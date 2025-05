Đương kim Hoa hậu Hòa bình từ bỏ danh hiệu vì “những lời hứa viển vông”

“Tôi đã quyết định từ bỏ ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 và trả lại vương miện”, cô viết. Bài viết của người đẹp Ấn Độ đạt gần 18.300 lượt thích và gần 3.000 bình luận từ người hâm mộ chỉ trong vòng 1 tiếng đăng tải.

Rachel Gupta thông báo từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, ngày 28/5 (Ảnh: MGI).

Trong bài đăng, người đẹp Ấn Độ giải thích lý do từ bỏ vương miện: “Được trao vương miện là một trong những giấc mơ ấp ủ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tràn đầy hy vọng và tự hào khi được đại diện cho đất nước mình và làm nên lịch sử.

Tuy nhiên, những tháng sau lễ đăng quang của tôi đầy rẫy những lời hứa viển vông, sự ngược đãi và một môi trường độc hại mà tôi không thể tiếp tục chịu đựng trong im lặng”.

Cô nhấn mạnh, bản thân đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định và hứa trong những ngày tới, cô sẽ nói rõ hơn về hành trình khó khăn của bản thân.

“Tôi mong các bạn hãy thông cảm, rộng mở tấm lòng và tiếp tục ủng hộ tôi khi tôi thực hiện bước tiếp theo này. Tình yêu của bạn có ý nghĩa nhiều hơn bạn nghĩ”, người đẹp viết.

Ngay sau thông báo của Hoa hậu Rachel, phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình cũng lên tiếng bằng một văn bản chính thức. Họ xác nhận, việc chấm dứt danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 của Hoa hậu Rachel Gupta có hiệu lực ngay lập tức.

Rachel Gupta hứa sẽ đưa ra lời giải thích chi tiết về những khó khăn cô đã trải qua trong thời gian qua (Ảnh: Sash Factor).

“Quyết định này được đưa ra vì cô ấy đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia vào các dự án bên ngoài mà không được tổ chức chấp thuận trước và từ chối tham gia chuyến đi đã lên lịch đến Guatemala. Do đó, tổ chức đã quyết định thu hồi danh hiệu của cô ngay lập tức”, thông báo của tổ chức Hoa hậu Hòa bình viết.

Ngoài ra, phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình cũng yêu cầu Rachel Gupta không được phép sử dụng danh hiệu hoặc đội vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

“Chúng tôi yêu cầu trả lại vương miện cho Trụ sở chính của Hoa hậu Hòa bình trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo này”, văn bản của tổ chức Hoa hậu Hòa bình viết.

Rachel Gupta (21 tuổi) đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 vào tháng 10 năm ngoái. Cô sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm.

Người đẹp đang theo đuổi công việc người mẫu, đồng thời là CEO của học viện làm đẹp tại Ấn Độ trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Cô từng gây quỹ hơn 2.300 USD để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo tại quê nhà.

Rachel Gupta là đại diện đầu tiên của Ấn Độ đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân Ấn Độ sở hữu nhan sắc và khả năng ứng xử tốt. Chính câu trả lời thuyết phục đêm chung kết đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối với giám khảo.

Sau chung kết, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Rachel và đánh giá sự lựa chọn sáng suốt của tổ chức Hoa hậu Hòa bình 2024.

Trước đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, người đẹp Ấn Độ cũng nhận giải Grand Pageant's Choice Award - giải thưởng do khán giả Thái Lan bình chọn cho thí sinh ấn tượng.

Cô cũng lọt top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do ban giám khảo lựa chọn, top 14 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Rachel Gupta là người đẹp ăn chay trường và cũng là đại diện đầu tiên của Ấn Độ đăng quang tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã gây được ấn tượng với khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Đây cũng là cuộc thi Việt Nam thường xuyên cử người tham dự trong những năm gần đây.

Đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô đăng quang vào mùa giải năm 2021.

Tại mùa giải năm 2024, đại diện của Việt Nam là người đẹp Quế Anh. Cô không giành được thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp này.