Blackpink biểu diễn ở Hà Nội: Chưa có thông tin về nghệ sĩ diễn cùng?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đào Vương Long - Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết, sẽ có 13 bài hát được Blackpink biểu diễn tại Hà Nội gồm: Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Khi được hỏi sẽ có những nghệ sĩ nào biểu diễn cùng nhóm nhạc Blackpink, ông Long cho hay nhóm Blackpink với 4 thành viên sẽ biểu diễn 13 bài hát trên. Hiện tại, chưa có thông tin các nghệ sĩ sẽ biểu diễn cùng nhóm nhạc này tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 30/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TP HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Nhóm nhạc Blackpink sẽ biểu diễn 13 ca khúc trong buổi hòa nhạc tại Hà Nội (Ảnh: YG Entertainment).

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Âm nhạc IME chấp hành đúng quy định của Chính phủ về hoạt động biểu diễn và các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan; thực hiện đúng nội dung chương trình biểu diễn tại danh mục.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức còn phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Tại họp báo chiều 30/6, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội - cho biết các ca khúc của nhóm nhạc Blackpink được phổ biến rộng rãi và không có gì vi phạm Nghị định 111 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật.

Sở cũng chủ động ký văn bản gửi xuống quận Nam Từ Liêm và Công an thành phố để xin ý kiến về đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện.