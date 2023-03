Tom Cruise "vô hình" trong cuộc sống của con gái dù đều đặn gửi tiền?

Suri Cruise xuất hiện bên mẹ - nữ diễn viên Katie Holmes (Ảnh: Daily Mail).

Suri Cruise - cô con gái 16 tuổi của tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes - đã nộp hồ sơ đăng ký vào học tại một học viện thời trang có tiếng ở New York (Mỹ).

Trước lựa chọn quan trọng đầu đời của con gái, tài tử Tom Cruise được cho là không can thiệp. Thậm chí, Tom Cruise còn được cho là đã không xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con Katie Holmes suốt một thập kỷ qua.

Thực tế, mối quan hệ giữa Tom Cruise và con gái Suri Cruise đã là đề tài thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng quốc tế suốt nhiều năm qua. Những khác biệt trong quan điểm về đức tin - tôn giáo được cho là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân giữa Tom Cruise và Katie Holmes.

Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến mối quan hệ cha con giữa Tom Cruise và Suri Cruise bị "đóng băng" trong suốt nhiều năm tháng. Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi Suri cùng mẹ rời Hollywood để chuyển tới sống ở New York. Sự trưởng thành của Suri trước nay vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Hiện tại, Suri đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp.

Xuyên suốt chặng hành trình trưởng thành của Suri, tài tử Tom Cruise được cho là hoàn toàn "vô hình", anh không hề xuất hiện trong cuộc sống riêng của con gái, không có bất cứ sự tham gia trực tiếp nào vào việc nuôi dạy cô con gái ruột duy nhất của mình.

Suri xuất hiện bên cha - tài tử Tom Cruise nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Một nguồn tin ẩn danh gần gũi với nữ diễn viên Katie Holmes đã chia sẻ với tờ tin tức Daily Mail (Anh) rằng Tom Cruise không có vị trí nào trong cuộc sống của Suri bởi hai cha con không hề gặp mặt trong suốt một thập kỷ qua. Mặc dù không có liên hệ gặp gỡ trực tiếp với con gái nhưng Tom Cruise vẫn đang chi trả nhiều khoản chi phí, bao gồm cả tiền học phí cho Suri.

Khi ly hôn, Katie Holmes và Tom Cruise đã có những thỏa thuận chi tiết, cụ thể về việc nuôi con chung. Theo đó, Tom Cruise mỗi năm gửi cho Katie Holmes 400.000 USD để hỗ trợ việc nuôi con cho tới khi Suri đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, Tom Cruise sẵn sàng chi trả các chi phí khác trong cuộc sống của Suri, bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe, tiền học phí ở các cấp học và tiền chi cho các hoạt động ngoại khóa.

Tom Cruise được cho là luôn thực hiện đầy đủ những cam kết hỗ trợ tài chính đã đưa ra trong thỏa thuận ly hôn, chỉ có điều, nam tài tử không xuất hiện trực tiếp trong cuộc sống của con gái.

Việc Tom Cruise "vô hình" trong hành trình trưởng thành của Suri không tác động nhiều tới tâm lý của Katie Holmes khi cô một mình nuôi con trong suốt một thập kỷ qua: "Katie đã luôn đặt Suri lên ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình, Suri cũng rất yêu thương mẹ. Cô bé rất thông minh và đang dần trưởng thành. Suri có một nhóm bạn thân và cô bé sống rất thực tế, hòa đồng với bạn bè", nguồn tin ẩn danh cho hay.

Katie Holmes và Tom Cruise bên con gái nhỏ nhiều năm về trước (Ảnh: Page Six).

Bên cạnh hứng thú dành cho thời trang, Suri còn có sở thích ca hát. Suri thể hiện một số ca khúc trong bộ phim Alone Together do mẹ ruột đạo diễn. Chia sẻ với truyền thông về con gái, Katie Holmes nói: "Tôi đã đề nghị con gái thể hiện một số ca khúc trong phim do tôi đạo diễn bởi đối với tôi, con rất tài năng".

Trong một dự án phim khác do Katie thực hiện có tên Rare Objects, Suri cũng được mẹ mời góp giọng. Ngay từ khi Suri còn nhỏ, Katie Holmes đã cảm thấy ấn tượng về gu thời trang của con gái, Suri luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về trang phục mẹ mặc và nhiều khi đưa ra những góp ý khiến Katie Holmes cảm thấy rất nể phục.

Katie nhận xét cô con gái duy nhất của mình có cá tính rất mạnh mẽ: "Một khi Suri đã lựa chọn một hoạt động nào đó để theo đuổi, con bé sẽ nỗ lực hết mình cho tới khi thực sự giỏi trong hoạt động ấy mới thôi. Ngay sau đó, con bé lại tìm một hoạt động khác để nỗ lực. Suri luôn rất tập trung và luôn chăm chỉ, nỗ lực".

Thực tế, hồi năm 2013, ở thời điểm một năm sau khi ly hôn Katie Holmes, Tom Cruise từng lý giải về việc mình không gặp con gái thường xuyên là bởi lịch công việc bận rộn, anh phải đi quay phim ở nước ngoài. Ở thời điểm ấy, Tom Cruise khẳng định mình có gọi điện cho con hàng ngày để trò chuyện với con.

Tom Cruise và Katie Holmes từng là một cặp đôi đình đám ở Hollywood. Hai người hẹn hò trong một năm trước khi tổ chức hôn lễ ở Ý hồi tháng 11/2006. Dù vậy, sau 6 năm sống trong hôn nhân, Katie Holmes đệ đơn ly hôn vì những khác biệt không thể khỏa lấp.

Suri Cruise xuất hiện trên đường phố cùng với nữ diễn viên Katie Holmes (Video: Daily Mail).

Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện với một kênh truyền hình của Đức ngay sau khi ly hôn, Tom Cruise từng nói rằng anh không thể ngờ Katie Holmes lại quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân giữa họ: "Cuộc sống nhiều khi thật bi hài. Bạn cần phải hài hước một chút để có thể tồn tại".

Dù vậy, trong những năm tháng về sau này, Tom Cruise tránh những câu hỏi đề cập tới những vấn đề riêng tư như chuyện con cái hay những cuộc hôn nhân đã qua trong cuộc đời anh.