành bước ngoặt. Thanh Lam dần tiết chế cái tôi nghệ sĩ để hòa cùng sự tinh tế, sâu lắng trong âm nhạc Dương Thụ.

Ông kể: “Sau đó, Thanh Lam hát nhẹ nhàng hơn”.

Với sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, Thanh Lam dần tiết chế cá tính mạnh mẽ để hòa cùng tinh tế, sâu lắng trong âm nhạc Dương Thụ.

Nhờ đó, những bản thu sau này của ca sĩ Thanh Lam dần có được sự cân bằng: Nội lực của một diva không bị mất đi, mà còn hòa quyện trong sự tinh vi của nhạc phẩm, tạo nên những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Lam khẳng định: “Nhạc sĩ Dương Thụ là cả một thời tuổi trẻ của tôi”.

Với nữ ca sĩ, nhạc sĩ Dương Thụ không chỉ là cộng sự nghệ thuật, mà còn thân thiết như người trong gia đình. Thanh Lam nhiều lần khẳng định, chị luôn dành sự gắn bó đặc biệt cho âm nhạc của ông, như cách một người con gửi tình cảm cho người thân ruột thịt.

Theo ca sĩ Thanh Lam (ở giữa), nhạc sĩ Dương Thụ đã gắn liền với cả quãng đời thanh xuân của chị (Ảnh: Ban tổ chức).

Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại thừa nhận có những ca khúc khiến mình phải “chịu thua”, và Họa mi hót trong mưa là ví dụ điển hình.

“Lần đầu tiên có một bài hát Thanh Lam chịu thua, không thể hát hay được. Tôi hát được đoạn đầu, còn phần sau cần phải có Khánh Linh”, Thanh Lam hài hước tiết lộ.

Thanh Lam kể lại rằng, trong quá trình thực hiện album Mây trắng bay về, nhạc sĩ Quốc Trung đã phối lại Họa mi hót trong mưa - ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ - với phần hòa âm rất tinh tế.

Bản phối khiến cả ê-kíp vô cùng tâm đắc. Thế nhưng, khi bước vào phòng thu, chất giọng nội lực, giàu kịch tính của Thanh Lam lại vô tình biến “họa mi” mong manh thành… "đại bàng".

“Đoạn đầu thì tôi hát được, nhưng đến đoạn cuối “Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về…”, tôi nói với Quốc Trung rằng mình chịu thua”, Thanh Lam nhớ lại.

Theo chị, đó là bài duy nhất trong sự nghiệp mà Thanh Lam phải chấp nhận “nhường” lại cho ca sĩ Khánh Linh, bởi bản nhạc cần sự bay bổng và mỏng manh mà Khánh Linh mới thể hiện trọn vẹn.

Ngoài chia sẻ những kỷ niệm, nhạc sĩ Dương Thụ cũng dành cho Thanh Lam lời khen ngợi: “Tôi thích nghe Thanh Lam hát những ca khúc của mình. Thanh Lam hát tha thiết, đầy năng lượng, giống như tôi”.

Chính sự đồng điệu ấy đã giúp họ gắn bó bền chặt, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa bậc nhất trên sân khấu Việt Nam.

Không chỉ có Thanh Lam, âm nhạc của Dương Thụ còn gắn liền với nhiều tên tuổi khác, góp phần định hình diện mạo nhạc nhẹ Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ sáng tác, ông để lại nhiều bản tình ca in đậm dấu ấn trong lòng khán giả: Tháng Tư về, Điều còn mãi, Mong về Hà Nội, Nghe mưa, Vẫn hát lời tình yêu, Bài hát ru cho anh…

Ông cũng là người đứng sau các album quan trọng của nhạc Việt hiện đại: Tóc ngắn của Mỹ Linh, Chat với Mozart, hay Khu vườn yên tĩnh của Hồng Nhung... Những dự án này không chỉ nâng tầm nghệ sĩ thể hiện, mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới cho khán giả.

Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhạc sĩ Dương Thụ tại buổi giới thiệu Live concert "Bài hát thu về". Chương trình diễn ra tối 4/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Trở lại trong live concert Cửa sổ âm nhạc số 5 với chủ đề Bài hát thu về, nhạc sĩ Dương Thụ cho biết, ông muốn đưa khán giả bước vào một “mùa thu âm nhạc” đầy cảm xúc.

Đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết và các giọng ca trẻ như: Hồng Nhung, Bằng Kiều, Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi, Khánh Linh, Orange, Minh Đức, Đào Tố Loan. Trong đó, khán giả chờ đợi nhất vẫn là sự hội ngộ của cặp đôi đã đi cùng nhau hơn ba mươi năm - Dương Thụ và Thanh Lam.