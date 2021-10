Siêu mẫu Emily Ratajkowski tố bị sàm sỡ khi quay MV "Blurred Lines"

Dân trí Siêu mẫu nổi tiếng nóng bỏng Emily Ratajkowski cho rằng nam ca sĩ Robin Thicke đã sàm sỡ cô khi hai người cùng ghi hình cho MV "Blurred Lines".

Siêu mẫu nổi tiếng nóng bỏng Emily Ratajkowski cho rằng nam ca sĩ Robin Thicke đã sàm sỡ cô khi hai người cùng ghi hình cho MV "Blurred Lines" (Ảnh: New York Post/YouTube).

"Blurred Lines" chính là MV đã giúp nam ca sĩ người Mỹ Robin Thicke nổi tiếng thế giới. Ca khúc đình đám ra mắt hồi năm 2013 từng "đốt mắt" công chúng với sự xuất hiện nóng bỏng của người mẫu Mỹ Emily Ratajkowski.

Trong cuốn sách tập hợp những bài viết của Emily Ratajkowski sắp ra mắt vào tháng 11 tới đây, cô cho rằng mình đã bị sàm sỡ khi tham gia ghi hình cho MV này.

Một số thông tin có thể gây sốt, gây sốc trong cuốn sách đã được phía người mẫu Emily Ratajkowski tiết lộ với các tờ tin tức, để chuẩn bị cho sự ra mắt của đầu sách. Theo đó, Emily cho rằng cô đã bị nam ca sĩ Robin Thicke sàm sỡ.

Khi ghi hình cho MV "Blurred Lines", Emily xuất hiện bán khỏa thân, cô để ngực trần và tự che chắn bằng tay. Emily chia sẻ trong cuốn sách sắp ra mắt của mình rằng nam ca sĩ Robin Thicke đã sàm sỡ vòng một của cô trong quá trình hai người quay MV.

Ca khúc có giai điệu, ca từ và phần hình ảnh rất sexy đã gây sốt trên khắp thế giới trong năm 2013. Giờ đây, ở thời điểm 8 năm sau khi MV ra mắt, Emily chia sẻ: "Đột nhiên, rất bất ngờ, tôi thấy bàn tay lạ đang sàm sỡ vòng một của mình từ đằng sau. Tôi quay lại và nhìn thấy Robin Thicke đang đứng đó".

Emily là một trong 3 người mẫu xuất hiện sexy trong MV (Ảnh: YouTube).

Emily là một trong 3 người mẫu xuất hiện sexy trong MV. Ban đầu, Emily cảm thấy buổi ghi hình khá dễ chịu, nhưng rồi Robin Thicke có vẻ say xỉn và bắt đầu cư xử thiếu kiểm soát: "Robin Thicke cười một cách ngớ ngẩn rồi bước loạng choạng về phía sau, anh ta đeo kính râm. Đầu óc tôi bỗng trở nên tối sầm.

Đạo diễn của MV cũng sửng sốt, cô ấy hỏi tôi nhưng gần như phải hét lên: "Cô có ổn không?". Tôi ngẩng cao đầu, rồi lắc đầu, tránh mọi ánh nhìn, cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng. Tôi không phản ứng gì, trong khi đó là điều đáng ra tôi phải làm".

Nữ đạo diễn Diane Martel - người dàn dựng MV "Blurred Lines" cũng xác nhận sự việc này: "Tôi nhớ khoảnh khắc anh ấy sàm sỡ vòng một của cô ấy. Tôi đã hét lên với sự giận dữ: "Anh đang làm cái quái gì vậy. Buổi ghi hình dừng lại tại đây".

Robin Thicke trước đó đã hơi say, anh ấy xin lỗi mọi người một cách ngượng ngùng và tỏ ra hối hận. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ hành xử như vậy nếu anh ấy giữ cho đầu óc mình tỉnh táo hơn".

Đây không phải lần đầu ca khúc "Blurred Lines" gây nên tranh cãi. Trước đây, ca khúc này đã vướng vào vụ kiện tụng đạo nhạc. Bên đại diện cho nam ca sĩ quá cố người Mỹ Marvin Gaye (1939 - 1984) đã từng thắng kiện 5 triệu USD với cáo buộc rằng "Blurred Lines" đạo nhái giai điệu từ bản hit "Got To Give It Up" của Gaye - ca khúc ra mắt hồi năm 1977.

Sau đó, nam ca sĩ Robin Thicke và cộng sự Pharrell Williams đã phải chi trả số tiền 5 triệu USD vì tòa án xử lý vụ kiện xác nhận rằng ca khúc "Blurred Lines" có tiếp thu giai điệu của "Got To Give It Up" và ê-kíp sản xuất MV cần phải trả phí bản quyền cho phía nam ca sĩ quá cố Marvin Gaye.

Khi "Blurred Lines" ra mắt với 2 phiên bản MV, giới phê bình đã chỉ trích cả hai MV vì có phần hình ảnh gợi cảm quá đà, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng phụ nữ, phân biệt giới tính.

