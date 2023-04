Ngưỡng mộ bản lĩnh của Suri Cruise khi trở thành tâm điểm bàn tán

Suri cùng mẹ - nữ diễn viên Katie Holmes xuất hiện trên đường phố New York mới đây (Ảnh: Hollywood Life).

Thời gian này, Suri Cruise - người con ruột duy nhất của cả tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes - đang tích cực chuẩn bị cho việc đi học đại học. Suri đã nộp hồ sơ vào một số trường đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực thời trang. Trước bước chuyển quan trọng trong cuộc sống của cô thiếu nữ sắp bước sang tuổi 17, thông tin về Suri đang tràn ngập trên các trang tin showbiz.

Thông tin về mối quan hệ giữa Suri và cha ruột cũng được đề cập tới rất nhiều. Vậy nhưng Suri vẫn tỏ ra bình thản trước việc mình bỗng nhận được sự quan tâm chú ý gia tăng đột biến. Trước nay, việc bị thợ săn ảnh đeo bám cũng như việc thường xuyên xuất hiện trên các trang tin showbiz dường như không tác động nhiều tới cuộc sống của cô thiếu nữ.

Mỗi khi xuất hiện trên đường phố, Suri Cruise luôn thể hiện sự tự tin, thoải mái, dù là đi một mình, đi bên mẹ ruột hay đi cùng với bạn bè.

Dù không sống ở Hollywood, không quen với các sự kiện của giới sao, nhưng một điều mà Suri đang thể hiện rất rõ ràng, đó chính là sự tự tin và bản lĩnh của cô gái trẻ. Xuyên suốt quá trình trưởng thành, Suri đã luôn là nhân vật được truyền thông - công chúng quan tâm. Suri đã đương đầu rất tốt với việc lớn lên trong sự quan tâm quá lớn ấy.

Mỗi khi xuất hiện trên đường phố, Suri Cruise luôn thể hiện sự tự tin, thoải mái (Ảnh: Hollywood Life).

Sau cùng, Suri đã có một chặng hành trình trưởng thành khá tốt đẹp, cô thiếu nữ học hành "tới nơi tới chốn", có một cuộc sống bình thường giống như các bạn bè cùng trang lứa ở New York (ngoại trừ việc cô thường có thợ săn ảnh đeo bám).

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, Suri Cruise không công khai tài khoản mạng xã hội của mình. Cô thiếu nữ chủ động giữ cho bản thân một cuộc sống kín tiếng, cô tập trung theo đuổi việc học và những sở thích riêng. Suri chơi hòa đồng với các bạn bè cùng trang lứa và có những mối quan hệ tốt đẹp.

Việc thông tin về Suri phủ sóng trên khắp các trang tin showbiz là điều mà bản thân cô thiếu nữ biết rõ, bởi nếu cô không để tâm, thì các bạn của Suri cũng sẽ nói cho cô biết. Vậy nhưng mỗi khi xuất hiện trên phố, Suri vẫn luôn thể hiện sự thản nhiên, bình tĩnh. Cô không coi sự xuất hiện và đeo bám của thợ săn ảnh là điều gì khủng khiếp, cô chỉ tập trung vào việc của mình và không để bản thân bị phân tâm.

Cô thiếu nữ không để cảm xúc của bản thân hay chất lượng cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm quá lớn mà truyền thông - công chúng dành cho mình xuyên suốt quá trình trưởng thành. Đến thời điểm hiện tại, Suri đã có một chặng hành trình trưởng thành tốt đẹp, khiến nhiều người quan tâm tới cô bé cảm thấy ấn tượng và ngưỡng mộ bản lĩnh của cô thiếu nữ.

Việc thông tin về Suri phủ sóng trên khắp các trang tin showbiz là điều mà bản thân cô thiếu nữ biết rõ (Ảnh: Hollywood Life).

Vẻ đẹp tự nhiên, tác phong tự tin, bình tĩnh, luôn làm chủ mọi tình huống khiến Suri rất được công chúng yêu thích. Cô thiếu nữ chưa từng tỏ ra khó chịu, cáu gắt, bực dọc trước sự xuất hiện của thợ săn ảnh. Dù cuộc sống có những yếu tố khác thường vì là con của hai ngôi sao nổi tiếng, nhưng Suri đã nỗ lực để bản thân có được chặng hành trình trưởng thành bình thường nhất, tốt đẹp nhất.

Cuộc sống của Suri bên mẹ ruột - nữ diễn viên Katie Holmes - ở New York phần nào giúp họ bớt đi những sự đeo bám, quan tâm quá lớn, nếu đem so với việc hai mẹ con vẫn tiếp tục sống ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Tại New York, nữ diễn viên Katie Holmes theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu kịch, nơi đây có khu kịch nghệ Broadway. Ngoài ra, Katie Holmes cũng đang theo đuổi sự nghiệp đạo diễn phim. Cô đang tích cực chuẩn bị cho ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay Rare Objects trong tháng 4 này. Trong phim, Suri Cruise có góp giọng, cô thể hiện một số ca khúc nhạc phim.

Nội dung phim xoay quanh một phụ nữ trẻ đang cố gắng lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sau một cú sốc khủng hoảng. Katie Holmes cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim này, cô vào vai một người phụ nữ quảng giao đang gặp phải những vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Hai người phụ nữ gặp nhau và trở nên gắn bó sau khi cùng điều trị tâm lý tại một phòng khám.

Sau cùng, Suri đã có một chặng hành trình trưởng thành khá tốt đẹp, cô thiếu nữ học hành "tới nơi tới chốn" (Ảnh: Hollywood Life).

Bên cạnh hứng thú dành cho thời trang, Katie Holmes tiết lộ rằng Suri còn yêu thích ca hát. Suri thể hiện một số ca khúc trong hai bộ phim do mẹ đạo diễn, gồm Rare Objects và Alone Together. Katie Holmes cho hay: "Tôi đã đề nghị con gái thể hiện một số ca khúc trong hai phim do tôi đạo diễn bởi đối với tôi, con có tài năng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực ca hát".

Ngay từ khi Suri còn nhỏ, Katie Holmes đã cảm thấy ấn tượng về gu thời trang của con gái, Suri luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về trang phục mẹ mặc và nhiều khi đưa ra những góp ý khiến Katie Holmes cảm thấy rất nể phục.

Katie nhận xét cô con gái duy nhất của mình có cá tính rất mạnh mẽ: "Một khi Suri đã lựa chọn một hoạt động nào đó để theo đuổi, con bé sẽ nỗ lực hết mình cho tới khi thực sự giỏi trong hoạt động ấy. Ngay sau đó, con bé lại tìm một hoạt động khác để nỗ lực. Suri luôn rất tập trung, chăm chỉ và cố gắng".