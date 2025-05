Jack nộp đơn tố cáo Thiên An, phủ nhận "bỏ rơi con"

Tối 26/5, ca sĩ Jack bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân, tố cáo diễn viên Thiên An vì đăng tải thông tin sai lệch.

Phía ca sĩ cho biết, trước đây Jack im lặng khi vướng ồn ào vì tôn trọng quyền riêng tư của các bên liên quan. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều cá nhân, tổ chức có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Jack, gây tổn hại đến hình ảnh, các hợp đồng công việc của nam ca sĩ. Do đó, giọng ca gốc Bến Tre quyết định lên tiếng, thực hiện các động thái pháp lý.

Ca sĩ Jack (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Jack, anh đã nộp đơn tố cáo diễn viên Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi đăng tải các bài viết trên trang cá nhân ngày 19/1 và 20/1. "Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết bà Trần Nguyễn Thiên An đã gỡ bỏ các bài viết gây nhầm lẫn", phía Jack cho hay.

Về mối quan hệ tình cảm với Thiên An, trách nhiệm trong quan hệ con chung giữa Jack và Thiên An, giọng ca 9X cho rằng Thiên An "ngăn cản" anh thăm nom, gặp gỡ bé.

Jack cho biết anh đã nộp đơn kiện lên tòa án có thẩm quyền để xác định mối quan hệ cha con, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo pháp luật.

Thời gian tới, Jack cũng sẽ tổ chức họp báo, công khai các bằng chứng liên quan đến mối quan hệ với Thiên An, các thông tin về nghĩa vụ tài chính mà Jack đã thực hiện với bé Yên Đan thời gian qua.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Thiên An để tìm hiểu thêm về sự việc nhưng nữ diễn viên chưa phản hồi.

Trước đó, vào ngày 19/1, diễn viên Thiên An có bài đăng dài, chia sẻ về chuyện đời tư quá khứ. Theo Thiên An, cô từng phá thai 2 lần với bạn trai cũ. Khi cô mang thai lần 3 và sinh con, bạn trai cũ cũng không bao giờ chủ động gặp con.

Thiên An cho biết lý do cô lên tiếng là vì "không muốn bao che tội ác của mình và người đàn ông đó nữa". "Tôi đã chịu quá nhiều đau đớn, tổn thương, mất mát và ám ảnh. Tôi mong được sống phần đời còn lại một cách bình yên. Làm ơn buông tha cho tôi", diễn viên cho hay.

Hiện bài đăng này đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Thiên An.