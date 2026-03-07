Hòa Minzy xác nhận bạn trai quân nhân đã sang hỏi cưới, gia thế gây chú ý

Theo Hòa Minzy, bạn trai cô tên Văn Cương, sinh ngày 30/5/1995, trong khi cô sinh ngày 31/5/1995. Cả hai cùng tháng, cùng năm sinh và chỉ cách nhau một ngày.

Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: “Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau”.

Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên bạn trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô cũng bày tỏ niềm xúc động khi gia đình bạn trai đã kịp sang hỏi cưới khi ông nội cô vẫn còn sống: “Tôi vui vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới tôi khi ông nội còn sống, để ông biết cháu gái ông được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và tôi biết người hâm mộ của tôi cũng sẽ thương anh thôi".

Giọng ca sinh năm 1995 cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đến nay mới thông báo chính thức về chuyện tình cảm. Cô đồng thời cảm ơn bạn trai đã kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian cô tập trung cho công việc.

“Bên cạnh anh, em thực sự yên tâm và có thể phát triển công việc rực rỡ hơn. Giờ anh có thể nói với bạn bè rằng người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi”, cô viết.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên bạn trai Văn Cương. Qua những hình ảnh được đăng tải, anh cho thấy mối quan hệ thân thiết với gia đình nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, Văn Cương còn có nhiều khoảnh khắc vui chơi, gần gũi với bé Bo - con trai của Hòa Minzy. Cậu bé cũng tỏ ra quấn quýt và thoải mái khi ở cạnh bạn trai của mẹ.

Nữ ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về mối quan hệ này, trong đó có cảm nhận của bé Bo về bạn trai của cô. Hòa Minzy cũng nhắn nhủ khán giả chờ thông tin chính thức từ mình thay vì theo dõi những tin đồn trên mạng.

Trước đó, tối 6/3, hình ảnh Hòa Minzy diện áo dài đỏ, nắm tay một chàng trai mặc quân phục nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong bức ảnh, nữ ca sĩ mặc áo dài truyền thống, sánh bước bên người đàn ông trong quân phục, cả hai nắm tay và trao nhau ánh nhìn tình tứ.

Kèm theo bức ảnh, Hòa Minzy viết: “Một tình yêu được bố mẹ hai bên gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng lại là hạnh phúc đáng giá nhất”.

Bạn trai Hòa Minzy thân thiết với gia đình cô (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo một nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Hòa Minzy và bạn trai đã tìm hiểu nhau được một thời gian dài. Một số khán giả cũng nhận ra chàng quân nhân này từng xuất hiện cùng nữ ca sĩ trong chương trình Sao nhập ngũ.

Bài đăng của Hòa Minzy cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình. Mẹ của Hòa Minzy để lại bình luận: “Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc”.

Chị gái của cô - MC Nguyễn Hằng - chia sẻ lại bài viết của em gái và bày tỏ: “Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi và thành công nhưng sự nghiệp vất vả, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi để an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em”.