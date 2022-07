Chồng biểu tượng gợi cảm Emily Ratajkowski bị đồn "ăn chả"

Biểu tượng gợi cảm của Hollywood Emily Ratajkowski được cho là đang chuẩn bị ly hôn với chồng Sebastian Bear-McClard sau khi anh này bị cáo buộc lừa dối vợ.

Một nguồn tin tiết lộ với trang tin Page Six hôm thứ sáu rằng nhà sản xuất phim 41 tuổi đã nhiều lần ngoại tình và điều này gây thất vọng lớn cho vợ của anh.

Gần đây, cánh săn ảnh không thấy Emily Ratajkowski dự sự kiện hoặc ra phố cùng với chồng của mình. Hôm thứ sáu, khi Emily dắt cún cưng đi dạo trên đường phố New York, Mỹ, cánh săn ảnh đã nhận ra rằng người mẫu xinh đẹp không còn đeo nhẫn cưới.

Emily Ratajkowski và chồng Sebastian Bear-McClard (Ảnh: Getty Images).

Trong quá khứ, Emily Ratajkowski hiếm khi đi đâu mà không có chồng Sebastian Bear-McClard "hộ tống". Người mẫu gợi cảm cũng luôn đeo chiếc nhẫn cưới kim cương cỡ "khủng" trên ngón tay áp út.

Emily Ratajkowski sở hữu lượng fans đông đảo và gần 30 triệu lượt theo dõi trên Instagram nên cô rất đắt show quảng cáo và dự sự kiện. Emily Ratajkowski là một trong những biểu tượng gợi cảm đình đám Hollywood đã nhiều năm nay.

Emily Ratajkowski cùng chồng dự tiệc Oscar (Video: Access Video TV).

Emily Ratajkowski kết hôn với chồng Sebastian Bear-McClard hồi tháng 2/2018, sau ít tuần hẹn hò. Cặp đôi tổ chức đám cưới giản dị và trong ngày cưới, Emily Ratajkowski không mặc váy cưới mà mặc một bộ vest màu vàng đơn giản.

Emily Ratajkowski chia sẻ, cô và chồng là bạn bè khá lâu trước khi chuyển thành người yêu. Khi nghe mọi người bình luận rằng, Emily Ratajkowski yêu và cưới quá vội, hôn nhân sẽ không bền vững khiến cô cảm thấy rất không hài lòng. Người đẹp luôn đặt niềm tin ở cuộc hôn nhân của mình với người chồng kém nổi tiếng.

Emily Ratajkowski và Sebastian Bear-McClard kết hôn vào năm 2018 (Ảnh: Getty Images).

Emily Ratajkowski sinh con đầu lòng hồi tháng 3 năm ngoái. Người mẫu áo tắm nổi tiếng thế giới giữ kín tin đồn bầu bí trong hơn 4 tháng đầu của thai kỳ. Sau đó, trong suốt thời gian mang thai, Emily vẫn thường xuyên chụp ảnh quảng cáo áo tắm.

Người đẹp 9X nói, cô thấy mình rất may mắn khi có thai. Emily thừa nhận rằng cô chưa bao giờ thực sự hiểu được cảm giác có một gia đình sẽ như thế nào và cô đang mong chờ trải nghiệm mới để mở mang tầm mắt. Là biểu tượng gợi cảm đình đám Hollywood nhưng Emily Ratajkowski có đời tư rất kín tiếng. Người đẹp cao 1,7 m cho biết, cô thích cuộc sống bình yên, không ồn ào

Emily Ratajkowski bắt đầu làm người mẫu từ khi mới 14 tuổi. Năm 15 tuổi, Ratajkowski bắt đầu thử vai cho các bộ phim của Disney và iCarly. Cô gái trẻ làm người mẫu và diễn viên ở Los Angeles, Mỹ và sau đó học đại học vào năm 2009 rồi bỏ học để theo đuổi nghề người mẫu.

Nhờ vẻ ngoài gợi cảm, Emily Ratajkowski nhanh chóng có trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo lớn và cô còn nổi tiếng với những bức ảnh khỏa thân táo bạo.

Năm 2013, Ratajkowski xuất hiện trong video Blurred Lines của Robin Thicke. MV này rất nổi tiếng (hiện đã đạt hơn 800 triệu lượt xem trên Youtube) và đã giúp tên tuổi của Emily Ratajkowski "thăng hạng" đáng kể. Vào tháng 10/2013, tạp chí Esquire đã vinh danh Ratajkowski là người phụ nữ của năm. Tháng 12 năm đó, tạp chí Rolling Stone đưa tên Emily vào danh sách 20 biểu tượng gợi cảm nóng bỏng nhất thế giới. AskMen đưa cô vào Top 3 người phụ nữ được khao khát nhất trong năm 2014.

Không chỉ làm người mẫu, Emily Ratajkowski còn tham gia nhiều bộ phim như Entourage, We Are Your Friends, In Darkness, Welcome Home... Emily từng nói, cô muốn trở thành một diễn viên được công nhận thực lực chứ không phải chỉ gây chú ý bởi vẻ bề ngoài.

Gần đây, Emily Ratajkowski thu hút sự quan tâm khi ra mắt cuốn sách mang tên My Body trong đó người đẹp nói về thực tế đen tối của một phụ nữ có sự nghiệp thu hút sự chú ý của nam giới và sự lạm dụng quyền lực mà cô phải chịu đựng từ những người đàn ông ở Hollywood.

My Body cũng chia sẻ những suy nghĩ tích cực của Emily về việc định hướng Hollywood với tư cách là một người phụ nữ. Người đẹp nói, cô cảm thấy tự hào về thành công và quyền lực mà cô đạt được từ việc bán hình ảnh của mình để kiếm sống - theo cách riêng của cô.

Emily Ratajkowski diện váy táo bạo (Video: Harper's Bazaar UK).

Emily Ratajkowski nói: "Không thể phủ nhận, tôi đã nổi tiếng khắp thế giới bởi vẻ gợi cảm của mình. Tôi có hàng triệu người hâm mộ và đã kiếm được nhiều tiền hơn cả cha mẹ tôi, một giáo sư tiếng Anh và một giáo viên hội họa. Tôi đã xây dựng tên tuổi bằng cách chia sẻ hình ảnh của bản thân lên mạng và những điều đó đã đóng góp một phần vào việc tôi xuất bản cuốn sách này.

Cuốn sách này chứa đầy những ý tưởng và thực tế cuộc sống mà tôi từng không muốn đối mặt hoặc có lẽ không có khả năng đối mặt. Tôi vẫn đang vật lộn với cảm giác của mình về sự gợi cảm và được trao quyền. Mục đích của cuốn sách này không phải là đi đến câu trả lời mà thực sự là để tôi khám phá những thứ mà tôi muốn nhìn lại. Cuốn sách ghi lại những trải nghiệm cá nhân sâu sắc trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi".