Người hâm mộ "kêu gào" vì số bài hát và giá vé concert Blackpink

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cấp phép những bài hát được Blackpink biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 (Blackpink World Tour 2023).

Cụ thể, danh sách được cấp phép tại concert Born Pink gồm 13 bài hát: Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Nhóm nhạc Blackpink (Ảnh: Fanpage Blackpink).

Ngay khi có thông tin về danh sách bài hát mà Blackpink biểu diễn trong chương trình nghệ thuật, nhiều fan (người hâm mộ) của nhóm đã "kêu gào" vì số lượng ca khúc quá ít. Dưới các bài đăng, các fan đã để lại thắc mắc về việc Blackpink tổ chức hai đêm nhạc nhưng chỉ biểu diễn 13 bài.

Thậm chí, những hit như How you like that, Pink Venom, Kill this love… và những ca khúc cá nhân của 4 thành viên đều không xuất hiện trong danh sách được cấp phép. Các sân khấu solo từng "làm mưa làm gió" của cả nhóm đều không được biểu diễn tại Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Ở các concert được tổ chức trong khuôn khổ world tour Born Pink trước đó, Blackpink biểu diễn khoảng 24 bài, đã bao gồm ca khúc encore (hát lại) và sân khấu solo.

"Ban Tổ chức ơi, mấy bài còn lại kia đâu rồi?"; "Không có sân khấu solo"; "Concert mà có 13 bài sao?"; "Sao chỉ hát mấy bài cũ vậy nhỉ?"; "Vậy concert này chỉ có 30 phút thôi à? Nước khác có sân khấu solo mà người xem còn thấy ngắn thì với danh sách này chắc fan chưa kịp cảm nhận được gì cả"..., là những bình luận của người hâm mộ.

Trưa 4/7, đơn vị tổ chức concert Blackpink tại Hà Nội cũng chính thức công bố giá vé, hạng vé và sơ đồ chỗ ngồi của concert Born Pink diễn ra vào ngày 29 và 30/7 tới đây.

Cụ thể, giá vé sẽ dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng, chia thành 3 hạng vé khác nhau gồm: VIP (khu vực gần sân khấu nhất, có thể quan sát cận Blackpink), Platinum (khu vực trung tâm sân khấu) và CAT (vé thường với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào vị trí ngồi hoặc đứng).

Trong đó, hạng vé VIP và Platinum niêm yết mức giá lần lượt là 9,8 triệu đồng và 7,8 triệu đồng. Hạng vé CAT với mức giá trải dài từ 1,2 triệu đồng đến 6,8 triệu đồng. Phúc lợi cho vé VIP gồm: Có khu vực riêng, sở hữu bộ ảnh độc quyền 8 chiếc, có vật phẩm độc quyền, di chuyển theo lối đi riêng và được check-in sớm. Tuy nhiên khác với các nước, Blackpink sẽ không có soundcheck tại Việt Nam (buổi kiểm tra âm thanh trước ngày diễn chính thức) dành cho vé VIP.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé chính thức của concert "Born Pink" - Blackpink (Ảnh: IME Vietnam).

Tham chiếu với các nước bạn, có thể thấy giá vé concert Born Pink khá tương đồng, thậm chí có chút nhỉnh hơn. Theo đó tại Thái Lan, mức giá khởi đầu là 2.800 baht, cao nhất là 14.800 baht (khoảng 1,9 triệu VNĐ - 10 triệu VNĐ). Tại Indonesia, giá vé dao động từ 1.350.000 - 3.800.000 rupiah (2,1 triệu VNĐ - 6 triệu VNĐ). Giá vé ở Singapore dao động từ 168 đô la Singapore đến 398 đô la Singapore (2,9 triệu VNĐ - 6,9 triệu VNĐ)...

Đứng trước cơ hội được tham dự đêm diễn của một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc hiện nay, nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi trả cho tấm vé VIP có mệnh giá là 9,8 triệu đồng. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách 13 bài hát của chương trình, họ lại băn khoăn liệu số tiền ấy có xứng đáng với lượng ca khúc ít ỏi mà Blackpink trình diễn hay không.

"Thấy bỏ gần 10 triệu không đáng luôn đó"; "Vé VIP mà không có soundcheck", "Với giá này và list bài hát thì khó mà hết vé nhanh được"; "Tôi thà đi concert nước ngoài"; "Chê cực mạnh"; "13 bài, không có solo, không soundcheck, vậy tôi nghỉ ở nhà cho khỏe"; "Sao giá vé Việt Nam cao vời vợi vậy"... Người hâm mộ đòi "quay xe" trước giá vé và danh sách bài hát của concert Blackpink tại Việt Nam.

Những ngày qua, thông tin nhóm nhạc Blackpink về Việt Nam tổ chức concert đã gây xôn xao dư luận. Không chỉ các fan mà nghệ sĩ Việt cũng nóng lòng để "săn" được tấm vé gặp thần tượng. Vì vậy, dù chưa đến ngày mở bán vé (7/7) nhưng đã có nhiều cá nhân lợi dụng sức nóng của Blackpink để đăng bài rao bán, thanh lý vé với mức giá cao "chót vót", khiến người hâm mộ hoang mang.

Đáng chú ý, một tài khoản đã đăng bài "thanh lý vé concert Blackpink" với giá 10-25 triệu đồng, tương ứng với các vị ngồi và quyền lợi từng hạng vé. Tài khoản này còn khẳng định người mua có thể nhận vé trước ngày 30/6.

Nhiều cảnh báo lừa đảo được đề ra trước thềm công bố giá vé của concert "Born Pink" tại Việt Nam (Ảnh: Fanpage Blackpink).

Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện IME Vietnam - đơn vị tổ chức concert Blackpink khẳng định: "Hiện tại trên thị trường đang có rất nhiều những bài đăng lừa đảo bán vé, ôm vé đặt cọc, tuồn vé trước sự kiện gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Ban tổ chức hoàn toàn không có bất kỳ hình thức nào để đẩy vé ra thị trường. Vé sẽ chỉ được mở bán chính thức trên hệ thống của Ticketbox".

Trước đó ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Vương Long, Chánh văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, đơn vị đã chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30/7/2023 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan, phòng chống cháy nổ… để đảm bảo 2 đêm diễn được diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

Born Pink là tour diễn toàn thế giới của nhóm bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Từ đó đến nay, Blackpink đã thực hiện gần 100 đêm nhạc trải dài từ Á sang Âu như Thái Lan, Singapore, Mỹ, Úc… Theo số liệu của Touring Data, tour diễn Born Pink của Blackpink chính thức trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nhóm nhạc nữ, vượt qua kỷ lục trước đó của nhóm Spice Girls.

Ra mắt năm 2016, nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu với loạt hit "khủng" như Boombayah, As if it your last, Ddu du ddu du, Kill this love… Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng vượt trội, nhóm nhạc với 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa đã thu hút lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp thế giới. Ngoài âm nhạc, họ còn đạt được dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm khi là đại sứ thương hiệu của nhiều tên tuổi lớn như Chanel, Dior, YSL, Celine…