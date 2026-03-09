Ngành xuất bản đạt doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng năm 2025

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm năm 2026, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết năm 2025 toàn ngành tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với hơn 51.500 xuất bản phẩm được phát hành, tổng doanh thu đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm năm 2026 (Ảnh: Thúy Hạnh).

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025 cả nước có 52 nhà xuất bản thuộc 49 cơ quan chủ quản. Tổng số xuất bản phẩm thực hiện đạt 51.574 xuất bản phẩm với hơn 543,5 triệu bản và lượt truy cập. Các kênh phát hành trực tuyến, thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của bạn đọc.

Đánh giá chung về tình hình năm 2025, Cục trưởng Nguyễn Nguyên cho rằng hoạt động xuất bản có sự tăng trưởng nhanh, nhiều đầu sách có giá trị nội dung và hình thức được tổ chức xuất bản, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị cũng như nhu cầu đọc của xã hội.

Ngành in duy trì mức tăng trưởng ổn định ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ. Trong lĩnh vực phát hành, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mức tăng trưởng đạt trên 8%.

Tuy vậy, ngành xuất bản vẫn đối mặt với một số hạn chế, như phụ thuộc lớn vào sách giáo khoa. Trong khi đó, lĩnh vực in chủ yếu tập trung vào in bao bì và in thương mại, còn in xuất bản phẩm chất lượng cao chưa phát triển tương xứng. Hoạt động phát hành cũng chịu áp lực cạnh tranh lớn từ thương mại điện tử, tình trạng sách lậu và vi phạm bản quyền vẫn diễn biến phức tạp.

Về định hướng thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Nguyên cho biết năm 2026 ngành Xuất bản, In và Phát hành đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững; tiếp tục giữ vững vai trò là lĩnh vực trọng yếu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng thời trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật có năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Theo đó, ngành sẽ tập trung xây dựng hệ sinh thái xuất bản đồng bộ, liên thông giữa các khâu xuất bản - in - phát hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các nền tảng số trong quản lý, sản xuất và phân phối xuất bản phẩm. Mục tiêu là lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời củng cố nền tảng văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Để đạt được mục tiêu này, ngành xác định bốn trụ cột phát triển gồm: Xây dựng hạ tầng tri thức quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển công nghiệp văn hóa và hoàn thiện thể chế.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu (Ảnh: Thúy Hạnh).

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều quyết sách chiến lược, ngành Xuất bản, In và Phát hành cần tiếp tục đổi mới để góp phần xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; qua đó phát triển nguồn lực con người, củng cố nền tảng văn hóa và thúc đẩy xã hội học tập theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Ông đề nghị ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản, nhà xuất bản, đơn vị in và phát hành nhằm phát huy vai trò định hướng tư tưởng, bồi đắp tri thức và nâng cao dân trí của hoạt động xuất bản.

Cùng với đó, các nhà xuất bản cần chú trọng nâng cao chất lượng nội dung sách, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và các nghị quyết lớn của Đảng; đồng thời đặt hàng những công trình khoa học, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, đáp ứng nhu cầu tri thức và giải trí lành mạnh của công chúng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng nguồn nhân lực xuất bản chất lượng cao, tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ biên tập viên, gắn với yêu cầu phát triển công nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngoài ra, ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quy trình xuất bản; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành, số hóa các tác phẩm có giá trị và phát triển nền tảng phân phối nội dung số gắn với bảo vệ bản quyền.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng lưu ý cần thúc đẩy xuất khẩu xuất bản phẩm, tăng cường dịch thuật và xuất bản sách Việt Nam ra nước ngoài, qua đó góp phần quảng bá văn hóa, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.