Giải thưởng Sách Quốc gia VIII bổ sung tiêu chí chấm để đảm bảo công bằng

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào 20h ngày 8/3 tại Trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức thường niên từ năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau 7 kỳ tổ chức, giải thưởng ngày càng khẳng định vị thế là một giải thưởng cấp quốc gia trong lĩnh vực xuất bản, góp phần phát hiện và tôn vinh những tác phẩm có giá trị nổi bật về tư tưởng, học thuật, khoa học và thẩm mỹ; đồng thời định hướng bạn đọc, lan tỏa văn hóa đọc và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành xuất bản.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết lễ trao giải năm nay sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức nghề nghiệp, tác giả, dịch giả và những người làm sách trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành xuất bản hàng năm. Dù quá trình tổ chức diễn ra trong bối cảnh ngành xuất bản còn gặp nhiều khó khăn, song với sự phối hợp của các cơ quan quản lý và tổ chức nghề nghiệp, công tác chuẩn bị cho lễ trao giải năm nay cơ bản đã hoàn tất.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tiếp tục có nhiều điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng và tăng sức lan tỏa. Trong đó, cơ cấu giải thưởng được tinh gọn từ 5 mảng xuống còn 4 mảng. Các mảng sách có nội dung học thuật tương đồng được hợp nhất để bảo đảm việc đánh giá tác phẩm toàn diện và thực chất hơn. Đáng chú ý, mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung các nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Bên cạnh đó, theo Ban tổ chức, hệ thống tiêu chí chấm giải cũng được rà soát và hoàn thiện theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn. Việc điều chỉnh cơ cấu điểm nhằm đề cao giá trị tư tưởng, học thuật, đóng góp thực tiễn của tác phẩm, đồng thời tăng tỷ trọng đánh giá về khả năng tiếp cận bạn đọc và mức độ lan tỏa trong xã hội.

Ban tổ chức cũng bổ sung tiêu chí chấm giải riêng đối với sách dịch để bảo đảm sự công bằng và phù hợp với đặc thù của loại hình này.

Một điểm mới của mùa giải năm nay là việc mở rộng nguồn đề cử. Bên cạnh các nhà xuất bản, bạn đọc và cơ quan báo chí cũng có thể giới thiệu tác phẩm tham dự. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” tiếp tục được duy trì, kết hợp giữa đánh giá chuyên môn và bình chọn công khai, qua đó phản ánh rõ hơn tiếng nói của cộng đồng độc giả.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn phối hợp với đơn vị công nghệ để phân tích dữ liệu truyền thông liên quan đến các tác phẩm được đề nghị trao giải cao. Việc tham chiếu dữ liệu dư luận từ báo chí và các nền tảng truyền thông nhằm hỗ trợ Hội đồng giải thưởng trong quá trình đánh giá, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm thực tế của xã hội đối với từng cuốn sách.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII thu hút sự tham gia của 46 trong tổng số 52 nhà xuất bản trên cả nước với 397 tên sách và bộ sách, tương ứng 512 cuốn. So với mùa giải trước, số lượng tác phẩm tham dự tiếp tục tăng, thêm 25 tên sách và bộ sách cùng 57 cuốn sách.

Ở hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích”, hơn 150 cuốn sách đã được độc giả đề cử. Qua hai vòng sơ khảo và bình chọn, các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn để trình Hội đồng Chung khảo xem xét.

Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực. Quy trình chấm giải được thực hiện qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm tính khách quan và chuyên môn.

Từ kết quả xét chọn, Ban tổ chức đã trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét trao giải cho 50 cuốn sách và bộ sách, gồm 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải Khuyến khích và 5 giải “Sách được bạn đọc yêu thích” (trong đó có 2 cuốn đạt đồng thời hai giải).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức trưng bày, giới thiệu các bộ sách có giá trị cao đã xuất bản trong thời gian qua và các tác phẩm từng đạt giải ở những kỳ trước. Hoạt động này nhằm tạo không gian kết nối giữa tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc, tiếp tục lan tỏa giá trị của sách trong đời sống xã hội.

Với những điều chỉnh về cơ cấu, tiêu chí và phương thức tổ chức, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng xét chọn và mở rộng cơ hội tôn vinh nhiều hơn các bộ sách có giá trị, qua đó khẳng định vai trò của xuất bản trong việc phát triển văn hóa đọc và đời sống tri thức của xã hội.